Экономика

РБКРБКНалоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве. Сравнение этих данных с декларациями поможет выявить налоговые нарушения.
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Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

РБКвчера в 11:01

ФНС узнала о счетах и активах россиян в 70 странах мира

Росбалтвчера в 11:46

Налоговая сверхпроводимость

Коммерсантъвчера в 18:02

Налоговая получила данные об активах россиян в 76 странах

Телеканал 360°вчера в 16:13

Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

Forbesвчера в 14:14

Налоги в диалоге

Аргументы неделивчера в 03:14

ФНС России получила сведения о счетах российских граждан в 70 странах — СМИ

REGNUMвчера в 23:45
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 00:39, Ашберн
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В Канске полицейские задержали вора и спасли младенца

Полицейские установили возможное местоположение похитителя и выехали на задержание. Подозреваемый гостил у своего приятеля в Канске.
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Мультсериал «Симпсоны» отмечает 30-летие

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Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
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Зеленский прокомментировал протестные акции в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский осудил протестные акции у здания Верховной рады в Киеве, а также напомнил о недопустимости нарушения закона при проведении манифестаций.
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Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса, убрав упоминание об этом из конституции страны.
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Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru вчера в 16:22
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Япония по дипломатическим каналам требует от России вернуть в порт приписки пять задержанных рыболовных судов вместе с экипажем, сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на японский МИД.
Коммерсантъ 00:25
Происшествия

Движение на зеленой ветке метро в Москве восстановили

Ранее на Замоскворецкой линии не было движения поездов от станции "Орехово" до станции "Автозаводская" из-за пассажира на путях.
ТАСС 00:21
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Палата представителей США в среду проголосует по импичменту Трампа

В среду состоится финальное голосование палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа.
Российская газета вчера в 19:11
Общество

Телеканалы потребовали от операторов вещание в сети с единой платформы

«Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа» (НМГ) уведомили операторов связи о требовании с 1 февраля вести трансляцию телеканалов в интернете только через единую платформу «Витрина ТВ».
RT на русском вчера в 20:21
Общество

В аэропорту Толмачево могут построить новую ВПП за 4 млрд рублей

«По окончании работ новая полоса получит название первой, а действующая первая будет использоваться как рулежная дорожка»,— сообщает «Ъ» со ссылкой на свои источники.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 21:09
Происшествия

Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
RT на русском вчера в 21:59
Хоккей

«Бостон» претендует на Илью Ковальчука

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Экономика сегодня вчера в 22:16
Гаджеты

Начальный уровень: представлен смартфон Samsung Galaxy A01

Не успели сетевые источники опубликовать изображения смартфона Galaxy A01 в защитных чехлах, как компания Samsung официально представила эту бюджетную модель.
3DNews вчера в 09:50
Политика

Врач Байдена рассказал о его здоровье

Предвыборный штаб кандидата в президенты США демократа Джо Байдена распространил медицинское освидетельствование, в котором говорится, что 77-летний кандидат здоров и может выполнять обязанности президента.
РИА Новости вчера в 16:53
Здоровье

За разные столы не усаживают льготников и платников в школьных столовых Бердска

О школьном питании в Бердске доложил 16 декабря вице-мэр по социальной политике Сергей Носов.
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ООН подтвердила, что задержанный во «Внуково» метадон принадлежит ей

В ООН подтвердили, что груз метадона, летевший в Таджикистан и задержанный в аэропорту "Внуково", был направлен в рамках программы ПРООН по профилактике ВИЧ, но с неверной маркировкой, организация находится в контакте с российскими властями для решения этого вопроса, заявил РИА Новости представитель Программы развития ООН.
РИА Новости вчера в 20:12
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РИА Новости вчера в 23:36
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Алла Пугачева отказалась петь в «новогодних огоньках»

Напомним, в прошлую новогоднюю ночь Алла Пугачева появились на телеэкранах, хотя тоже отказалась участвовать в «огоньке».
Комсомольская правда 16 декабря в 08:46
Здоровье

Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно

Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
Плюс один +1 16 декабря в 10:21
Политика

«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу

Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
РБК вчера в 14:39
Общество

В России могут ввести штраф за ложную маркировку товаров по ГОСТу

Для производителей могут ввести отдельный штраф до 800 тыс. рублей в случае предоставления ложной информации о соответствии их продукции ГОСТу.
RT на русском вчера в 20:47
Общество

Виктория Скрипаль усомнилась в отказе дяди от встречи с дипломатами

Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль заявила РИА Новости, что не верит на слово послу Великобритании в РФ Лори Бристоу, заявившему об отказе Скрипалей встречаться с представителями российского посольства в Лондоне, но если это действительно так, она не понимает логику родственников.
РИА Новости вчера в 12:47
Политика

Польша рискует покинуть Евросоюз из-за судебной реформы

Судебная реформа, спор вокруг которой продолжается в Польше в течение последних нескольких лет, может спровоцировать выход страны из состава Европейского союза, поскольку противоречит законодательству ЕС.
Наша версия вчера в 13:23
Футбол

Головин не спас «Монако» от вылета из Кубка французской лиги

«Монако» крупно уступил на своём поле «Лиллю» (0:3) в матче 1/8 финала Кубка французской лиги. На 19-й минуте отличился Виктор Осимхен.
RT на русском вчера в 17:37
Армия и оружие

Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит газета "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 17:01
Общество

Заброшенный из-за санкций особняк российского олигарха нашли в США

Lenta.ru вчера в 08:41
Авто

Новый Cadillac Escalade получил уникальный дисплей

Новый внедорожник Cadillac Escalade сможет похвастаться ультрасовременным вогнутым дисплеем диагональю около 1 метра.
Новые автомобили вчера в 11:17
Финансы

ФАС РФ хочет наказывать банки за «антиотмывочные» тарифы при переводах

Федеральная антимонопольная служба России хочет наказывать банки, которые используют прогрессивные комиссии при переводе средств от юрлиц и индивидуальных предпринимателей на счета физлиц, прикрываясь "антиотмывочным" законодательством, сообщили в пресс-службе ведомства.
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Глава ФФККР отреагировал на скандал вокруг Загитовой

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал скандал вокруг олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая приняла решение приостановить карьеру.
Sportbox.RU вчера в 10:52
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