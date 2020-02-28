Общество
РИА НовостиНалоговая служба США инициировала слушания в отношении Олега Тинькова
Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова, сообщили в пресс-службе TCS Group. По словам представителей группы, дело касается решения потенциальных налоговых вопросов и не имеет отношения к бизнесу "Тинькофф".
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Происшествия
Мосгорсуд отменил решение о выплате Смолову 8 млн рублей за ДТП
Шоу-бизнес
Русская модель с грудью 11-го размера прославилась в западных СМИ
Как сообщает ToDay News Ufa, Анастасия прославилась в западных СМИ благодаря 11-ому размеру груди.
Экономика
Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли $444 млрд за неделю
За последнюю неделю 500 самых богатых людей мира потеряли $444 млрд из-за опасений на рынках, вызванных распространением коронавируса, сообщило агентство Bloomberg.
Происшествия
Татьяна Буланова прокомментировала массовую драку на своем выступлении
Во время концерта "Легенды 80-х и 90-х", где певица выступала в качестве специального гостя, произошла потасовка.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Происшествия
В Астраханской области потерпел крушение вертолет
Частный вертолет потерпел крушение в Наримановском районе Астраханской области, сообщили в региональном управлении МЧС.
Биатлон
СБР попросил IBU предоставить официальную позицию по делу Логинова
Союз биатлонистов России (СБР) попросил Международный союз биатлонистов (IBU) предоставить официальную позицию по делу российского спортсмена Александра Логинова, передает ТАСС.
Здоровье
Почему американских фермеров накрыла волна самоубийств
Еще в декабре прошлого года сенатор Чак Шумер, видный деятель Демпартии США, озвучил трагические цифры – за последние годы число самоубийств среди американских фермеров выросло в разы.
Происшествия
В Ульяновской области разбился автобус с детской футбольной командой
В автобусе ехали 26 детей от 7 до 14 лет и три тренера футбольной команды "Нефтяник" из Новоспасского района.
Экономика
Старейший брянский завод «Арсенал» сменил владельца
Брянский завод «Арсенал» сменил владельца.
Общество
Гидрометцентр пообещал потепление до плюс девяти градусов
Седьмого и восьмого марта природа готовит представительницам прекрасного пола свой сюрприз - ночью предположительно ожидается плюс 1-4 градуса, а днем плюс 4-9 градусов.
Общество
Роспотребнадзор призвал максимально сократить поездки за рубеж
Россиянам необходимо по возможности отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом в качестве меры защиты от коронавируса, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Армия и оружие
Турция нанесла ответные удары после атаки сирийской армии в Идлибе
Чиновник сообщил, что турецкие военные наносят воздушные и наземные удары по позициям сирийских войск.
Религия
Патриарх Варфоломей хочет созвать всерпавославное совещание
Константинопольский патриарх Варфоломей собирается организовать всеправославное совещание по своим руководством, на котором он намерен обсудить прошедшее недавно в столице Иордании — городе Аммане — другое всеправославное совещание по вопросу церковного раскола на Украине, в котором он участия не принимал.
Происшествия
В Московской области произошел пожар на овощебазе
На складе овощебазы в деревне Софьино Наро-Фоминского района произошел пожар на площади 7,2 тыс. кв. м, сообщает главное управление МЧС России по Московской области.
Экономика
Эксперты: коронавирус помог выявить проблему с продуктами
Последствия распространения китайского коронавируса показали существование проблемы обеспеченности российскими продуктами не страны в целом, а отдельных российских регионов, заявил РИА Новости управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.
Общество
Минюст пересмотрит завышенные дорожные штрафы в новом КоАП
Министерство юстиции пересмотрит штрафы за нарушения правил дорожного движения в новом Кодексе об административных правонарушениях.
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Армия и оружие
США выступают против астанинского формата урегулирования в Сирии
Вашингтон не считает эффективным астанинский формат урегулирования ситуации в Сирии.
Происшествия
Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках
Армия и оружие
Турция заявила о ликвидации почти 60 сирийских военных
Политика
Власти Украины отказались праздновать День Победы
На Украине не будут праздновать День Победы 9 мая, заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина 24».
Здоровье
Московским школам рекомендовали регулярно мерить температуру учащимся
Согласно приказу департамента образования и науки города Москвы №65, рекомендовано проводить наблюдение за состоянием здоровья детей и регулярно измерять у них температуру.
Финансы
Падение индекса РТС превысило 7%
Индекс РТС обвалился на 7,68% до 1279,74 пункта по состоянию на 12:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
Финансы
Правительство одобрило изменения в закон о валютном регулировании
Правительство России одобрило внесение изменений в закон о валютном регулировании и контроле для снижения административной нагрузки на российских экспортеров.
Путешествия
Ростуризм призвал приостановить продажу туров в Италию
Туроператоров и турагентов же Ростуризм призвал приостановить формирование и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Итальянскую Республику, Республику Корея и Исламскую Республику Иран до нормализации эпидемиологической обстановки в данных странах.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Свердловской области
Два автомобиля столкнулись в Свердловской области, в результате аварии погибли пять человек и еще один пострадал.
Кино
Стивен Спилберг отказался снимать «Индиану Джонса 5»
Стивен Спилберг ушел с поста режиссера проекта «Индиана Джонс 5». Все предыдущие части франшизы были сняты именно им.
Политика
Владимир Путин наградил чеченского сенатора Сулеймана Геремеева
Парламентарий является родственником Руслана Геремеева, которого адвокаты семьи Бориса Немцова называют организатором убийства политика.