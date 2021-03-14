Налоговикам расширили доступ к банковским тайнам россиян
Российские налоговые органы с 17 марта получат расширенный доступ к банковской тайне. Это предусмотрено федеральным законом о внесении поправок в Налоговый кодекс, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным.В источнике
С чего всё началось
Налоговики получат расширенный доступ к банковской тайне
С 17 марта российские налоговики получат расширенный доступ к банковской тайне — в течение трех дней после получения запроса банки будут обязаны предоставлять копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на открытие счета и заявлений на его закрытие, карточек с образцами подписей и оттиска печатей.
РИА Новости02:42