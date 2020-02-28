Общество

РИА НовостиРИА НовостиНалоговая служба США инициировала слушания в отношении Олега Тинькова

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова, сообщили в пресс-службе TCS Group. По словам представителей группы, дело касается решения потенциальных налоговых вопросов и не имеет отношения к бизнесу "Тинькофф".
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У налоговой службы США появились вопросы к Олегу Тинькову

Ведомостивчера в 10:28

Акции «Тинькофф банка» обвалились на фоне претензий США к Тинькову

РИА Новостивчера в 07:33

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Тинькова

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У налоговой службы США возникли вопросы к Тинькову

Forbesвчера в 04:26

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Олега Тинькова

ТАССвчера в 03:53

Акции Тинькофф Банка упали на 11% после претензий от налоговой службы США

РБКвчера в 05:49

Бумаги TCS упали на 12% после сообщения о претензиях к Тинькову

Коммерсантъвчера в 05:54
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 02:24, Ашберн
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Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли $444 млрд за неделю

За последнюю неделю 500 самых богатых людей мира потеряли $444 млрд из-за опасений на рынках, вызванных распространением коронавируса, сообщило агентство Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 23:46
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Татьяна Буланова прокомментировала массовую драку на своем выступлении

Во время концерта "Легенды 80-х и 90-х", где певица выступала в качестве специального гостя, произошла потасовка.
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Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех

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Частный вертолет потерпел крушение в Наримановском районе Астраханской области, сообщили в региональном управлении МЧС.
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СБР попросил IBU предоставить официальную позицию по делу Логинова

Союз биатлонистов России (СБР) попросил Международный союз биатлонистов (IBU) предоставить официальную позицию по делу российского спортсмена Александра Логинова, передает ТАСС.
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Почему американских фермеров накрыла волна самоубийств

Еще в декабре прошлого года сенатор Чак Шумер, видный деятель Демпартии США, озвучил трагические цифры – за последние годы число самоубийств среди американских фермеров выросло в разы.
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В автобусе ехали 26 детей от 7 до 14 лет и три тренера футбольной команды "Нефтяник" из Новоспасского района.
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Брянский завод «Арсенал» сменил владельца.
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ТАСС 00:06
Армия и оружие

Турция нанесла ответные удары после атаки сирийской армии в Идлибе

Чиновник сообщил, что турецкие военные наносят воздушные и наземные удары по позициям сирийских войск.
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Патриарх Варфоломей хочет созвать всерпавославное совещание

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На складе овощебазы в деревне Софьино Наро-Фоминского района произошел пожар на площади 7,2 тыс. кв. м, сообщает главное управление МЧС России по Московской области.
РБК 01:17
Экономика

Эксперты: коронавирус помог выявить проблему с продуктами

Последствия распространения китайского коронавируса показали существование проблемы обеспеченности российскими продуктами не страны в целом, а отдельных российских регионов, заявил РИА Новости управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.
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Министерство юстиции пересмотрит штрафы за нарушения правил дорожного движения в новом Кодексе об административных правонарушениях.
BFM.ru 27 февраля в 01:40
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Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Газета.Ru вчера в 12:59
Армия и оружие

США выступают против астанинского формата урегулирования в Сирии

Вашингтон не считает эффективным астанинский формат урегулирования ситуации в Сирии.
ТАСС вчера в 17:18
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Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках

Известия вчера в 14:42
Армия и оружие

Турция заявила о ликвидации почти 60 сирийских военных

Московский Комсомолец вчера в 16:33
Политика

Власти Украины отказались праздновать День Победы

На Украине не будут праздновать День Победы 9 мая, заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина 24».
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Московским школам рекомендовали регулярно мерить температуру учащимся

Согласно приказу департамента образования и науки города Москвы №65, рекомендовано проводить наблюдение за состоянием здоровья детей и регулярно измерять у них температуру.
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Падение индекса РТС превысило 7%

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РБК вчера в 04:56
Финансы

Правительство одобрило изменения в закон о валютном регулировании

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Стивен Спилберг отказался снимать «Индиану Джонса 5»

Стивен Спилберг ушел с поста режиссера проекта «Индиана Джонс 5». Все предыдущие части франшизы были сняты именно им.
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Владимир Путин наградил чеченского сенатора Сулеймана Геремеева

Парламентарий является родственником Руслана Геремеева, которого адвокаты семьи Бориса Немцова называют организатором убийства политика.
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Российский предприниматель
Российский предприниматель. По данным Forbes, в 2014 году занимал 1210-е место в списке наиболее состоятельных людей мира, в списке богатейших бизнесменов России в 2017 году занимает 79-е место с состоянием 1,2 миллиарда долларов.
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