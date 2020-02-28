Общество
ИзвестияНалоговая служба США начала дело против Олега Тинькова
Налоговая служба США инициировала судебные разбирательства против Олега Тинькова, основателя и главы совета директоров Тинькофф Банка. Об этом 27 февраля сообщили в TCS Group Holding Plc (головной компании банка). Отмечается, что судебные слушания касаются налоговых споров.
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Политика
Тимошенко заявила о целенаправленном уничтожении Украины
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Наш" обрушилась с критикой на украинскую власть из-за падения промышленности в стране.
Происшествия
Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Общество
В Чечне отметили 20-летие подвига псковских десантников
В Чечне 28 февраля прошли памятные мероприятия по случаю 20-летия подвига десантников из шестой роты 104-го полка Псковской дивизии ВДВ.
Происшествия
В Париже эвакуируют Лионский вокзал из-за пожара
Спорт
Большунов выступит на этапе Кубка мира в Лахти
Лидер российской сборной, уроженец Брянской области Александр Большунов выступит на этапе Кубка мира в финском Лахти Гонки пройдут в ближайшие выходные.
Политика
Российским послам могут запретить иностранное гражданство
Из текста законопроекта: «Послом, представителем может быть назначен гражданин РФ, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства».
Общество
В Болгарии замедлилось строительство «Турецкого потока»
Шоу-бизнес
Иглесиас и Курникова выбрали имя для дочери
Энрике Иглесиас и Анна Курникова выбрали имя для новорожденной дочери, появившейся на свет в середине февраля.
Экономика
Дмитрий Стрежнев вдыхает ГАЗ
«Объединенная машиностроительная группа» (ОМГ) Дмитрия Стрежнева закрыла сделку по приобретению активов группы ГАЗ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Шоу-бизнес
Бритни Спирс сломала ногу во время танца
Газета "Известия" пишет, по словам Спирс, несчастный случай можно объяснить тем, что она до репетиции не танцевала полгода.
Происшествия
В Астраханской области разбился вертолет
Армия и оружие
Минобороны РФ раскрыло обстоятельства гибели турецких военных в Идлибе
Попавшие под обстрел сирийской армии в идлибской зоне деэскалации турецкие военнослужащие находились в боевых порядках боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
Здоровье
Счетная палата оценила ситуацию в системе здравоохранения
В Бюллетени представлен отчет об итогах экспертно-аналитического мероприятия "Оценка эффективности расходования в 2018-2019 годах средств федерального бюджета, направленных на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медорганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь".
Экономика
Российский рынок акций падает из-за коронавируса
На рынке наблюдается снижение спроса на рисковые активы и акции российских компаний. Главные индексы Мосбиржи уже упали на 5-7%.
Общество
Детдомовец попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке
Шоу-бизнес
Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина
Конфликт между журналисткой Екатериной Гордон и продюсером Иосифом Пригожиным набирает обороты.
Политика
Украинцы с 1 марта смогут попасть в Россию только по загранпаспорту
С 1 марта жители Украины смогут попасть в Россию только с помощью загранпаспорта, сообщило украинское министерство «по вопросам временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц. (минВОТ).
Армия и оружие
Миссия ООН готовится к отправке на северо-запад Сирии
Гуманитарная миссия для отправки на северо-запад Сирии готовится в ООН, сообщил генсек организации Антониу Гутерриш.
Кино
На Берлинале произошел скандал из-за показа «Дау. Наташа»
Фильм «Дау, Наташа», который запрещен к показу в России из-за найденной пропаганды порнографии, возмутил немцев.
Политика
Члены Совфеда от Оренбуржья награждены орденами
Сенаторы удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Напомним, Елена Афанасьева является сенатором с 2014 года.
Армия и оружие
Два генерала получили звания Героев России за операцию в Сирии
Как сообщил ТАСС источник в военном ведомстве, это Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской и командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Происшествия
В Бокситогорском районе в берлоге нашли брошенных медвежат
В Бокситогорском районе Ленинградской области в берлоге найдены три медвежонка.
Общество
У кого мог приобрести нью-йоркские квартиры зять Мишустина
Удодов в декабре 2009 г. купил пять квартир в жилом комплексе 20 Pine Street в Нью-Йорке, говорится в расследовании Навального со ссылкой на городской реестр недвижимости.
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Путешествия
Ростуризм рекомендует остановить продажу туров в Италию
Ростуризм рекомендовал туристическим операторам и агентствам страны приостановить продажу туристических туров и услуг в Италию до нормализации эпидемиологической обстановки.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.