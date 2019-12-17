Экономика

РБКРБКНалоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве. Сравнение этих данных с декларациями поможет выявить налоговые нарушения.
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Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

РБК11:01

ФНС узнала о счетах и активах россиян в 70 странах мира

Росбалт11:46

Налоговая сверхпроводимость

Коммерсантъ18:02

Налоговая получила данные об активах россиян в 76 странах

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Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

Forbes14:14

Налоги в диалоге

Аргументы недели03:14

ФНС получила данные о счетах и активах граждан России в 70 странах

Бизнес-новости в Кирове14:18
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Bild: Германия готовится к санкциям против «Северного потока-2»

Правительство Германии готовится к введению санкций США против «Северного потока-2», пишет Bild со ссылкой на внутренний документ Министерства экономики.
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Генштаб РФ отказал иностранным военным кораблям в заходе на Севморпуть

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Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
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Цены на мобильную связь в России начали повышать

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Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде

Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
News.ru 04:41
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Реформа техосмотра приведёт к проблемам для автовладельцев. На ТО могут ввести мораторий

Ещё одна проблема связана с тем, что после ограничения пропускной способности всех пунктов ТО в некоторых регионах обнаружится их нехватка: то есть машин будет больше, чем способны принять местные операторы.
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Севастополь.ру 12:30
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«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика

«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.
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Здоровье

Названы наиболее востребованные в новогодний период лекарства

В новогодний период в России традиционно возрастает спрос на лекарства для лечения простуды и гриппа, пишет News.ru со ссылкой на исследование компании DSM Group, охватившее период 2015-2018 годов.
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«Полицейский с Рублевки» без Петрова возглавил российский прокат

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После инфаркта и инсульта больные начнут получать бесплатные лекарства

Больные, которые перенесли инфаркт или инсульт, острые сосудистые заболевания или операцию на сердце будут получать бесплатные лекарства, начиная со следующего года.
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Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»

Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
Piter.tv вчера в 14:51
Авто

В России автомобили Jeep стали доступны по подписке

Арендовать предлагают автомобили Jeep Compass, Grand Cherokee и Wrangler, причем отмечается, что на предоставляемых машинах не будет никаких брендированных логотипов или наклеек.
Tvoe-avto.com 07:21
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Комсомольская правда 00:06
Здоровье

Володин указал на низкую зарплату врачей

В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
News.ru вчера в 11:03
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Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
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Уже в среду, 17-го декабря, на легендарном стадионе "Камп Ноу" состоится перенесённый поединок десятого тура Примеры между местной "Барселоной" и столичным "Реалом".
Sport.ru 11:30
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
РИА Новости 06:22
Футбол

«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» в Кубке английской лиги

"Ливерпуль" потерпел разгромное поражение от "Астон Виллы" в четвертьфинальном матче Кубка английской футбольной лиги.
РИА Новости 17:02
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Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей

Финальное голосование Палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа назначено на среду, говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к демократам.
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Украина готовит новые санкции против России

Правительство Украины планирует расширить индивидуальные санкции против России.
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Экс-жена Зайцева объяснила видео, где она заснята голой с мужчиной

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В Бурятии собаки растерзали тело новорожденного ребенка

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Эксперты издания назвали такие спецификации идеальными для лучших смартфонов 2020 года.
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Более половины россиян назвали нынешние отношения России и Украины скорее плохими, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Зеленский прокомментировал протестные акции в Киеве

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