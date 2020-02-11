Общество
Комсомольская правдаНалоговая разыскивает Алену Водонаеву за долги
Как выяснил сайт kp.ru, в ИФНС №28 по Москве ждут оплаты транспортного налога на сумму 44 895 рублей плюс пени - 659 рублей.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
Армия и оружие
В Идлибе сбит сирийский вертолет
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Культура
«Оскар» обновил антирекорд по просмотрам
Рекордно малое число телезрителей смотрели в воскресенье трансляцию 92-й церемонии вручения премии "Оскар" Американской академии киноискусств из голливудского театра Dolby.
Армия и оружие
Россия решила разместить средства ПВО на базе в Киргизии
Минобороны России намерено разместить на своей военной базе в Киргизии средства противовоздушной обороны.
Здоровье
Заболевшую коронавирусом студентку выписали из больницы в Тюмени
Китайскую студентку, заболевшую новым коронавирусом 2019-nCoV, выписали из больницы в Тюмени после выздоровления, сообщила глава областного департамента здравоохранения Инна Куликова, передает «РИА Новости».
Общество
Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат
Происшествия
В Астрахани СК проверит информацию о связи учительницы со школьником
Политика
Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ
В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
Экономика
ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ
Для клиентов, чей первоначальный взнос при оформлении кредита на покупку жилья составит от 50%, доступна ипотека под 7,9%, сообщили в банке.
Происшествия
Заслуженный артист России погиб в аварии из-за взорвавшегося колеса
Заслуженный артист России, артист-исполнитель Кубанского казачьего хора Валерий Медведев погиб в результате аварии под Краснодаром.
Музыка
Анна Нетребко стала лауреатом музыкальной премии «Полар»
На сайте сообщается, что музыкальная премия вручается оперной певице Анне Нетребко. Премию также получила Дайан Уоррен.
Футбол
На Кипре «Ротор» подпишет вратаря «Енисея» и еще четверых игроков
Как и предполагал matchtv.ru, вратарь «Енисея» Михаил Филиппов переходит в «Ротор».
Политика
Зюганов: КПРФ не против бога в Конституции
Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция не возражает против упоминания бога в Конституции страны, цитирует "Интерфакс".
Шоу-бизнес
Борющейся с раком актрисе Евгении Симоновой удалили легкое
Отечественной актрисе Евгении Симоновой врачи провели операцию по удалению легкого.
Политика
Лукашенко призвал белорусские телеканалы переходить на свой контент
Лукашенко выразил недоумение тем, что руководитель канала ОНТ Марат Марков «сидит на платформе ОРТ», призвав к отказу от зарубежных ресурсов.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль
В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Гаджеты
AMD представила графический процессор Radeon Pro W5500
Благодаря высокопроизводительной архитектуре AMD RDNA и памяти GDDR6, видеокарта Radeon Pro W5500 обеспечивает на 25% более высокую производительность на такт, чем архитектура предыдущего поколения Graphics Core Next (GCN).
Космос
Ученые подтвердили, что уже скоро на Земле наступит мини-ледниковый период
По мнению ученых, в 2020 году как раз завершается 24-й солнечный активный цикл, после которого наступит климатический оптимум и уже после него – малый ледниковый период.
Экономика
Как Белоруссия зарабатывает на российской рыбе?
Авто
Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
Компания Hyundai Motor опубликовала первые официальные снимки обновленного седана Solaris.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Шоу-бизнес
Подписчики раскритиковали Лободу за жалобы на тяжелую работу артиста
Пользователи социальной сети Instagram раскритиковали украинскую певицу Светлану Лободу за жалобы на тяжелую работу артиста.
Фигурное катание
Татьяна Волосожар и Максим Траньков вновь хотят стать родителями
Напомним, 16 февраля 2017 года у двукратных олимпийских чемпионов Татьяны Волосожар и Максима Транькова родилась дочь .
Политика
Украинские СМИ пишут об отставке главы офиса Зеленского
По словам пяти источников «УП» («Украинская правда»), Богдан разговаривал о своей отставке с президентом Владимиром Зеленским в понедельник, 10 февраля, — говорится в заявлении.
Общество
Полиция начала проверку в отношении Водонаевой
Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Энергетика
Сечин доложил Путину об итогах работы «Роснефти»
В Кремле Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.
Культура