Общество
REGNUMНалоговая служба выявила новый вид мошенничества
О мошенничестве с фальшивыми уведомлениями о налогах сообщили в Федеральной налоговой службе, передаёт РБК. Уточняется, что российские налогоплательщики стали получать письма с требованием оплатить налоги. Письма рассылаются по «Почте России» мошенниками с указанием реквизитов.
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Происшествия
На Сахалине санитарка интерната обварила насмерть кипятком ребёнка
В Тымовской центральной райбольнице Сахалинской области 30 сентября от ожогового шока скончалась 15-летняя девочка, которая проживала в детском доме-интернате для умственно отсталых детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Игорь Шалимов назначен тренером «Ахмата»
Новым главным тренером "Ахмата" назначен Игорь Шалимов.
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Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2019 года
С 1 октября в России вступают в силу новые законы и правила.
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Филипп Киркоров похудел на 30 килограммов
Филипп Киркоров в эфире телеканала НТВ рассказал, что «сидит» на строгой диете и уже похудел на 30 килограммов.
Газета Кемерова 01:23
Армия и оружие
В России стартовал осенний призыв
В России стартовал осенний призыв на службу в армии, ее ряды должны пополнить около 132 тыс. человек.
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Хоккей
Заварухин: «Сибирь» хорошо играла 58 минут, но матч длится дольше
Главный тренер "Сибири" Николай Заварухин подвёл итоги выездного матча с "Адмиралом" (2:3 Б).
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Спорт
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На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
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Общество
В России взбунтовались против четырехдневки
Ни одно из предприятий, которые участвуют в нацпроекте по повышению производительности труда, не выразило желания ввести четырехдневную рабочую неделю.
Lenta.ru 08:01
Недвижимость
Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотеке, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на агентство Bloomberg.
Якутия 24 03:10
Гаджеты
Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку смартфона Mi Mix Alpha
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Газета DAILY 28 сентября в 12:56
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Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 14:26
Общество
В центре Блохина рассказали о возможных причинах протеста детских онкологов
Причиной протеста сотрудников московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Н.Н. Блохина могли стать личные амбиции некоторых из них, а также влияние извне.
Lenta.ru 14:31
Политика
«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке
В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.
Российская газета 19:03
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка
Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.
РИА Новости 12:13
Политика
Бывшего президента Франции Жака Ширака похоронили в Париже
Ширак умер 26 сентября в кругу семьи. Он — 22-й президент Франции, в этой должности он проработал с 1995 по 2007 год.
РБК 10:04
Политика
Зеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы
Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.
РБК 09:36
Футбол
Капитан «Спартака» Джикия высказался об отставке Кононова
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия заявил, что увольнение главного тренера красно-белых Олега Кононова было связано с результатами команда.
Вести.Ru вчера в 14:31
Шоу-бизнес
Молодая жена Гордона рассказала, как ее ущемляют из-за национальности
Телепрограмма вчера в 04:11
Политика
Песков прокомментировал назначение Трапезникова на пост главы Элисты
«Скорее всего, имеются в виду другие государственные задачи», — ответил он на вопросы журналистов, упомянувших, что глава Калмыкии Бату Хасиков обосновал назначение Трапезникова, который был врио главы ДНР, тем, что он выполнял государственные задачи в Донбассе.
Известия 09:24
Авто
У Toyota Camry появился полный привод
Полноприводный седан ориентирован на покупателей из северных или горных районов Японии, поэтому полный привод здесь задействуется только при старте и отключается после достижения скорости 10 километров в час.
Motor 08:11
Авто
Водители требуют от Volkswagen компенсацию
Водители требуют от автогиганта компенсации за урон, причиненный разразившимся четыре года назад громким скандалом, больше известным как «дизельгейт».
Expert.ru 06:34
Космос
Названо место скопления инопланетных зондов
Американский физик Джеймс Бенфорд (James Benford) предположил, что ко-орбитальные небесные тела, которые двигаются по той же орбите, что и Земля, могут быть инопланетными зондами.
Lenta.ru 20:02
Авто
Составлен список самых ожидаемых новинок Токийского автосалона
Эксперты сайта speedme.ru составили список самых интересных новинок предстоящего автосалона.
Тарантас Ньюс вчера в 05:00
Наука
Диета с высоким содержанием жиров сделала потомство сообразительней
Исследование, проведенное на мышах, доказало, что если кормить беременных самок кормом с повышенным содержанием жиров, то их потомство будет более сообразительным.
Профиль 15:17
Общество
Зарплаты бюджетников увеличиваются на 4,3%
В соответствии с мартовским распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, с 1 октября зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3%.
Интерфакс 17:57
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» победителя не выявили
Седьмой тур английской премьер-лиги завершился матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом".
Вести.Ru 17:08
Происшествия
Мигранта заподозрили в изнасиловании женщины и ребенка в Москве
Столичные полицейские проверяют информацию о 48-летнем жителе Белоруссии, который якобы изнасиловал женщину и ее семилетнего сына в Москве.
ТВ Центр 12:27
Единоборства
Александр Емельяненко прокомментировал бои Хабиба Нурмагомедова
Скандально известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сделал заявление в адрес непобеждённого чемпиона легкого веса UFC Хабиба Нурмагомедова, а именно касательно тактики его манеры боя.
Лезги газет 15:24