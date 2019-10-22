Межрайонная инспекция ФНС России №25 по Санкт-Петербургу в сентябре и октябре 2019 года заблокировала четыре банковских счета АО «Ленфильм», следует из информации на сайте Федеральной налоговой службы.

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Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала четыре банковских счета киностудии «Ленфильм» в ВТБ и Райффайзенбанке, сообщает РБК. Первые два счета заблокировали 20 сентября, еще два – 8 октября.

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