Экономика
Коммерческие ВестиНалоговая служба взяла тайм-аут
Согласно документу до 31 мая приостановлены все запланированные выездные налоговые проверки, новые проверки также не назначаются. До 1 мая приостановлены также все меры взысканий в отношении предприятий малого и среднего предпринимательства, не выставляется никаких требований от налоговой службы.
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Предприятия малого и среднего бизнеса получили отсрочки сразу по нескольким необходимым платежам
RZN.info15 апреля в 11:44
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:26, Ашберн
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Время Н вчера в 13:33
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В Екатеринбурге закрыли на карантин центральную городскую клиническую больницу №1. Причиной стала госпитализация нескольких врачей и пациентов.
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