Экономика
ВедомостиНалоговая служба заблокировала счета «Ленфильма»
Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала четыре банковских счета киностудии «Ленфильм» в ВТБ и Райффайзенбанке, сообщает РБК. Первые два счета заблокировали 20 сентября, еще два – 8 октября.
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Межрайонная инспекция ФНС России №25 по Санкт-Петербургу в сентябре и октябре 2019 года заблокировала четыре банковских счета АО «Ленфильм», следует из информации на сайте Федеральной налоговой службы.РБК05:40
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Нам самим не дают денег: «Ленфильм» ответил на претензии Министерства культуры и налоговиков
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