Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСША инициировали судебные слушания в отношении Олега Тинькова

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова, сообщили в пресс-службе TCS Group. По словам представителей группы, дело касается решения потенциальных налоговых вопросов и не имеет отношения к бизнесу "Тинькофф".
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США инициировали судебные слушания в отношении Олега Тинькова

РИА Новости04:45

У налоговой службы США возникли вопросы к Тинькову

Forbes04:26

Головная компания Тикофф-Банка раскрыла информацию о судебных слушаниях с участием Олега Тинькова

Эхо Москвы04:32

Налоговая служба США предъявила претензии к Олегу Тинькову

РБК04:10

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Олега Тинькова

ТАСС03:53

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Тинькова

Интерфакс03:49

У налоговой службы США появились вопросы к Олегу Тинькову

Ведомости04:17
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Скончался главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов

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Число погибших в Идлибе турецких военных возросло до 22

По информации губернатора провинции Хатай Рахми Догана, до 22 человек возросло число погибших турецких военных в сирийской провинции Идлиб.
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В Петербурге произошел взрыв в жилом доме

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Порошенко сам прибыл на допрос в ГБР

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко заявил, что самостоятельно придёт на допрос в ГБР, поскольку суд удовлетворил ходатайство следователей о его принудительном приводе.
REGNUM 04:20
Армия и оружие

Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море

Два фрегата Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.
РБК 02:37
Финансы

Курс евро обновил максимум с сентября 2019 года

В ходе торгов на Московской бирже курс евро вырос на 2,47% к уровню закрытия предыдущих торгов, поднявшись выше 73 рублей впервые с 5 сентября 2019 года.
Взгляд.ру вчера в 10:52
Общество

Депутаты предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

В Госдуму внесли проект о налоговом вычете при покупке автомобиля.
Деловое.ТВ вчера в 07:59
Армия и оружие

В ЕС призвали к немедленной деэскалации в Идлибе

ЕС призвал к немедленной деэскалации в Идлибе, объявил, что "сожалеет о всех жертвах", и предупредил, что готов "защищать собственные интересы безопасности".
ТАСС 03:36
Армия и оружие

В Грузии анонсировали участие армянских военных в учениях НАТО

РИА Новости вчера в 08:49
Политика

Памфилова рассказала о порядке голосования по поправкам в Конституцию

ЦИК РФ учел все мнения при подготовке проекта о порядке голосования по поправкам в Конституцию.
Телеканал 360° 04:13
Шоу-бизнес

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В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
Gazeta.SPb вчера в 15:39
Происшествия

Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова

Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Интерфакс вчера в 13:43
Происшествия

Мусульманские погромы уже третьи сутки не прекращаются в столице Индии

Индуисты и мусульмане обвиняют друг друга в провоцировании конфликта.
Эхо Москвы 26 февраля в 15:01
Армия и оружие

Власти Турции ввели военное положение в стране

Руководство Турции сообщило о введении военного положения в стране.
Народные новости вчера в 17:10
Армия и оружие

Минобороны Турции: Россию предупреждали о дислокации военных в Идлибе

В Минобороны России заявили, что турецкие военные наступали в боевых порядках террористических формирований.
REGNUM 04:22
Политика

Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы

Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 26 февраля в 10:27
Культура

Актер требует от Михалкова 80 миллионов за «Превосходство Борна»

Актер Александр Боев подал в суд на режиссера и продюсера Никиту Михалкова, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 02:48
Финансы

Названы последствия обвала цен на нефть для России

Обвал цен на нефть привел к тому, что пополнение национальных резервов России резко сократилось.
Lenta.ru 04:21
Происшествия

Полиция задержала свыше 50 человек после столкновений в Харькове

Украинские полицейские отвезли в отделение свыше 50 участников столкновений на крупнейшем рынке Харькова "Барабашово".
Газета.Ru вчера в 17:56
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Ольга Бузова и Давид Манукян устроили ролевые игры

Оказывается, Бузова и её избранник любят ролевые игры и активно практикуют их в постели.
Bimru.ru вчера в 04:54
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Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

РИА Новости 02:13
Футбол

Вопреки травме Дзюба попадет в заявку на матч с «Локомотивом»

Футболист петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба все-таки сможет принять участие в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Локомотива».
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Леонид Слуцкий: «Уверен, что никто в „Рубине“ не выстрелит мне в спину»

Программное интервью нового главного тренера "Рубина" о госденьгах, вылетающих в трубу, футболистах-подкаблучниках и рисках новой команды В воскресенье "Рубин" возобновит сезон гостевым матчем против "Тамбова" — это первая официальная игра для нового главного тренера казанцев Леонида Слуцкого, возглавившего команду в декабре прошлого года.
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По делу о сваренном заживо в камере россиянине задержали полицейского

В Калининграде задержали полицейского по делу о сваренном заживо в камере мужчине.
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Главу Монголии отправили на карантин после визита в Китай

Как сообщало ИА REGNUM, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга посетил Пекин с однодневным визитом 27 февраля.
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На КамАЗе создан модуль автономного управления автомобилем

Представители КамАЗ разработали модуль для автономного управления транспортным средством. Технология получила название «Аватар».
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В Самаре на улице Ново-Садовой рядом с торговым центром "Апельсин" съехал с рельсов и опрокинулся набок трамвай, придавив пять автомобилей.
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Армия и оружие

Шойгу рассказал об испытаниях нового гиперзвукового оружия

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Поклонская прокомментировала скандал на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала решение телеведущего Владимира Соловьева выгнать со своей программы экс-депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
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