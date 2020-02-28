Общество

РИА НовостиРИА НовостиНалоговая служба США инициировала слушания в отношении Олега Тинькова

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова, сообщили в пресс-службе TCS Group. По словам представителей группы, дело касается решения потенциальных налоговых вопросов и не имеет отношения к бизнесу "Тинькофф".
Читать в источнике
Комментировать569

Подробнее о событии

У налоговой службы США появились вопросы к Олегу Тинькову

Ведомостивчера в 10:28

Акции «Тинькофф банка» обвалились на фоне претензий США к Тинькову

РИА Новостивчера в 07:33

Акции Тинькофф Банка упали на 11% после претензий от налоговой службы США

РБКвчера в 05:49

У налоговой службы США возникли вопросы к Тинькову

Forbesвчера в 04:26

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Олега Тинькова

ТАССвчера в 03:53

Бумаги TCS упали на 12% после сообщения о претензиях к Тинькову

Коммерсантъвчера в 05:54

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Тинькова

Интерфаксвчера в 03:49
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 00:42, Ашберн
Армия и оружие

Путин провел оперативное совещание Совбеза по ситуации в Идлибе

На оперативном совещании президент России Владимир Путин и члены Совета выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Идлибе.
Телеканал RTVI вчера в 09:07
Экономика

Великобритания рекордно закупила золото в России

В физическом выражении экспорт российского золота в Великобританию вырос в 11 раз — с 10,4 до 113,5 тонны.
Lenta.ru вчера в 06:23
Экономика

Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли $444 млрд за неделю

За последнюю неделю 500 самых богатых людей мира потеряли $444 млрд из-за опасений на рынках, вызванных распространением коронавируса, сообщило агентство Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 марта

Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Известия 27 февраля в 16:02
Политика

Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции

Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
Газета.Ru вчера в 20:28
Происшествия

По факту ЧП в банном клубе в Москве возбудили уголовное дело

Москва 24 вчера в 14:40
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru 27 февраля в 01:30
Политика

Украина не станет праздновать День Победы 9 мая

Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Газета.Ru вчера в 23:28
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце написала стихотворение о разводе с Павлом Прилучным

Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе после 8 лет брака Примечательно, что в 2018 году Прилучный и Муцениеце уже делали перерыв в отношениях.
Вокруг ТВ вчера в 11:10
Армия и оружие

США выступают против астанинского формата урегулирования в Сирии

Вашингтон не считает эффективным астанинский формат урегулирования ситуации в Сирии.
ТАСС вчера в 17:18
Музыка

Леди Гага выпустила клип, снятый на iPhone

Американская певица Леди Гага выпустила клип на песню Stupid Love. Ролик она анонсировала в Instagram, но он уже доступен на YouTube.
Время Пресс вчера в 08:30
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM 27 февраля в 20:58
Армия и оружие

Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Политическая Экспертиза вчера в 09:06
Здоровье

ВОЗ повысила риск распространения коронавируса до «очень высокого»

Риск распространения COVID-19 в мире повышен до уровня «очень высокий».
BFM.ru вчера в 14:05
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 85 тыс. человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 85 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post.
Коммерсантъ вчера в 19:48
Гаджеты

Новые видеокарты Nvidia пугают количеством ядер CUDA

iXBT.com вчера в 11:16
Политика

Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
Газета.Ru вчера в 18:46
Армия и оружие

Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90

В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
Российская газета 27 февраля в 07:41
Гаджеты

Samsung показал смартфон Galaxy S20 Ultra изнутри

Известно, что в России продажи Galaxy S20 Ultra стартуют 13 марта текущего года.
RuNews24.ru 27 февраля в 08:20
Экономика

Индекс деловой активности сферы услуг Китая в феврале обрушился до 29,6 пункта

Индекс деловой активности (PMI) непроизводственного сектора Китая в феврале понизился по сравнению с предыдущим месяцем на 24,5 процентного пункта, составив 29,6. Об этом сообщило в субботу Государственное статистическое управление КНР.
ТАСС вчера в 21:56
Происшествия

В Москве госпитализировали контактировавших с больным коронавирусом

В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
РБК 00:26
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал трогательную Аллу Пугачеву с детьми

Очередной снимок семьи Максим Галкин выложил в Instagram-аккаунте. На нем запечатлены Алла Пугачева и маленькие Гарри и Лиза.
Gazeta.SPb вчера в 18:02
Единоборства

Рамзан Кадыров дал характеристику Александру Емельяненко

Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров высказался в адрес Александра Емельяненко, рассказав о его положительных качествах, а также поделился впечатлениями от совместной тренировки и спарринга с российским тяжеловесом.
FightTime.ru 00:31
Экономика

В ФРС признали растущие риски для экономики США из-за коронавируса

Возможность влияния распространения коронавируса на экономику США признал руководитель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, сообщается в коммюнике распространенном 28 февраля.
Красная весна вчера в 15:43
Авто

Под налог на роскошь подпали новые машины

Коммерсантъ вчера в 11:01
Хоккей

ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата КХЛ

Piter.tv 27 февраля в 15:00
Здоровье

В России живут около 16 тысяч человек с редкими заболеваниями

Около 16 тысяч человек с редкими (орфанными) заболеваниями живут в России, около 7,5 тысяч из них - дети, Минздрав на обеспечение пациентов наиболее дорогими лекарствами в 2020 году выделил более 61 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.
РИА Новости вчера в 22:24
Происшествия

Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках

Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания.
Известия вчера в 14:42
Наука

«30 Нобелевских премий: Открытия, изменившие медицину»

Символично, что ВИЧ был обнаружен в Париже, в Институте Пастера, где долгие годы работал Илья Мечников, получивший Нобелевскую премию за изучение иммунитета (см. с. 29).
N+1 26 февраля в 06:18
Шоу-бизнес

Майю Донцову из «Дома-2» прооперировали

27-летняя участница "Дома-2" Майя Донцова перенесла операцию. Она быстро идет на поправку и старается не терять позитивного настроя.
ТВ Центр вчера в 06:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Тиньков
Российский предприниматель
Российский предприниматель. По данным Forbes, в 2014 году занимал 1210-е место в списке наиболее состоятельных людей мира, в списке богатейших бизнесменов России в 2017 году занимает 79-е место с состоянием 1,2 миллиарда долларов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное