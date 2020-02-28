Общество

РИА НовостиРИА НовостиНалоговая служба США инициировала слушания в отношении Олега Тинькова

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова, сообщили в пресс-службе TCS Group. По словам представителей группы, дело касается решения потенциальных налоговых вопросов и не имеет отношения к бизнесу "Тинькофф".
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Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Олега Тинькова

ТАСС03:53

Акции «Тинькофф банка» обвалились на фоне претензий США к Тинькову

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Бумаги TCS упали на 12% после сообщения о претензиях к Тинькову

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У налоговой службы США возникли вопросы к Тинькову

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У налоговой службы США появились вопросы к Олегу Тинькову

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Акции Тинькофф Банка упали на 11% после претензий от налоговой службы США

РБК05:49

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Тинькова

Интерфакс03:49
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 12:28, Ашберн
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Мишустин переговорил по телефону с премьером Финляндии

Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьером Финляндии Санной Марин.
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Армия и оружие

Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.
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Болгария затормозила «Турецкий поток»

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Коммерсантъ 12:01
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Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
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Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

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С 1 марта украинцы смогут въезжать в РФ только с загранпаспортом

С 1 марта 2020 года гражданам Украины для пересечения границы с Россией необходимо будет иметь при себе загранпаспорт, следует из постановления правительства Украины № 1056 от 18 декабря 2019 года.
Красная весна 12:16
Общество

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Армия и оружие

США призвали Турцию отказаться от С-400 после ситуации в Идлибе

В ходе брифинга в Госдепе США Хатчисон призвала турецкую сторону отказаться от приобретения российских ЗРК С-400 на фоне ситуации в провинции Идлиб в Сирии.
iReactor вчера в 20:15
Армия и оружие

Грузия анонсировала участие армянских военных в учениях НАТО

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Общество

Польский PERN готовит трубопровод «Дружба» к реверсу нефти на восток

РИА Новости 05:12
Авто

Под налог на роскошь подпали новые машины

Коммерсантъ 11:01
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РПЦ попросила власти Петербурга передать ей ризницу Спаса на Крови

В пятницу некоторые СМИ сообщили, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий попросил власти Петербурга передать в ведение РПЦ сам Спас на Крови.
ТАСС 10:34
Политика

Клишас сказал, что вопрос об упоминании бога в Конституции решит Путин

Формальной поправки о включении упоминания бога в Конституцию в Госдуму или в рабочую группу пока не поступало.
Интерфакс 09:41
Экономика

Великобритания рекордно закупила золото в России

Российский экспорт золота в Великобританию вырос более чем в 12 раз в стоимостном выражении, то есть до $5,33 млрд. об этом говорят данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по итогам прошлого года, которые изучило издание РБК, принадлежащее Григорию Березкину.
Газета.Ru 12:02
Экономика

Когда инвесторам стоит начать покупать акции

Хорошая новость для инвесторов заключается в том, что исторически подобные условия приводили к положительной доходности для тех участников рынка, которые не поддавались панике и продолжали держать акции.
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Футбол

Матч открытия Евро-2020 пройдет в Риме, несмотря на коронавирус

Распространение коронавируса в Италии не повлияет на проведения матча открытия в Риме.
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Политика

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов лучшими средствами от коронавируса назвал лук, чеснок и сало.
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Экономика

Российский фондовый рынок закрылся масштабным падением

Российский фондовый рынок закрыл торги снижением на 3,4-5% на фоне новостей о распространении коронавируса нового типа COVID-2019, сообщает РБК.
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Армия и оружие

Дипломатию Эрдогана сравнили с приставлением пистолета к собственной голове

Турция под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана ведет дипломатические переговоры с США, приставив пистолет к собственной голове.
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Политика

Баталину назначили замминистра труда и социальной защиты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил замсекретаря генсовета "Единой России" Ольгу Баталину заместителем министра труда и социальной защиты, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
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Протоиерей Смирнов призвал верующих не повиноваться властям

Протоиерей Дмитрий Смирнов призвал прихожан не повиноваться власти, если ее решения противоречат вере.
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В Рязани на выступлении Булановой зрители устроили массовую драку

Драку устроили женщины во время выступления Татьяны Булановой, которая была гостем концерта — под песню «Не плачь».
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Автоспорт

Квят стал седьмым на утренней сессии в последний день тестов

Российский гонщик «Альфа Таури» занял седьмое место по итогам утренней сессии в последний день тестов «Формулы-1» в Барселоне.
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Иглесиас и Курникова выбрали имя для дочери

Энрике Иглесиас и Анна Курникова выбрали имя для новорожденной дочери, появившейся на свет в середине февраля.
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В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса

В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
NewInform вчера в 08:08
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Турция настаивает на отводе сирийских войск в Идлибе

Турция на переговорах с Россией по Идлибу настаивала на устойчивом перемирии и отводе Сирийской арабской армии (САА) за границы зоны деэскалации.
ФАН 12:09
Политика

Кремль сообщил о проработке встречи Путина и Эрдогана

Возможность встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 5 или 6 марта прорабатывается.
ФАН 11:35
Армия и оружие

Названа защита российских самолетов в Сирии

Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.
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ДТП с автобусом в Сыктывкаре привело к жертвам

По сообщению пресс-службы Госавтоинспекции Сыктывкара, по предварительным данным, 81-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ маршрута №23.
КомиОнлайн 11:55
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