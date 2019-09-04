Экономика
Право.руФНС перестанет блокировать счета за незначительные долги
ФНС подготовила поправки, которые позволят не блокировать счета предпринимателей за незначительные долги. Об этом пишет Forbes со ссылкой на текст документа.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Если поправки примут, налоговые больше не будут самостоятельно изымать задолженность, если сумма долга не превышает трех тысяч рублей. Этот долг предпринимателям позволят погасить самостоятельно в течение трех лет после появления задолженности.Forbesвчера в 08:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Forbes: ФНС планирует отказаться от блокировки счетов предпринимателей за мелкие долги
Коммерсантъвчера в 17:21
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 06:25, Вашингтон
Общество
Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20
Известия вчера в 19:58
Политика
Путин пообещал, что Россия произведёт запрещённые прежде ДРСМД ракеты
Российский лидер Владимир Путин в ходе сессии ВЭФ заявил, что Россия произведёт ракеты средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены ДРСМД, однако не станет их размещать до США.
RT на русском 05:58
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:01
Хоккей
Ярославский «Локомотив» в первом матче проиграл «Спартаку»
Встреча проходила на «Арене-2000» Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» в первом матче нового сезона КХЛ проиграл московскому «Спартаку».
АиФ-Верхняя Волга 02:26
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Кино
Режиссер «Высотки» Бен Уитли поставит сиквел «Tomb Raider: Лара Крофт»
Бен Уитли, поставщик фильмов «Перестрелка», «Высотка» и «Список смертников», займет режиссерское кресло экшена «Tomb Raider 2» — продолжения фильма «Tomb Raider: Лара Крофт».
КиноПоиск 01:59
Политика
Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM вчера в 15:17
Культура
«Книгой года» стал сборник воспоминаний о Данииле Гранине
Гран-при ежегодного национального конкурса "Книга года" получил сборник воспоминаний о писателе Данииле Гранине (составитель Марина Чернышева-Гранина).
Москва 24 вчера в 14:10
Общество
Скворцова прокомментировала закон о продаже алкоголя с 21 года
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила надежду, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят в течение года.
RT на русском 03:20
Происшествия
Против Абызова возбудили третье уголовное дело
Следствие возбудило против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова третье уголовное дело — об отмывании преступных доходов, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Аснис.
РИА Новости 05:57
Политика
Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих
В телевизионном обращении глава специального административного района (САР) Китая объявила о выполнении главного пункта требований протестующих — отзыва злополучного закона об экстрадиции из парламента.
Коммерсантъ вчера в 07:34
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии
Актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании, сообщает «КП-Екатеринбург».
Суть событий вчера в 12:14
Политика
Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции
Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона.
РИА Новости 05:53
Авто
Hyundai представит новый пикап в мае 2020 года
Как вы знаете, Hyundai начала разработку своего пикапа для рынка США, и теперь, согласно нашим источникам, запуск новинки под кодовым названием NX4-OB произойдет в мае 2020 года.
SpeedMe 02:29
Происшествия
Россиянку нашли в закопанном чемодане после свидания
В Санкт-Петербурге полицейские выкопали чемодан с телом маникюрщицы, пропавшей после свидания с другом по переписке.
Lenta.ru 05:52
Армия и оружие
В Эстонии обнаружили секретную базу спецназа США
Российская газета вчера в 15:19
Гаджеты
USB-IF анонсировала окончательные спецификации USB4
Форум разработчиков USB (USB-IF), организация поддержки для продвижения и внедрения технологии USB, объявила о публикации спецификации USB4, крупного обновления для архитектуры USB следующего поколения, которая дополняет и основывается на существующем USB 3.2. и архитектуры USB 2.0.
Megaobzor.com вчера в 15:37
Политика
Топ-менеджер Объединенной двигателестроительной корпорации задержан по запросу США. Его обвиняют в краже секретов
Директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Коршунов задержан в Италии по запросу США.
Фонтанка.Ру 05:51
Происшествия
Ураган «Дориан» вынес на пляжи Флориды брикеты с кокаином
Ураган «Дориан» вынес на пляжи американского штата Флорида 26 кг кокаина.
News.ru 04:40
Политика
Путин предлагал Трампу купить у России новое гиперзвуковое оружие
Президент РФ Владимир Путин рассказал, как предлагал американскому лидеру Дональду Трампу купить у России новое гиперзвуковое оружие.
Life.ru 06:18
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Киев и нашла универсальный ответ на вопрос о принадлежности Крыма.
Lenta.ru 04:37
Театры
Министр культуры Пермского края ведет переписку с Теодором Курентзисом
Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края отправил письмо Теодору Курентзису, бывшему художественному руководителю Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу минкульта.Г-н Торчинский предлагает адресату вступить в переговоры и дать необходимые гарантии проведения Дягилевского фестиваля.
Business Class (Пермь) 05:10
Киберспорт
Игрок Virtus.pro может перейти в Natus Vincere
Игрок состава Virtus.pro по Dota 2 Павел 9pasha Хвастунов может продолжить карьеру в Natus Vincere.
Матч ТВ вчера в 03:20
Происшествия
В Новосибирске заведено дело из-за избиения росгвардейцем прохожего
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (пункт «а» части 3 статьи 286 УК РФ) сотрудником Росгвардии.
Аргументы и Факты 05:48
Общество
В Госдуме оценили заявление Грефа об отмене школьных экзаменов
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин прокомментировал заявление главы Сбербанка Германа Грефа, который предложил отменить экзамены в школах, а также указал, что они отбивают желание учиться.
Газета.Ru 05:33