Общество

ИзвестияИзвестияНалоговая служба США начала дело против Олега Тинькова

Налоговая служба США инициировала судебные разбирательства против Олега Тинькова, основателя и главы совета директоров Тинькофф Банка. Об этом 27 февраля сообщили в TCS Group Holding Plc (головной компании банка). Отмечается, что судебные слушания касаются налоговых споров.
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У налоговой службы США появились вопросы к Олегу Тинькову

Ведомости04:17

Бумаги TCS упали на 12% после сообщения о претензиях к Тинькову

Коммерсантъ05:54

У налоговой службы США возникли вопросы к Тинькову

Forbes04:26

Акции «Тинькофф банка» обвалились на фоне претензий США к Тинькову

РИА Новости07:33

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Олега Тинькова

ТАСС03:53

Акции Тинькофф Банка упали на 11% после претензий от налоговой службы США

РБК05:49

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Тинькова

Интерфакс03:49
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 11:01, Ашберн
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Владимир Путин наградил чеченского сенатора Сулеймана Геремеева

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ВС Турции поразили более 200 целей сирийской армии в Идлибе

ВВС и артиллерия Турции поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих сирийской армии.
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Протоиерей Смирнов призвал верующих не повиноваться властям

Протоиерей Дмитрий Смирнов призвал прихожан не повиноваться власти, если ее решения противоречат вере.
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Отмечается, что экс-звезда «Форс-мажоров» пожаловалась на проблемы после того, как Елизавета II запретила им с Гарри использовать слово «королевский» в названии своего бренда.
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Политика

Лукашенко заявил, что Россия понуждает Белоруссию к интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заподозрил Россию в "понуждении" к интеграции.
РИА Новости вчера в 08:33
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В аптеках Минска закончились медицинские маски

В аптеках Минска закончились медицинские маски на фоне сообщений о первом подтверждённом случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране, сообщает РИА Новости.
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Вышел тизер сериала «Водоворот» от режиссера «Ла-Ла Ленда»

Piter.tv 10:05
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Из-за коронавируса умер британский пассажир Diamond Princess

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Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
РИА Новости 01:49
Общество

ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
FreeNews-Volga вчера в 10:12
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Маколей Калкин сыграет в новом сезоне «Американской истории ужасов»

Каст юбилейного, десятого сезона хоррор-антологии "Американская история ужасов" обещается замечательным.
Российская газета 02:10
Кино

На Берлинале произошел скандал из-за показа «Дау. Наташа»

ToDay News Ufa вчера в 23:26
Армия и оружие

Вертолеты ВВС Израиля нанесли удары по позициям сирийских военных

Ракетные удары были нанесены со стороны Голанских высот по позициям сирийской армии в деревнях Кахтания и аль-Хуррия, а также городу Кунейтра.
Известия вчера в 18:38
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем

Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Shraibikus News 06:23
Общество

Глава ВОЗ: в мире разрабатывается более 20 вакцин от коронавируса

Более 20 вакцин от нового коронавируса разрабатывается мировыми специалистами.
REGNUM 10:50
Политика

В ЛНР задержали стрингера МИА «Россия сегодня»

Министерство государственной безопасности самопровозглашенной ЛНР задержало внештатного фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Виталия Ромаса.
РИА Новости 09:50
Теннис

Кузнецова уступила Соболенко в полуфинале турнира в Дохе

РИА Новости 10:35
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Известия 10:24
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Болгария затормозила «Турецкий поток»

Lenta.ru 10:16
Армия и оружие

Главы генштабов РФ и США обсудили ситуацию в Сирии

Представители Министерства обороны России проинформировали, что глава ВС РФ Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальника штабов (КНШ) ВС США Марк Милли провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили эскалацию в Идлибе.
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Силуанов объяснил ослабление рубля

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, что хотя бюджетное правило и сдерживает рубль, сильные колебания цен на нефть ослабляют валюту, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:25
Футбол

Тедеско назвал игрока «Спартака», который удивил его на сборах

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, кто из молодых футболистов московского клуба его приятно удивил на сборах.
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Политика

Путин решит судьбу бога в Конституции

Предполагается, что после одобрения обеими палатами парламента и законодателями в регионах законопроект поступит на подпись президенту Путину, а общероссийское голосование о том, вносить поправки в Конституцию или нет, пройдет уже после того, как глава государства утвердит данный документ.
Lenta.ru 10:36
Общество

Россияне получили 106 млрд рублей штрафов за нарушения ПДД

Россияне в прошлом году получили 142 миллиона постановлений о штрафах за нарушения правил дорожного движения на общую сумму 106,5 млрд рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на ГИБДД.
Рифей-Пермь вчера в 22:19
Политика

В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
РИА Новости вчера в 23:27
Музыка

YouTube удалил видео участников «Голос. Дети» за советскую песню

Как сообщает ToDay News Ufa, в YouTube удалили ролик с выступлением Валерии Базыкиной и Манижи Аминовой.
ToDay News Ufa 05:31
Биатлон

IBU вернул Норвегии бронзу смешанной эстафеты чемпионата Европы

Аргументы и Факты вчера в 21:54
Общество

Из Москвы депортируют иностранцев, нарушивших изоляцию по коронавирусу

Из Москвы депортируют 88 иностранцев, нарушивших режим изоляции после прилета из Китая, пишет РБК со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Ведомости 09:52
Происшествия

В Саратове пассажир избил таксиста из-за отсутствия детского кресла

В Саратове мужчина напал на водителя такси из-за его отказа везти пассажиров с ребенком. Пострадавший таксист обратился в полицию.
Российская газета вчера в 11:39
Политика

Глава СНБО Украины назвал лучшее «лекарство» от коронавируса

Лучшим лекарством от коронавируса COVID-2019 является лук, сало и чеснок, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «1+1».
REGNUM 08:15
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Российский предприниматель. По данным Forbes, в 2014 году занимал 1210-е место в списке наиболее состоятельных людей мира, в списке богатейших бизнесменов России в 2017 году занимает 79-е место с состоянием 1,2 миллиарда долларов.
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