Экономика
РИА НовостиСША инициировали судебные слушания в отношении Олега Тинькова
Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова, сообщили в пресс-службе TCS Group. По словам представителей группы, дело касается решения потенциальных налоговых вопросов и не имеет отношения к бизнесу "Тинькофф".
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Армия и оружие
Число погибших в Идлибе турецких военных возросло до 22
По информации губернатора провинции Хатай Рахми Догана, до 22 человек возросло число погибших турецких военных в сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
В Петербурге произошел взрыв в жилом доме
Политика
Порошенко сам прибыл на допрос в ГБР
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко заявил, что самостоятельно придёт на допрос в ГБР, поскольку суд удовлетворил ходатайство следователей о его принудительном приводе.
Армия и оружие
Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море
Два фрегата Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.
Финансы
Курс евро обновил максимум с сентября 2019 года
В ходе торгов на Московской бирже курс евро вырос на 2,47% к уровню закрытия предыдущих торгов, поднявшись выше 73 рублей впервые с 5 сентября 2019 года.
Общество
Депутаты предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля
В Госдуму внесли проект о налоговом вычете при покупке автомобиля.
Армия и оружие
В ЕС призвали к немедленной деэскалации в Идлибе
ЕС призвал к немедленной деэскалации в Идлибе, объявил, что "сожалеет о всех жертвах", и предупредил, что готов "защищать собственные интересы безопасности".
Армия и оружие
В Грузии анонсировали участие армянских военных в учениях НАТО
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Памфилова рассказала о порядке голосования по поправкам в Конституцию
ЦИК РФ учел все мнения при подготовке проекта о порядке голосования по поправкам в Конституцию.
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Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание
В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
Происшествия
Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова
Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Происшествия
Мусульманские погромы уже третьи сутки не прекращаются в столице Индии
Индуисты и мусульмане обвиняют друг друга в провоцировании конфликта.
Армия и оружие
Власти Турции ввели военное положение в стране
Руководство Турции сообщило о введении военного положения в стране.
Армия и оружие
Минобороны Турции: Россию предупреждали о дислокации военных в Идлибе
В Минобороны России заявили, что турецкие военные наступали в боевых порядках террористических формирований.
Политика
Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы
Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Культура
Актер требует от Михалкова 80 миллионов за «Превосходство Борна»
Актер Александр Боев подал в суд на режиссера и продюсера Никиту Михалкова, сообщает Telegram-канал Mash.
Финансы
Названы последствия обвала цен на нефть для России
Обвал цен на нефть привел к тому, что пополнение национальных резервов России резко сократилось.
Происшествия
Полиция задержала свыше 50 человек после столкновений в Харькове
Украинские полицейские отвезли в отделение свыше 50 участников столкновений на крупнейшем рынке Харькова "Барабашово".
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Давид Манукян устроили ролевые игры
Оказывается, Бузова и её избранник любят ролевые игры и активно практикуют их в постели.
Космос
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Футбол
Вопреки травме Дзюба попадет в заявку на матч с «Локомотивом»
Футболист петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба все-таки сможет принять участие в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Локомотива».
Футбол
Леонид Слуцкий: «Уверен, что никто в „Рубине“ не выстрелит мне в спину»
Программное интервью нового главного тренера "Рубина" о госденьгах, вылетающих в трубу, футболистах-подкаблучниках и рисках новой команды В воскресенье "Рубин" возобновит сезон гостевым матчем против "Тамбова" — это первая официальная игра для нового главного тренера казанцев Леонида Слуцкого, возглавившего команду в декабре прошлого года.
Происшествия
По делу о сваренном заживо в камере россиянине задержали полицейского
В Калининграде задержали полицейского по делу о сваренном заживо в камере мужчине.
Политика
Главу Монголии отправили на карантин после визита в Китай
Как сообщало ИА REGNUM, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга посетил Пекин с однодневным визитом 27 февраля.
Авто
На КамАЗе создан модуль автономного управления автомобилем
Представители КамАЗ разработали модуль для автономного управления транспортным средством. Технология получила название «Аватар».
Происшествия
В Самаре трамвай без водителя слетел с рельсов и придавил пять машин
В Самаре на улице Ново-Садовой рядом с торговым центром "Апельсин" съехал с рельсов и опрокинулся набок трамвай, придавив пять автомобилей.
Шоу-бизнес
Петросян приходил к Степаненко после развода
Политика
Поклонская прокомментировала скандал на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала решение телеведущего Владимира Соловьева выгнать со своей программы экс-депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.