Экономика
РБКНалоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах
Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве. Сравнение этих данных с декларациями поможет выявить налоговые нарушения.
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Политика
Bild: Германия готовится к санкциям против «Северного потока-2»
Правительство Германии готовится к введению санкций США против «Северного потока-2», пишет Bild со ссылкой на внутренний документ Министерства экономики.
Армия и оружие
Генштаб РФ отказал иностранным военным кораблям в заходе на Севморпуть
Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
Кино
В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»
Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Общество
Цены на мобильную связь в России начали повышать
В России начали повышать цены на мобильную связь с связи с законом Яровой и законом о суверенном Рунете, сообщает «Коммерсантъ».
Общество
Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде
Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
Авто
Реформа техосмотра приведёт к проблемам для автовладельцев. На ТО могут ввести мораторий
Ещё одна проблема связана с тем, что после ограничения пропускной способности всех пунктов ТО в некоторых регионах обнаружится их нехватка: то есть машин будет больше, чем способны принять местные операторы.
Интернет
Опубликован список худших и самых популярных паролей 2019 года
Исследование было основано на основании изучения 500 млн паролей, попавших в общий доступ в результате утечек данных в 2019 году.
Технологии
«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика
«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.
Здоровье
Названы наиболее востребованные в новогодний период лекарства
В новогодний период в России традиционно возрастает спрос на лекарства для лечения простуды и гриппа, пишет News.ru со ссылкой на исследование компании DSM Group, охватившее период 2015-2018 годов.
Кино
«Полицейский с Рублевки» без Петрова возглавил российский прокат
Здоровье
После инфаркта и инсульта больные начнут получать бесплатные лекарства
Больные, которые перенесли инфаркт или инсульт, острые сосудистые заболевания или операцию на сердце будут получать бесплатные лекарства, начиная со следующего года.
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»
Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
Авто
В России автомобили Jeep стали доступны по подписке
Арендовать предлагают автомобили Jeep Compass, Grand Cherokee и Wrangler, причем отмечается, что на предоставляемых машинах не будет никаких брендированных логотипов или наклеек.
Армия и оружие
Модернизацию мощнейшей в мире пушки «Малка» завершат к концу года
Здоровье
Володин указал на низкую зарплату врачей
В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Футбол
«Реал» обнародовал заявку на матч против «Барселоны»
Уже в среду, 17-го декабря, на легендарном стадионе "Камп Ноу" состоится перенесённый поединок десятого тура Примеры между местной "Барселоной" и столичным "Реалом".
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
Футбол
«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» в Кубке английской лиги
"Ливерпуль" потерпел разгромное поражение от "Астон Виллы" в четвертьфинальном матче Кубка английской футбольной лиги.
Политика
Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
Финальное голосование Палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа назначено на среду, говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к демократам.
Политика
Украина готовит новые санкции против России
Правительство Украины планирует расширить индивидуальные санкции против России.
Наука
Определены молекулы-предшественники, играющие важную роль в процессе адаптации защитных систем бактерий CRISPR/Cas
Результаты показали, что в процессе адаптации образуются фрагменты ДНК с особой структурой, которая может быть ключевой для правильной работы защитных систем.
Хоккей
СКА вырвал победу у «Северстали», проигрывая 0:3 к третьему периоду
Череповецкая команда после второго периода вела со счетом 3:0 благодаря шайбам Вадима Кудако, Владислава Кодолы и Макара Хабарова.
Общество
Экс-жена Зайцева объяснила видео, где она заснята голой с мужчиной
Маргарита, экс-жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, прокомментировала видео, где она заснята голой с мужчиной.
Общество
Россия опустилась на 81-е место в рейтинге гендерного равенства
Россия за год опустилась на шесть строчек в рейтинге гендерного равенства, заняв 81-е место.
Происшествия
В Бурятии собаки растерзали тело новорожденного ребенка
16 декабря в городе Гусиноозерске местные жители заметили двух собак. В пасти одной из них разглядели тело новорожденного ребенка.
Происшествия
Российские пограничники задержали пять японских судов
Пять японских рыболовецких судов задержаны российскими пограничниками, передаёт 17 декабря NHK.
Гаджеты
Назван идеальный смартфон 2020 года
Эксперты издания назвали такие спецификации идеальными для лучших смартфонов 2020 года.
Политика
Опрос ВЦИОМ показал мнение россиян о состоянии отношений РФ и Украины
Более половины россиян назвали нынешние отношения России и Украины скорее плохими, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Политика