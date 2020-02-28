Общество
ИзвестияНалоговая служба США начала дело против Олега Тинькова
Налоговая служба США инициировала судебные разбирательства против Олега Тинькова, основателя и главы совета директоров Тинькофф Банка. Об этом 27 февраля сообщили в TCS Group Holding Plc (головной компании банка). Отмечается, что судебные слушания касаются налоговых споров.
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Политика
Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Идлибе
"Пространство для диалога есть всегда, сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе лидера Турецкой Республики", - цитирует слова Лаврова ТАСС.
Наука
Употребление молока повышает риск развития рака молочной железы
Употребление молока связано с повышенным риском развития рака молочной железы у женщин, согласно новому исследованию, опубликованному в журнале International Journal of Epidemiology.
Экономика
Пятеро богатейших россиян за день потеряли $6 млрд из-за коронавируса
Пять богатейших россиян за один день потеряли в общей совокупности $6 млрд из-за эпидемии коронавируса COVID-19, который распространяется по всему миру с конца 2019 года и является возбудителем тяжелой пневмонии.
Шоу-бизнес
Иглесиас и Курникова выбрали имя для дочери
Энрике Иглесиас и Анна Курникова выбрали имя для новорожденной дочери, появившейся на свет в середине февраля.
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце написала стихотворение о разводе с Павлом Прилучным
Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе после 8 лет брака Примечательно, что в 2018 году Прилучный и Муцениеце уже делали перерыв в отношениях.
Религия
Протоиерей Смирнов призвал верующих не повиноваться властям
Протоиерей Дмитрий Смирнов призвал прихожан не повиноваться власти, если ее решения противоречат вере.
Кино
Маколей Калкин снимется в десятом сезоне «Американской истории ужасов»
Дата выхода на экраны нового сезона «Американской истории ужасов» пока держится в секрете.
Армия и оружие
Турцию обвинили в преувеличении числа потерь в рядах армии Сирии
Источник подчеркивает, что Анкара увеличивает число потерь для компенсации того, что «не удалось реализовать [президенту Турции Тайипу] Эрдогану в Идлибе после побед сирийской армии над террористическими группировками».
Происшествия
В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Общество
Как с 1 марта изменится жизнь россиян
Как сообщает Today News Ufa, с 1 марта вступает в силу разрешение на ввоз на незарегистрированные в России лекарственные препараты, необходимые пациентам по решению врачебной комиссии.
Экономика
Россия рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию
В физическом выражении российский экспорт золота в Великобританию вырос в 11 раз, с 10,4 т в 2018 г. до 113,5 т в 2019 г. На экспорт в Великобританию приходится 93% всех продаж российского золота в прошлом году.
Здоровье
В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса
В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
Армия и оружие
Дипломатию Эрдогана сравнили с приставлением пистолета к собственной голове
Турция под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана ведет дипломатические переговоры с США, приставив пистолет к собственной голове.
Финансы
Силуанов объяснил ослабление рубля
Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, что хотя бюджетное правило и сдерживает рубль, сильные колебания цен на нефть ослабляют валюту, передает ТАСС.
Общество
Из Москвы депортируют иностранцев, нарушивших изоляцию по коронавирусу
Из Москвы депортируют 88 иностранцев, нарушивших режим изоляции после прилета из Китая, пишет РБК со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Общество
Женевский автосалон отменён из-за коронавируса
Наука
Ученые нашли череп миниатюрного динозавра
В Германии ученые обнаружили череп крошечного динозавра.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Происшествия
Вокзал в Лионе эвакуируют из-за пожара
Вокзал во французском Лионе эвакуируют из-за пожара поблизости, сообщила парижская префектура полиции.
Энергетика
Украинский эксперт заявил, что «Газпром» может уничтожить «Нафтогаз»
"Газпром" может создать дочерние компании на Украине и напрямую поставлять в страну голубое топливо, создав таким образом серьезную конкуренцию для "Нафтогаза", заявил "Апострофу" эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.
Армия и оружие
Турция может закрыть Босфор и Дарданеллы
Учитывая, что на апрель запланировано развертывание российских ЗРК С-400, такое решение турецких властей может быть оправдано.
Музыка
Александр Панайотов представит Россию на «Евровидении»
Именно 35-летний певец будет отстаивать честь страны в конкурсе, который пройдет в Роттердаме в середине мая.
Авто
Рестайлинг Lada Largus: первые фото экстерьера и новые подробности
В начале февраля "Российская газета" сообщала о том, что АвтоВАЗ начал собирать первые экземпляры Lada Largus с заводским обозначением FL (Facelift).
Политика