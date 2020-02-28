Общество
РИА НовостиНалоговая служба США инициировала слушания в отношении Олега Тинькова
Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова, сообщили в пресс-службе TCS Group. По словам представителей группы, дело касается решения потенциальных налоговых вопросов и не имеет отношения к бизнесу "Тинькофф".
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Армия и оружие
Путин провел оперативное совещание Совбеза по ситуации в Идлибе
На оперативном совещании президент России Владимир Путин и члены Совета выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Идлибе.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
В физическом выражении экспорт российского золота в Великобританию вырос в 11 раз — с 10,4 до 113,5 тонны.
Экономика
Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли $444 млрд за неделю
За последнюю неделю 500 самых богатых людей мира потеряли $444 млрд из-за опасений на рынках, вызванных распространением коронавируса, сообщило агентство Bloomberg.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Политика
Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции
Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
Происшествия
По факту ЧП в банном клубе в Москве возбудили уголовное дело
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Политика
Украина не станет праздновать День Победы 9 мая
Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце написала стихотворение о разводе с Павлом Прилучным
Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе после 8 лет брака Примечательно, что в 2018 году Прилучный и Муцениеце уже делали перерыв в отношениях.
Армия и оружие
США выступают против астанинского формата урегулирования в Сирии
Вашингтон не считает эффективным астанинский формат урегулирования ситуации в Сирии.
Музыка
Леди Гага выпустила клип, снятый на iPhone
Американская певица Леди Гага выпустила клип на песню Stupid Love. Ролик она анонсировала в Instagram, но он уже доступен на YouTube.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Здоровье
ВОЗ повысила риск распространения коронавируса до «очень высокого»
Риск распространения COVID-19 в мире повышен до уровня «очень высокий».
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 85 тыс. человек
Число жертв коронавируса в мире превысило 85 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post.
Гаджеты
Новые видеокарты Nvidia пугают количеством ядер CUDA
Политика
Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями
Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
Армия и оружие
Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90
В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
Гаджеты
Samsung показал смартфон Galaxy S20 Ultra изнутри
Известно, что в России продажи Galaxy S20 Ultra стартуют 13 марта текущего года.
Экономика
Индекс деловой активности сферы услуг Китая в феврале обрушился до 29,6 пункта
Индекс деловой активности (PMI) непроизводственного сектора Китая в феврале понизился по сравнению с предыдущим месяцем на 24,5 процентного пункта, составив 29,6. Об этом сообщило в субботу Государственное статистическое управление КНР.
Происшествия
В Москве госпитализировали контактировавших с больным коронавирусом
В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал трогательную Аллу Пугачеву с детьми
Очередной снимок семьи Максим Галкин выложил в Instagram-аккаунте. На нем запечатлены Алла Пугачева и маленькие Гарри и Лиза.
Единоборства
Рамзан Кадыров дал характеристику Александру Емельяненко
Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров высказался в адрес Александра Емельяненко, рассказав о его положительных качествах, а также поделился впечатлениями от совместной тренировки и спарринга с российским тяжеловесом.
Экономика
В ФРС признали растущие риски для экономики США из-за коронавируса
Возможность влияния распространения коронавируса на экономику США признал руководитель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, сообщается в коммюнике распространенном 28 февраля.
Авто
Под налог на роскошь подпали новые машины
Хоккей
ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата КХЛ
Здоровье
В России живут около 16 тысяч человек с редкими заболеваниями
Около 16 тысяч человек с редкими (орфанными) заболеваниями живут в России, около 7,5 тысяч из них - дети, Минздрав на обеспечение пациентов наиболее дорогими лекарствами в 2020 году выделил более 61 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.
Происшествия
Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках
Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания.
Наука
«30 Нобелевских премий: Открытия, изменившие медицину»
Символично, что ВИЧ был обнаружен в Париже, в Институте Пастера, где долгие годы работал Илья Мечников, получивший Нобелевскую премию за изучение иммунитета (см. с. 29).
Шоу-бизнес
Майю Донцову из «Дома-2» прооперировали
27-летняя участница "Дома-2" Майя Донцова перенесла операцию. Она быстро идет на поправку и старается не терять позитивного настроя.