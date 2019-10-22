Экономика
Петербургский дневникНалоговая заблокировала счета «Ленфильма»
Непростое положение старейшей киностудии Петербурга «Ленфильм» осложнилось еще больше. Теперь налоговая служба (ФНС) потребовала заблокировать четыре счета студии, сообщает ТАСС.
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Межрайонная инспекция ФНС России №25 по Санкт-Петербургу в сентябре и октябре 2019 года заблокировала четыре банковских счета АО «Ленфильм», следует из информации на сайте Федеральной налоговой службы.РБКвчера в 05:40
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