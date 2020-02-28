Налоговая служба США инициировала судебные разбирательства против Олега Тинькова, основателя и главы совета директоров Тинькофф Банка. Об этом 27 февраля сообщили в TCS Group Holding Plc (головной компании банка). Отмечается, что судебные слушания касаются налоговых споров.

Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова

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