Общество
Вести.RuНалоговая служба США начала дело против Олега Тинькова
Тиньков, основатель и акционер TCS Group, участвует в судебных слушаниях, которые проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 г. Дело касается решения возможных налоговых вопросов, заявили в TCS Group Holding. Слушания не имеют отношения к компаниям группы "Тинькофф".
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Политика
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости".
Происшествия
Ученица скончалась в школе в Зеленограде
Московские следователи опрашивают персонал школы в Зеленограде в рамках проверки обстоятельств скоропостижной смерти ученицы, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) Юлия Иванова.
Общество
В Азербайджане россиянин заразился коронавирусом
У гражданина России, въехавшего в Азербайджан из Ирана, диагностировали коронавирус, сообщил оперативный штаб при правительстве республики.
Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Единоборства
Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук
Известный российский боец ММА Александр Емельяненко, который проводит в Грозном тренировки перед запланированным на 3 апреля бое против Магомеда Исмаилова, поделился в Instagram фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Армия и оружие
Турция обстреляла самолеты ВКС России и армии Сирии в Идлибе
Турецкие военные якобы используют противовоздушные зенитно-ракетные комплексы для атаки на российские и сирийские самолеты, тогда как ВКС России и ВВС Сирии отражают атаки тепловыми пушками.
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На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Армия и оружие
Лавров: между российскими и турецкими военными в Сирии налажен контакт
Между военными России и Турции налажен постоянный контакт по ситуации в Идлибе, заявил глава ведомства.
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
В пятницу, 28 февраля, курс доллара на Московской бирже превысил 67 рублей, а курс евро преодолел отметку 74 рубля.
Армия и оружие
Турция может перекрыть черноморские проливы из-за ситуации в Сирии
Турция рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для военных кораблей, сообщает Anadolu.
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Рестайлинг Lada Largus: первые фото экстерьера и новые подробности
В начале февраля "Российская газета" сообщала о том, что АвтоВАЗ начал собирать первые экземпляры Lada Largus с заводским обозначением FL (Facelift).
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Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Экономика
Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие
Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года.
Общество
Женевский автосалон отменен из-за коронавируса
Организаторы международного автосалона в Женеве сделали официальное заявление о том, что выставка в 2020 году будет отменена из-за эпидемии коронавируса.
Политика
Шнуров ответил Милонову на предложение сразиться на дуэли
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров отреагировал на слова депутата Госдумы Виталия Милонова, предложившего ему сразиться на дуэли с нормандскими мечами.
Хоккей
Определились все пары первого раунда Кубка Гагарина
Определились все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Кино
Игра идет за тобой: в прокат выходит фильм «Пушки Акимбо»
В российский прокат фильм «Пушки Акимбо» выходит в этот четверг, 27 февраля.
Технологии
Голосовой помощник «Маруся» интегрируют во все сервисы Mail.ru Group
Голосовой помощник "Маруся" будет интегрирован во все сервисы Mail.ru Group, а также будет доступен как отдельное приложение вне умной колонки, следует из сообщения интернет-холдинга.
Здоровье
В Белоруссии и Литве появились первые заразившиеся коронавирусом
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Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
Экономика
Великобритания рекордно закупилась золотом в России
В минувшем году продажи российского золота за рубеж выросли в восемь раз до 5,7 миллиарда долларов в денежном выражении.
Происшествия
В Ульяновске суд арестовал школьника, напавшего с ножом на учительницу
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Авто
УАЗ «Хантер» получил электромотор
Стандартный бензиновый двигатель ЗМЗ заменен на электромотор и питающий блок Li-Ion АКБ емкостью от 56 до 90 кВтч.
Армия и оружие
Пентагон признал невозможным создание системы ПРО для защиты от России
Создание системы противоракетной обороны, способной защитить Соединенные Штаты от баллистических ракет из России и Китая, невозможно технически и было бы нарушением системы международной безопасности.
Происшествия
После обнаружения наркотиков в квартире Абызова возбуждено дело
Следственный комитет возбудил дело после обнаружения наркотических средств в квартире экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
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Официальный курс евро вырос на 2 рубля
Официальный курс евро у рублю, установленный Центробанком на выходные, вырос более чем на 2 рубля.