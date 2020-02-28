Общество
РИА НовостиНалоговая служба США инициировала слушания в отношении Олега Тинькова
Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова, сообщили в пресс-службе TCS Group. По словам представителей группы, дело касается решения потенциальных налоговых вопросов и не имеет отношения к бизнесу "Тинькофф".
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Политика
Мишустин переговорил по телефону с премьером Финляндии
Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьером Финляндии Санной Марин.
Армия и оружие
Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией
Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.
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Болгария затормозила «Турецкий поток»
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В Астраханской области потерпел крушение вертолет
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В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
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Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
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С 1 марта украинцы смогут въезжать в РФ только с загранпаспортом
С 1 марта 2020 года гражданам Украины для пересечения границы с Россией необходимо будет иметь при себе загранпаспорт, следует из постановления правительства Украины № 1056 от 18 декабря 2019 года.
Общество
Канада перестанет платить за охрану принца Гарри и Меган Маркл
Армия и оружие
США призвали Турцию отказаться от С-400 после ситуации в Идлибе
В ходе брифинга в Госдепе США Хатчисон призвала турецкую сторону отказаться от приобретения российских ЗРК С-400 на фоне ситуации в провинции Идлиб в Сирии.
Армия и оружие
Грузия анонсировала участие армянских военных в учениях НАТО
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Под налог на роскошь подпали новые машины
Религия
РПЦ попросила власти Петербурга передать ей ризницу Спаса на Крови
В пятницу некоторые СМИ сообщили, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий попросил власти Петербурга передать в ведение РПЦ сам Спас на Крови.
Политика
Клишас сказал, что вопрос об упоминании бога в Конституции решит Путин
Формальной поправки о включении упоминания бога в Конституцию в Госдуму или в рабочую группу пока не поступало.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Российский экспорт золота в Великобританию вырос более чем в 12 раз в стоимостном выражении, то есть до $5,33 млрд. об этом говорят данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по итогам прошлого года, которые изучило издание РБК, принадлежащее Григорию Березкину.
Экономика
Когда инвесторам стоит начать покупать акции
Хорошая новость для инвесторов заключается в том, что исторически подобные условия приводили к положительной доходности для тех участников рынка, которые не поддавались панике и продолжали держать акции.
Футбол
Матч открытия Евро-2020 пройдет в Риме, несмотря на коронавирус
Распространение коронавируса в Италии не повлияет на проведения матча открытия в Риме.
Политика
Глава СНБО прописал украинцам от коронавируса лук и сало с чесноком
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов лучшими средствами от коронавируса назвал лук, чеснок и сало.
Экономика
Российский фондовый рынок закрылся масштабным падением
Российский фондовый рынок закрыл торги снижением на 3,4-5% на фоне новостей о распространении коронавируса нового типа COVID-2019, сообщает РБК.
Армия и оружие
Дипломатию Эрдогана сравнили с приставлением пистолета к собственной голове
Турция под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана ведет дипломатические переговоры с США, приставив пистолет к собственной голове.
Политика
Баталину назначили замминистра труда и социальной защиты
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил замсекретаря генсовета "Единой России" Ольгу Баталину заместителем министра труда и социальной защиты, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Религия
Протоиерей Смирнов призвал верующих не повиноваться властям
Протоиерей Дмитрий Смирнов призвал прихожан не повиноваться власти, если ее решения противоречат вере.
Происшествия
В Рязани на выступлении Булановой зрители устроили массовую драку
Драку устроили женщины во время выступления Татьяны Булановой, которая была гостем концерта — под песню «Не плачь».
Автоспорт
Квят стал седьмым на утренней сессии в последний день тестов
Российский гонщик «Альфа Таури» занял седьмое место по итогам утренней сессии в последний день тестов «Формулы-1» в Барселоне.
Шоу-бизнес
Иглесиас и Курникова выбрали имя для дочери
Энрике Иглесиас и Анна Курникова выбрали имя для новорожденной дочери, появившейся на свет в середине февраля.
Здоровье
В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса
В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
Политика
Турция настаивает на отводе сирийских войск в Идлибе
Турция на переговорах с Россией по Идлибу настаивала на устойчивом перемирии и отводе Сирийской арабской армии (САА) за границы зоны деэскалации.
Политика
Кремль сообщил о проработке встречи Путина и Эрдогана
Возможность встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 5 или 6 марта прорабатывается.
Армия и оружие
Названа защита российских самолетов в Сирии
Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.
Происшествия
ДТП с автобусом в Сыктывкаре привело к жертвам
По сообщению пресс-службы Госавтоинспекции Сыктывкара, по предварительным данным, 81-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ маршрута №23.