Экономика

Петербургский дневникПетербургский дневникНалоговая заблокировала счета «Ленфильма»

Непростое положение старейшей киностудии Петербурга «Ленфильм» осложнилось еще больше. Теперь налоговая служба (ФНС) потребовала заблокировать четыре счета студии, сообщает ТАСС.
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Налоговики заблокировали банковские счета киностудии «Ленфильм»

Межрайонная инспекция ФНС России №25 по Санкт-Петербургу в сентябре и октябре 2019 года заблокировала четыре банковских счета АО «Ленфильм», следует из информации на сайте Федеральной налоговой службы.
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Налоговая заблокировала счета «Ленфильма»

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