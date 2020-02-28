Общество

ИзвестияИзвестияНалоговая служба США начала дело против Олега Тинькова

Налоговая служба США инициировала судебные разбирательства против Олега Тинькова, основателя и главы совета директоров Тинькофф Банка. Об этом 27 февраля сообщили в TCS Group Holding Plc (головной компании банка). Отмечается, что судебные слушания касаются налоговых споров.
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У налоговой службы США появились вопросы к Олегу Тинькову

Ведомости10:28

Акции «Тинькофф банка» обвалились на фоне претензий США к Тинькову

РИА Новости07:33

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Тинькова

Интерфакс03:49

У налоговой службы США возникли вопросы к Тинькову

Forbes04:26

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Олега Тинькова

ТАСС03:53

Акции Тинькофф Банка упали на 11% после претензий от налоговой службы США

РБК05:49

Бумаги TCS упали на 12% после сообщения о претензиях к Тинькову

Коммерсантъ05:54
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 14:22, Ашберн
Происшествия

В Москве два человека погибли от ожогов сухим льдом в бассейне

ТАСС 14:01
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Тимошенко заявила о целенаправленном уничтожении Украины

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Наш" обрушилась с критикой на украинскую власть из-за падения промышленности в стране.
РИА Новости 12:35
Происшествия

Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Ведомости вчера в 19:29
Общество

В Чечне отметили 20-летие подвига псковских десантников

В Чечне 28 февраля прошли памятные мероприятия по случаю 20-летия подвига десантников из шестой роты 104-го полка Псковской дивизии ВДВ.
REGNUM 12:26
Происшествия

В Париже эвакуируют Лионский вокзал из-за пожара

Интерфакс 13:39
Спорт

Большунов выступит на этапе Кубка мира в Лахти

Лидер российской сборной, уроженец Брянской области Александр Большунов выступит на этапе Кубка мира в финском Лахти Гонки пройдут в ближайшие выходные.
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Политика

Российским послам могут запретить иностранное гражданство

Из текста законопроекта: «Послом, представителем может быть назначен гражданин РФ, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства».
НТВ 13:14
Авто

В список облагаемых налогом на роскошь машин добавили Honda и Mazda

РБК 09:53
Общество

В Болгарии замедлилось строительство «Турецкого потока»

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Иглесиас и Курникова выбрали имя для дочери

Энрике Иглесиас и Анна Курникова выбрали имя для новорожденной дочери, появившейся на свет в середине февраля.
РБК 11:06
Экономика

Дмитрий Стрежнев вдыхает ГАЗ

«Объединенная машиностроительная группа» (ОМГ) Дмитрия Стрежнева закрыла сделку по приобретению активов группы ГАЗ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 13:34
Шоу-бизнес

Бритни Спирс сломала ногу во время танца

Газета "Известия" пишет, по словам Спирс, несчастный случай можно объяснить тем, что она до репетиции не танцевала полгода.
Rostov gazeta вчера в 07:32
Происшествия

В Астраханской области разбился вертолет

РИА Новости 12:39
Армия и оружие

Минобороны РФ раскрыло обстоятельства гибели турецких военных в Идлибе

Попавшие под обстрел сирийской армии в идлибской зоне деэскалации турецкие военнослужащие находились в боевых порядках боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
RT на русском 02:40
Здоровье

Счетная палата оценила ситуацию в системе здравоохранения

В Бюллетени представлен отчет об итогах экспертно-аналитического мероприятия "Оценка эффективности расходования в 2018-2019 годах средств федерального бюджета, направленных на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медорганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь".
The Moscow Post вчера в 01:01
Экономика

Российский рынок акций падает из-за коронавируса

На рынке наблюдается снижение спроса на рисковые активы и акции российских компаний. Главные индексы Мосбиржи уже упали на 5-7%.
ГЛАС.RU 07:02
Общество

Детдомовец попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке

Московский Комсомолец вчера в 12:14
Авто

Названы непригодные для повторной продажи автомобили

Профиль 07:19
Шоу-бизнес

Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина

Конфликт между журналисткой Екатериной Гордон и продюсером Иосифом Пригожиным набирает обороты.
News.ru вчера в 09:59
Политика

Украинцы с 1 марта смогут попасть в Россию только по загранпаспорту

С 1 марта жители Украины смогут попасть в Россию только с помощью загранпаспорта, сообщило украинское министерство «по вопросам временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц. (минВОТ).
Взгляд.ру 12:15
Армия и оружие

Миссия ООН готовится к отправке на северо-запад Сирии

Гуманитарная миссия для отправки на северо-запад Сирии готовится в ООН, сообщил генсек организации Антониу Гутерриш.
Красная весна 13:38
Кино

На Берлинале произошел скандал из-за показа «Дау. Наташа»

Фильм «Дау, Наташа», который запрещен к показу в России из-за найденной пропаганды порнографии, возмутил немцев.
ToDay News Ufa вчера в 23:26
Политика

Члены Совфеда от Оренбуржья награждены орденами

Сенаторы удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Напомним, Елена Афанасьева является сенатором с 2014 года.
REGNUM 05:34
Армия и оружие

Два генерала получили звания Героев России за операцию в Сирии

Как сообщил ТАСС источник в военном ведомстве, это Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской и командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
Эхо Москвы вчера в 21:06
Армия и оружие

Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Политическая Экспертиза 09:06
Происшествия

В Бокситогорском районе в берлоге нашли брошенных медвежат

В Бокситогорском районе Ленинградской области в берлоге найдены три медвежонка.
Вести.Ru 09:31
Общество

У кого мог приобрести нью-йоркские квартиры зять Мишустина

Удодов в декабре 2009 г. купил пять квартир в жилом комплексе 20 Pine Street в Нью-Йорке, говорится в расследовании Навального со ссылкой на городской реестр недвижимости.
Ведомости 11:15
Политика

Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Газета.Ru 12:59
Путешествия

Ростуризм рекомендует остановить продажу туров в Италию

Ростуризм рекомендовал туристическим операторам и агентствам страны приостановить продажу туристических туров и услуг в Италию до нормализации эпидемиологической обстановки.
ДЕЛА.ru вчера в 22:06
Общество

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Вести.Ru 11:12
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Российский предприниматель. По данным Forbes, в 2014 году занимал 1210-е место в списке наиболее состоятельных людей мира, в списке богатейших бизнесменов России в 2017 году занимает 79-е место с состоянием 1,2 миллиарда долларов.
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