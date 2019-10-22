Межрайонная инспекция ФНС России №25 по Санкт-Петербургу в сентябре и октябре 2019 года заблокировала четыре банковских счета АО «Ленфильм», следует из информации на сайте Федеральной налоговой службы.

с чего всё началось

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ потребовала заблокировать четыре банковских счета АО «Киностудия „Ленфильм“». Соответствующие сведения опубликованы в базе данных ведомства. В обнародованных материалах содержатся номера счетов и банковские идентификационные коды кредитных организаций (БИК).

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