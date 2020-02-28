Общество
ИзвестияНалоговая служба США начала дело против Олега Тинькова
Налоговая служба США инициировала судебные разбирательства против Олега Тинькова, основателя и главы совета директоров Тинькофф Банка. Об этом 27 февраля сообщили в TCS Group Holding Plc (головной компании банка). Отмечается, что судебные слушания касаются налоговых споров.
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Происшествия
В Астраханской области разбился вертолет
Происшествия
В Москве два человека погибли в бассейне от ожогов
На юге Москвы два человека погибли после вечеринки в банном клубе, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Гаджеты
Vivo представила уникальный смартфон APEX 2020
Из-за отмены выставки Mobile World Congress производители смартфонов вынуждены проводить онлайн-презентации, так поступила и китайская компания Vivo.
Политика
Комиссия ООН по разоружению вновь не работает из-за визовых проблем РФ
Об отсутствии возможности у Воронцова прибыть на заседание комиссии сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Политика
Украинцы с 1 марта смогут попасть в Россию только по загранпаспорту
С 1 марта жители Украины смогут попасть в Россию только с помощью загранпаспорта, сообщило украинское министерство «по вопросам временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц. (минВОТ).
Музыка
YouTube удалил видео участницы шоу «Голос. Дети» за советскую песню
Как сообщает ToDay News Ufa, в YouTube удалили ролик с выступлением Валерии Базыкиной и Манижи Аминовой.
Футбол
Кико Касилья дисквалифицирован на восемь матчей за расизм
Вратарь «Лидса» Кико Касилья дисквалифицирован на восемь матчей, а также оштрафован на 60 тысяч фунтов, информирует пресс-служба FA.
Общество
В России предложили ликвидировать Пенсионный фонд
Авторы инициативы собирают подписи под петицией На сайте "Российской общественной инициативы" появилась петиция с требованием ликвидировать ПФР как "ненужную структуру, которая только вредит государству".
Происшествия
В Одессе обвиняемый в убийстве угрожал взорвать гранату в суде
Обвиняемый в убийстве Вячеслав Г. пронес в зал заседаний предмет, внешне схожий с гранатой, и угрожал подорвать себя и прокурора.
Здоровье
Уникальный передвижной центр здоровья начал работать во Владимирской области
Новый третий передвижной центр здоровья начал работать во Владимирской области. Сегодня состоялось его открытие.
Космос
Пригодную для жизни планету нашли в 124 световых годах от Земли
Как сообщает ToDay News Ufa, планета К2-18b была найдена в 2015 году на орбите красного карлика К2-18 в созвездии Льва.
Происшествия
В Париже эвакуируют Лионский вокзал из-за пожара
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Армия и оружие
Турция настаивает на отводе сирийских войск в Идлибе
Турция на переговорах с Россией по Идлибу настаивала на устойчивом перемирии и отводе Сирийской арабской армии (САА) за границы зоны деэскалации.
Авто
Chery объявила рублевые цены на семиместный кроссовер Chery Tiggo 8
Как сообщает пресс-служба бренда, 1 марта текущего года стартуют официальные продажи семиместного кроссовера CHERY TIGGO 8 в максимальной комплектации PRESTIGE.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Экономика
Дерипаска назвал «реальную цену» ипотеки
«Реальная цена» ипотечного кредитования в России не превышает 5% при официальной текущей ставке в 9%. Об этом написал российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
Политика
Лукашенко заявил, что Россия принуждает Белоруссию к интеграции
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США
Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги.
Политика
Президент Монголии попал в карантин после поездки в Китай
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга был помещён на 14-дневный карантин после посещения Китая, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Армия и оружие
Сирия нанесла авиаудар по турецким военным в Идлибе
В Анкаре заявили, что их войска попали под обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб.
Шоу-бизнес
Рэпер Элджей наконец-то показал глаза без линз
Музыкант удивил поклонников, впервые показав, как выглядят его глаза без белых линз.
Игры
Авторы Baldur’s Gate 3 показали дебютный геймплей
Студия PAX East 2020 в рамках выставки PAX East 2020 поделилась подробностями Baldur’s Gate 3 и показала вступительный ролик и дебютный геймплей ролевой игры.
Общество
Бабушке попросившего о помощи Путина детдомовца помогут оформить опеку
Бабушке мальчика, который обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину, помогут в оформлении опеки над внуком.
Общество
Россия назвала условие для выплаты Грузии 10 млн евро по решению ЕСПЧ
Россия назвала условие для выплаты 10 млн евро, которые она по решению ЕСПЧ должна компенсировать за депортацию граждан Грузии в 2006 году.
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце написала стихотворение о разводе с Павлом Прилучным
Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе после 8 лет брака Примечательно, что в 2018 году Прилучный и Муцениеце уже делали перерыв в отношениях.