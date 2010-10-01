Экономика

Коммерческие ВестиКоммерческие ВестиНалоговая служба взяла тайм-аут

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Согласно документу до 31 мая приостановлены все запланированные выездные налоговые проверки, новые проверки также не назначаются. До 1 мая приостановлены также все меры взысканий в отношении предприятий малого и среднего предпринимательства, не выставляется никаких требований от налоговой службы.
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Налоговая служба взяла тайм-аут

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