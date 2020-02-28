Общество

Вести.RuВести.RuНалоговая служба США начала дело против Олега Тинькова

Тиньков, основатель и акционер TCS Group, участвует в судебных слушаниях, которые проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 г. Дело касается решения возможных налоговых вопросов, заявили в TCS Group Holding. Слушания не имеют отношения к компаниям группы "Тинькофф".
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