Общество

ИзвестияИзвестияНалоговая служба США начала дело против Олега Тинькова

Налоговая служба США инициировала судебные разбирательства против Олега Тинькова, основателя и главы совета директоров Тинькофф Банка. Об этом 27 февраля сообщили в TCS Group Holding Plc (головной компании банка). Отмечается, что судебные слушания касаются налоговых споров.
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У налоговой службы США появились вопросы к Олегу Тинькову

Ведомости10:28

У налоговой службы США возникли вопросы к Тинькову

Forbes04:26

Бумаги TCS упали на 12% после сообщения о претензиях к Тинькову

Коммерсантъ05:54

Акции «Тинькофф банка» обвалились на фоне претензий США к Тинькову

РИА Новости07:33

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Олега Тинькова

ТАСС03:53

Акции Тинькофф Банка упали на 11% после претензий от налоговой службы США

РБК05:49

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Тинькова

Интерфакс03:49
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 12:55, Ашберн
Политика

Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Идлибе

"Пространство для диалога есть всегда, сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе лидера Турецкой Республики", - цитирует слова Лаврова ТАСС.
Газета.Ru 06:27
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Один человек погиб при крушении вертолета в Астраханской области

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Употребление молока повышает риск развития рака молочной железы

Употребление молока связано с повышенным риском развития рака молочной железы у женщин, согласно новому исследованию, опубликованному в журнале International Journal of Epidemiology.
МКБ-11 26 февраля в 05:53
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Пятеро богатейших россиян за день потеряли $6 млрд из-за коронавируса

Пять богатейших россиян за один день потеряли в общей совокупности $6 млрд из-за эпидемии коронавируса COVID-19, который распространяется по всему миру с конца 2019 года и является возбудителем тяжелой пневмонии.
Известия 09:01
Шоу-бизнес

Иглесиас и Курникова выбрали имя для дочери

Энрике Иглесиас и Анна Курникова выбрали имя для новорожденной дочери, появившейся на свет в середине февраля.
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Агата Муцениеце написала стихотворение о разводе с Павлом Прилучным

Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе после 8 лет брака Примечательно, что в 2018 году Прилучный и Муцениеце уже делали перерыв в отношениях.
Вокруг ТВ 11:10
Религия

Протоиерей Смирнов призвал верующих не повиноваться властям

Протоиерей Дмитрий Смирнов призвал прихожан не повиноваться власти, если ее решения противоречат вере.
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«Крылья Советов» упустили победу над «Оренбургом» в чемпионате России

РБК 12:47
Кино

Маколей Калкин снимется в десятом сезоне «Американской истории ужасов»

Дата выхода на экраны нового сезона «Американской истории ужасов» пока держится в секрете.
Киноафиша России вчера в 04:39
Армия и оружие

Турцию обвинили в преувеличении числа потерь в рядах армии Сирии

Источник подчеркивает, что Анкара увеличивает число потерь для компенсации того, что «не удалось реализовать [президенту Турции Тайипу] Эрдогану в Идлибе после побед сирийской армии над террористическими группировками».
Lenta.ru 10:11
Происшествия

В школе Зеленограда умерла ученица

В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Газета.Ru 07:57
Общество

Как с 1 марта изменится жизнь россиян

Как сообщает Today News Ufa, с 1 марта вступает в силу разрешение на ввоз на незарегистрированные в России лекарственные препараты, необходимые пациентам по решению врачебной комиссии.
ToDay News Ufa 07:53
Экономика

Россия рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию

В физическом выражении российский экспорт золота в Великобританию вырос в 11 раз, с 10,4 т в 2018 г. до 113,5 т в 2019 г. На экспорт в Великобританию приходится 93% всех продаж российского золота в прошлом году.
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Здоровье

В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса

В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
NewInform вчера в 08:08
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Известия 10:24
Армия и оружие

Дипломатию Эрдогана сравнили с приставлением пистолета к собственной голове

Турция под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана ведет дипломатические переговоры с США, приставив пистолет к собственной голове.
Lenta.ru 11:57
Финансы

Силуанов объяснил ослабление рубля

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, что хотя бюджетное правило и сдерживает рубль, сильные колебания цен на нефть ослабляют валюту, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:25
Общество

Из Москвы депортируют иностранцев, нарушивших изоляцию по коронавирусу

Из Москвы депортируют 88 иностранцев, нарушивших режим изоляции после прилета из Китая, пишет РБК со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Ведомости 09:52
Религия

РПЦ попросила власти Петербурга передать ей часовню Спаса на Крови

Газета.Ru 11:32
Общество

Женевский автосалон отменён из-за коронавируса

RT на русском 07:23
Происшествия

Британец с круизного лайнера Diamond Princess умер от коронавируса

РБК 11:12
Здоровье

Отдыху туристов в Таиланде ничего не угрожает

ТурДом 11:30
Наука

Ученые нашли череп миниатюрного динозавра

В Германии ученые обнаружили череп крошечного динозавра.
Российская Действительность вчера в 15:48
Общество

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Вести.Ru 11:12
Происшествия

Вокзал в Лионе эвакуируют из-за пожара

Вокзал во французском Лионе эвакуируют из-за пожара поблизости, сообщила парижская префектура полиции.
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Энергетика

Украинский эксперт заявил, что «Газпром» может уничтожить «Нафтогаз»

"Газпром" может создать дочерние компании на Украине и напрямую поставлять в страну голубое топливо, создав таким образом серьезную конкуренцию для "Нафтогаза", заявил "Апострофу" эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.
РИА Новости 11:35
Армия и оружие

Турция может закрыть Босфор и Дарданеллы

Учитывая, что на апрель запланировано развертывание российских ЗРК С-400, такое решение турецких властей может быть оправдано.
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Музыка

Александр Панайотов представит Россию на «Евровидении»

Именно 35-летний певец будет отстаивать честь страны в конкурсе, который пройдет в Роттердаме в середине мая.
МонаВиста вчера в 10:29
Авто

Рестайлинг Lada Largus: первые фото экстерьера и новые подробности

В начале февраля "Российская газета" сообщала о том, что АвтоВАЗ начал собирать первые экземпляры Lada Largus с заводским обозначением FL (Facelift).
Российская газета вчера в 03:14
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Баталину назначили замминистра труда и социальной защиты

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Российский предприниматель. По данным Forbes, в 2014 году занимал 1210-е место в списке наиболее состоятельных людей мира, в списке богатейших бизнесменов России в 2017 году занимает 79-е место с состоянием 1,2 миллиарда долларов.
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