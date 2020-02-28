Общество
Вести.RuНалоговая служба США начала дело против Олега Тинькова
Тиньков, основатель и акционер TCS Group, участвует в судебных слушаниях, которые проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 г. Дело касается решения возможных налоговых вопросов, заявили в TCS Group Holding. Слушания не имеют отношения к компаниям группы "Тинькофф".
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Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
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Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что ВВС и артиллерия республики поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих правительственным войскам Сирии.
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Мишустин рассказал о работе над вопросом снижения налогов на труд
Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что вопросы снижения налогов на труд сейчас рассматриваются, но к этому нужно подойти аккуратно.
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Клинцевич исключил военный конфликт в Сирии между Россией и Турцией
Член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что Российская Федерация не будет вступать в боевые действия с Турцией в сирийской провинции Идлиб.
Армия и оружие
Россия отказалась останавливать армию Сирии
Россия отказалась останавливать армию Сирии в борьбе с боевиками на своей территории.
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У россиянина в Азербайджане выявлен коронавирус
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Apple выпустит для iPad клавиатуру с тачпадом
Специалисты компании Apple намереваются оснастить iPad более функциональной съемной клавиатурой.
Общество
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Экономика
Газпромбанк планирует впервые инвестировать в аэропорты
Газпромбанк может стать участником совместного предприятия, которое создают для получения в концессию аэропорта Благовещенска холдинги «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга и «Новапорт» Романа Троценко, банк ведет с ними переговоры.
Здоровье
Почти 46% всех заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели
В Государственном комитете по вопросам здравоохранения Китая рассказали, что почти 46% всех заразившихся коронавирусом уже выздоровели и были выписаны из больницы.
Общество
Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса
Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
Армия и оружие
В ЕС призвали к немедленной деэскалации в Идлибе
ЕС призвал к немедленной деэскалации в Идлибе, объявил, что "сожалеет о всех жертвах", и предупредил, что готов "защищать собственные интересы безопасности".
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»
Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
Армия и оружие
Названа защита российских самолетов в Сирии
Российская боевая авиация в Сирии защищается от атак переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), активно применяемых противником, полетами на больших высотах, сообщил «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Здоровье
Второй случай заражения коронавирусом выявили в Грузии
В Грузии врачи выявили второй случай заражения коронавирусом в стране, сообщил генеральный директор Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе, передает «Интерфакс».
Теннис
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры.
Спорт
Китайский пловец Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) и дисквалифицировал трехкратного олимпийского чемпиона китайского пловца Сунь Яна на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, сообщается в релизе CAS.
Кино
Мистический триллер «Кольская сверхглубокая» завершил свои съёмки
Мистический триллер «Кольская сверхглубокая» закончил свои съёмки в Москве.
Космос
Китайский луноход выявил скрытые структуры на дальней стороне Луны
Китайские ученые опубликовали результаты анализа грунта, который на обратной стороне Луны провел луноход "Юйту-2" (Yutu-2) миссии "Чанъе-4" (Chang'E-4).
Космос
У Земли появился временный естественный спутник
Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле.
Финансы
Падение индекса РТС превысило 7%
Индекс РТС обвалился на 7,68% до 1279,74 пункта по состоянию на 12:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
Шоу-бизнес
Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание
В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
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В Средиземное море направляются два российских фрегата с крылатыми ракетами "Калибр-НК".
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Минюст пересмотрит завышенные дорожные штрафы в новом КоАП
Министерство юстиции пересмотрит штрафы за нарушения правил дорожного движения в новом Кодексе об административных правонарушениях.
Политика
Порошенко сам прибыл на допрос в ГБР
Экс-президент Украины Пётр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
Шоу-бизнес
Меган Маркл пожаловалась на травлю со стороны королевской семьи
Отмечается, что экс-звезда «Форс-мажоров» пожаловалась на проблемы после того, как Елизавета II запретила им с Гарри использовать слово «королевский» в названии своего бренда.
Здоровье
Российские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни
Российские вирусологи считают, что полностью победить коронавирус COVID-2019 не получится, он закрепится в человеческой популяции и будет проявляться сезонно, как и грипп.