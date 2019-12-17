Экономика

РБКРБКНалоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве. Сравнение этих данных с декларациями поможет выявить налоговые нарушения.
Читать в источнике
Комментировать32

Подробнее о событии

Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

РБКвчера в 11:01

ФНС узнала о счетах и активах россиян в 70 странах мира

Росбалтвчера в 11:46

Налоговая сверхпроводимость

Коммерсантъвчера в 18:02

Налоговая получила данные об активах россиян в 76 странах

Телеканал 360°вчера в 16:13

Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

Forbesвчера в 14:14

Налоги в диалоге

Аргументы неделивчера в 03:14

ФНС России получила сведения о счетах российских граждан в 70 странах — СМИ

REGNUMвчера в 23:45
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 01:06, Ашберн
Шоу-бизнес

77-летняя ведущая Ангелина Вовк собралась замуж за молодого любовника

Вечерний курьер вчера в 07:28
Политика

Торговая палата США предостерегла от санкций против госдолга РФ

Торговая палата США заявила о возможном ущербе американским компаниям в случае принятия законопроекта о санкциях против государственного долга России.
iReactor 00:32
Политика

Зеленский предложил «убрать» «специальный статус» Севастополя

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о "специальном статусе" Севастополя.
Газета.Ru вчера в 22:41
Шоу-бизнес

В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Вокруг ТВ 15 декабря в 12:54
Хоккей

Ковальчук может перейти в «Питтсбург» Малкина

Российская газета 00:41
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru вчера в 16:22
Наука

Батареи электромобилей ежегодно теряют до 3% ёмкости

Согласно результатам, в среднем батарея электромобиля ежегодно деградирует на 2,3 процента. jaguar Наибольшее влияние на «здоровье» батареи оказывает система охлаждения.
5 колесо вчера в 07:52
Наука

Патент недели: как можно обмануть атеросклероз

Для лечения пациентов с атеросклерозом часто назначают процедуру терапевтического плазмафереза — по сути «чистку крови» с использованием материалов-сорбентов.
Популярная механика 15 декабря в 19:02
Хоккей

«Каролина» победила «Виннипег» в матче НХЛ

РИА Новости вчера в 23:36
Общество

Телеканалы потребовали от операторов вещание в сети с единой платформы

«Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа» (НМГ) уведомили операторов связи о требовании с 1 февраля вести трансляцию телеканалов в интернете только через единую платформу «Витрина ТВ».
RT на русском вчера в 20:21
Политика

Стало известно, когда завершится строительство «Северного потока-2»

По информации пресс-службы Nord Stream 2, компания планирует завершить газопровод "Северный поток -2" за несколько месяцев, однако в организации не намерены спекулировать о сроках окончания строительства проекта, информирует Российский Диалог.
Российский Диалог вчера в 12:51
Здоровье

Володин указал на низкую зарплату врачей

В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
News.ru 16 декабря в 11:03
Армия и оружие

Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит газета "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 17:01
Общество

В Японии считают неприемлемым задержание своих рыболовных судов

Япония считает неприемлемым задержание пяти своих рыболовных судов российскими пограничниками, но отмечает, что здоровью экипажа ничто не угрожает, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.
РИА Новости 00:10
Происшествия

На Сахалине трех полицейских осудили за пытки женщины

Все трое осуждены за "совершение действий, выходящих за пределы их полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенных с применением насилия и угрозой его применения".
Российская газета вчера в 21:16
Общество

Роструд опубликовал календарь выходных на 2020 год

В 2020 году жителей России ждут восемь коротких рабочих недель.
REGNUM вчера в 00:14
Кино

Российские зрители назвали лучшие фильмы 2019 года

Лучшим фильмом 2019 года, по мнению россиян, стала заключительная часть франшизы Marvel «Мстители: Финал».
Вечерняя Москва вчера в 19:21
Футбол

Эксперт оценил идею Аршавина восстановить чемпионат СССР по футболу

Ранее бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин предложил принять в чемпионат России по футболу клубы из стран СНГ – Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, и вернуть формат турнира к тому, что использовался во времена СССР.
Взгляд.ру вчера в 14:45
Авто

Автомобили Opel возвращаются на российский рынок

Комсомольская правда 16 декабря в 06:46
Гаджеты

Начальный уровень: представлен смартфон Samsung Galaxy A01

Не успели сетевые источники опубликовать изображения смартфона Galaxy A01 в защитных чехлах, как компания Samsung официально представила эту бюджетную модель.
3DNews вчера в 09:50
Общество

Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде

Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
News.ru вчера в 04:41
Музыка

Уральский рэпер залил водой ступеньки на шоу Урганта

Исполнитель рэпа и хип-хопа Данил Прытков из Екатеринбурга, выступающий под псевдонимом Niletto, стал музыкальным гостем очередного выпуска шоу «Вечерний Ургант».
Вестник вчера в 22:20
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости вчера в 04:19
Происшествия

В Ленобласти при обыске в доме многодетной семьи нашли арсенал оружия

Российская газета 16 декабря в 23:20
Происшествия

Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
RT на русском вчера в 21:59
Политика

Британский парламент получит сделку по Brexit 20 декабря

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что консерваторы в парламенте быстрее добьются утверждения соглашения с Евросоюзом по Brexit, если документ будет внесен в пятницу, 20 декабря.
Телеканал 360° вчера в 14:35
Гаджеты

Топ-10 смартфонов, которые большинство людей не смогут купить

Аналитики китайской электронной платформы JD.com обнародовали рейтинг, в который вошли смартфоны, которые большинство людей не смогут купить из-за довольно высокой цены.
Что происходит вчера в 12:27
Экономика

Белоруссия подписала соглашение о кредите от Китая на $500 млн

РБК 16 декабря в 02:31
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко поделилась видео с первого дня рождения сына

Недавно мальчик отметил свой первый день рождения.
Летидор вчера в 03:05
Происшествия

Мужчина погиб после падения на рельсы на станции метро «Коломенская»

ТАСС 00:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное