Экономика

РБКРБКНалоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве. Сравнение этих данных с декларациями поможет выявить налоговые нарушения.
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Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

РБК11:01

ФНС узнала о счетах и активах россиян в 70 странах мира

Росбалт11:46

Налоговая сверхпроводимость

Коммерсантъ18:02

Налоговая получила данные об активах россиян в 76 странах

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Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

Forbes14:14

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Аргументы недели03:14

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Бизнес-новости в Кирове14:18
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 22:07, Ашберн
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Новый сопроводительный документ на легковые и грузовые автомобили до 3,5 тонн появится в России.
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В ЕС признали создание независимого оператора ГТС на Украине

Секретариат энергетического сообщества ЕС подтвердил, что новый оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины отделен от «Нафтогаза Украины» в соответствии с требованиями законодательства Евросоюза.
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В Сахалинской области запустят новые скрининговые программы по выявлению рака

В Сахалинской области будут внедрены новые скрининговые программы по выявлению рака.
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Лазерные комплексы «Пересвет» встали на боевое дежурство в России

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Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете

Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.
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Южная Корея собралась участвовать в операции США в Ормузском проливе

Южная Корея в начале 2020 года предоставит группировку войск для участия в возглавляемой США операции по защите свободы судоходства в Ормузском проливе, пишет южнокорейская газета «Чунан ильбо», ссылаясь на многочисленные правительственные источники.
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Глава ОСК не увидел критических повреждений у «Адмирала Кузнецова»

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Известный певец Сергей Лазарев в интервью изданию Hello! дал ответ на вопрос о суррогатной матери своих детей.
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Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери

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Власти ЛНР повысят зарплаты госслужащих и работников госорганов

"С целью повышения социальных стандартов принято решение о увеличении зарплат госслужащих и работников государственных органов республики до 26% к должностному окладу", - написал Пасечник в своем аккаунте в Twitter.
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Зеленский предложил «лишить» Севастополь «специального статуса»

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
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Самый дешёвый шестиядерник стал ещё лучше: AMD Ryzen 5 1600 теперь построен на Zen+

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Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде

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Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

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Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования.
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Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

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«Газпром» предлагает иностранцам построить завод на Ямале

Компания «Газпром» готовит проект строительства на полуострове Ямал крупного газохимического комплекса на базе Бованенковского кластера месторождений.
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