Если поправки примут, налоговые больше не будут самостоятельно изымать задолженность, если сумма долга не превышает трех тысяч рублей. Этот долг предпринимателям позволят погасить самостоятельно в течение трех лет после появления задолженности.

с чего всё началось

ФНС подготовила поправки, которые позволят не блокировать счета предпринимателей за незначительные долги. Об этом пишет Forbes со ссылкой на текст документа.

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