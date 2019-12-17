Экономика
РБКНалоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах
Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве. Сравнение этих данных с декларациями поможет выявить налоговые нарушения.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 22:07, Ашберн
Политика
Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
Финальное голосование Палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа состоится в среду, говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к демократам.
Космос
NASA показало, как может выглядеть будущий лунный посадочный аппарат
NASA поделилось изображением концепта будущего лунного посадочного аппарата, передает портал CNET.
Фигурное катание
Тренерский штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко
Тренерский штаб Этери Тутберидзе жестко отреагировал на заявления Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко о приостановке карьеры фигуристки Алины Загитовой.
Политика
«Вопиющая ситуация»: в Госдуме «партия большинства» отказалась вводить санкции для кандидатов-отказников
Фракция «Единая Россия» в Госдуме не позволила депутатам из КПРФ «устранить правовой пробел» в избирательном законодательстве, которое сейчас позволяет срывать выборы в последний момент с помощью кандидатов-отказников.
Происшествия
В СИЗО пропал экс-губернатор Сахалина Хорошавин
Как сообщало ИА REGNUM, экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин был арестован в апреле 2015 года.
Интернет
Опубликован список худших и самых популярных паролей 2019 года
Исследование было основано на основании изучения 500 млн паролей, попавших в общий доступ в результате утечек данных в 2019 году.
Авто
Nissan полностью обновит линейку кроссоверов
Компания Nissan в течение 18 месяцев полностью обновит европейскую линейку кроссоверов.
Авто
Новый документ на автомобили появится в России
Новый сопроводительный документ на легковые и грузовые автомобили до 3,5 тонн появится в России.
Политика
В ЕС признали создание независимого оператора ГТС на Украине
Секретариат энергетического сообщества ЕС подтвердил, что новый оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины отделен от «Нафтогаза Украины» в соответствии с требованиями законодательства Евросоюза.
Технологии
В WhatsApp найдена уязвимость в групповых чатах
Обнаруженная уязвимость затрагивает пользователей самых популярных платформ – Android и iOS.
Здоровье
В Сахалинской области запустят новые скрининговые программы по выявлению рака
В Сахалинской области будут внедрены новые скрининговые программы по выявлению рака.
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете
Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.
Авто
АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4х4
Внедорожник получил новую приборную панель с белой подсветкой спидометра, тахометра и бортового компьютера с расширенными функционалом; более объемный бардачок, две 12-вольтовые розетки, доработанный тоннель пола с подстаканниками и нишами для мелких предметов, а также новый электронно управляемый блок управления климатической системой с тремя вращающимися рукоятками.
Политика
Южная Корея собралась участвовать в операции США в Ормузском проливе
Южная Корея в начале 2020 года предоставит группировку войск для участия в возглавляемой США операции по защите свободы судоходства в Ормузском проливе, пишет южнокорейская газета «Чунан ильбо», ссылаясь на многочисленные правительственные источники.
Происшествия
Глава ОСК не увидел критических повреждений у «Адмирала Кузнецова»
Пожар, произошедший на борту тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», не причинил кораблю «критических» повреждений, заявил «Интерфаксу» глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Политика
Пенсия из США подъехала: украинские министры уже не голодают
Малюська отметил, что вопрос заработной платы «не настолько критичен, как распространили в медиа», и «если жена не убьет, то, в принципе, прожить можно спокойно и без заработной платы».
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о суррогатной матери своих детей
Известный певец Сергей Лазарев в интервью изданию Hello! дал ответ на вопрос о суррогатной матери своих детей.
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
Экономика
Власти ЛНР повысят зарплаты госслужащих и работников госорганов
"С целью повышения социальных стандартов принято решение о увеличении зарплат госслужащих и работников государственных органов республики до 26% к должностному окладу", - написал Пасечник в своем аккаунте в Twitter.
Политика
Зеленский предложил «лишить» Севастополь «специального статуса»
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
Гаджеты
Самый дешёвый шестиядерник стал ещё лучше: AMD Ryzen 5 1600 теперь построен на Zen+
Пользователи же новых Ryzen 5 1600 отмечают, что процессоры обладают более высоким IPC, поддерживают модули оперативной памяти с более высокой частотой, и работают с более высокой тактовой частотой сами по себе.
Авто
Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов
Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов разных возрастных категорий.
Общество
Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде
Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Политика
Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока-2»
Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования.
Общество
Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Экономика
«Газпром» предлагает иностранцам построить завод на Ямале
Компания «Газпром» готовит проект строительства на полуострове Ямал крупного газохимического комплекса на базе Бованенковского кластера месторождений.