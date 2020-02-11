Общество

Комсомольская правдаКомсомольская правдаНалоговая разыскивает Алену Водонаеву за долги

Как выяснил сайт kp.ru, в ИФНС №28 по Москве ждут оплаты транспортного налога на сумму 44 895 рублей плюс пени - 659 рублей.
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Налоговая разыскивает Алёну Водонаеву за долги — СМИ

REGNUM02:11

ФНС разыскивает Алену Водонаеву

Газета.Ru02:28

Водонаеву начала разыскивать налоговая из-за долгов

Lenta.ru02:35

Водонаеву из-за долгов разыскивает налоговая

URA.Ru02:26

Алену Водонаеву из-за долгов разыскивает налоговая инспекция

Live2403:52

СМИ: Алену Водонаеву разыскивает налоговая за долги

Вечерняя Москва02:20

Налоговая разыскивает Алену Водонаеву за долги

Комсомольская правда04:05
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Армия и оружие

В Идлибе сбит сирийский вертолет

Коммерсантъ 06:22
Общество

Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»

Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
REGNUM 03:26
Культура

«Оскар» обновил антирекорд по просмотрам

Рекордно малое число телезрителей смотрели в воскресенье трансляцию 92-й церемонии вручения премии "Оскар" Американской академии киноискусств из голливудского театра Dolby.
ТАСС 01:10
Армия и оружие

Россия решила разместить средства ПВО на базе в Киргизии

Минобороны России намерено разместить на своей военной базе в Киргизии средства противовоздушной обороны.
РБК 06:42
Здоровье

Заболевшую коронавирусом студентку выписали из больницы в Тюмени

Китайскую студентку, заболевшую новым коронавирусом 2019-nCoV, выписали из больницы в Тюмени после выздоровления, сообщила глава областного департамента здравоохранения Инна Куликова, передает «РИА Новости».
РБК 06:38
Общество

Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат

АМИТЕЛ вчера в 11:13
Происшествия

В Астрахани СК проверит информацию о связи учительницы со школьником

Российская газета 02:09
Политика

Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ

В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
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Экономика

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

Для клиентов, чей первоначальный взнос при оформлении кредита на покупку жилья составит от 50%, доступна ипотека под 7,9%, сообщили в банке.
РБК 01:44
Происшествия

Заслуженный артист России погиб в аварии из-за взорвавшегося колеса

Заслуженный артист России, артист-исполнитель Кубанского казачьего хора Валерий Медведев погиб в результате аварии под Краснодаром.
Lenta.ru 04:44
Музыка

Анна Нетребко стала лауреатом музыкальной премии «Полар»

На сайте сообщается, что музыкальная премия вручается оперной певице Анне Нетребко. Премию также получила Дайан Уоррен.
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На Кипре «Ротор» подпишет вратаря «Енисея» и еще четверых игроков

Как и предполагал matchtv.ru, вратарь «Енисея» Михаил Филиппов переходит в «Ротор».
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Зюганов: КПРФ не против бога в Конституции

Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция не возражает против упоминания бога в Конституции страны, цитирует "Интерфакс".
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Медбрат из Перми признался в авторстве постов об убийстве ветеранов

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Борющейся с раком актрисе Евгении Симоновой удалили легкое

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Лукашенко призвал белорусские телеканалы переходить на свой контент

Лукашенко выразил недоумение тем, что руководитель канала ОНТ Марат Марков «сидит на платформе ОРТ», призвав к отказу от зарубежных ресурсов.
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Общество

В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль

В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
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AMD представила графический процессор Radeon Pro W5500

Благодаря высокопроизводительной архитектуре AMD RDNA и памяти GDDR6, видеокарта Radeon Pro W5500 обеспечивает на 25% более высокую производительность на такт, чем архитектура предыдущего поколения Graphics Core Next (GCN).
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Ученые подтвердили, что уже скоро на Земле наступит мини-ледниковый период

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Суд приговорил убийцу полицейского в метро Москвы к 18 годам колонии

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Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris

Компания Hyundai Motor опубликовала первые официальные снимки обновленного седана Solaris.
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Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
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Пользователи социальной сети Instagram раскритиковали украинскую певицу Светлану Лободу за жалобы на тяжелую работу артиста.
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Напомним, 16 февраля 2017 года у двукратных олимпийских чемпионов Татьяны Волосожар и Максима Транькова родилась дочь .
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Происшествия

Полиция проверит сообщение о «выгуливании» девушки в Нижнем Новгороде

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Украинские СМИ пишут об отставке главы офиса Зеленского

По словам пяти источников «УП» («Украинская правда»), Богдан разговаривал о своей отставке с президентом Владимиром Зеленским в понедельник, 10 февраля, — говорится в заявлении.
iReactor вчера в 17:09
Общество

Полиция начала проверку в отношении Водонаевой

Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
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В Кремле Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.
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Первый выпуск шоу Собчак на Первом канале посвятили сестрам Хачатурян

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