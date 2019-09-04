Экономика

Право.руФНС перестанет блокировать счета за незначительные долги

ФНС подготовила поправки, которые позволят не блокировать счета предпринимателей за незначительные долги. Об этом пишет Forbes со ссылкой на текст документа.
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с чего всё началось

Заморозка всех счетов за 25 копеек: налоговики предложили решение проблемы копеечных долгов

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В ФНС предложили отказаться от блокировки счетов предпринимателей за «копеечные» долги

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Forbes: ФНС планирует отказаться от блокировки счетов предпринимателей за мелкие долги

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Налоговики прекратят блокировать счета за «копеечные долги»

Телеканал 360°вчера в 16:50

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Налоговая служба предложила решение проблемы «копеечных долгов»

РБКвчера в 14:18

Долги россиян оставят без внимания

Lenta.ruвчера в 12:26

Заморозка всех счетов за 25 копеек: налоговики предложили решение проблемы копеечных долгов

Forbesвчера в 08:57
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 06:25, Вашингтон
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