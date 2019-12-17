Экономика

РБКРБКНалоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

В ответ ФНС направила информацию о счетах и активах иностранцев в России налоговым органам 58 стран. «Обмен информацией состоялся со всеми странами, с кем был запланирован», — отметили в ФНС. Россия присоединилась к автообмену с сентября 2018 года.
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Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве. Сравнение этих данных с декларациями поможет выявить налоговые нарушения.
РБКвчера в 11:01

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Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

РБКвчера в 11:01

ФНС узнала о счетах и активах россиян в 70 странах мира

Росбалтвчера в 11:46

Налоговая сверхпроводимость

Коммерсантъвчера в 18:02

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Телеканал 360°вчера в 16:13

Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

Forbesвчера в 14:14

«Жуть»: о зарубежных счетах и активах граждан России в 70 странах

REGNUM01:44

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Аргументы неделивчера в 03:14
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77-летняя ведущая Ангелина Вовк выходит замуж за молодого любовника

Gazeta.SPb вчера в 16:19
Политика

Джонсон запретил министрам посещать Давос для участия в форуме

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запретил министрам посещать Всемирный экономический форум в Давосе.
Газета.Ru вчера в 17:57
Экономика

Новые пошлины, акцизы и налоги. Что изменится для бизнеса с 1 января

"ДП" сделал подборку важных для бизнеса нововведений в российском законодательстве, которые вступают в силу с 1 января 2020 года.
DP.RU вчера в 05:21
Армия и оружие

Генштаб предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

Североатлантический альянс целенаправленно готовится к крупномасштабному военному конфликту - об этом свидетельствуют сценарии интенсивных военных учений блока, заявил на брифинге перед военными атташе иностранных государств начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
Газета.Ru 01:57
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru вчера в 16:22
Хоккей

Малкин вышел на 4-е место среди россиян по количеству очков в НХЛ

Sportbox.RU 00:26
Общество

Телеканалы потребовали от операторов вещание в сети с единой платформы

«Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа» (НМГ) уведомили операторов связи о требовании с 1 февраля вести трансляцию телеканалов в интернете только через единую платформу «Витрина ТВ».
RT на русском вчера в 20:21
Политика

Зеленский предложил отобрать у Севастополя «специальный статус»

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
RT на русском 00:20
Шоу-бизнес

Нелли Ермолаева разводится с мужем

Андреев в свою очередь тоже посвятил бывшей избраннице теплые слова. Нелли Ермолаева боится лишиться мужа из-за ребенка.
StarHit.ru вчера в 04:48
Общество

Агрегаторы такси уравняют в ответственности с перевозчиками

Законопроект необходим для внесения агрегаторов такси в правовое поле, пояснил РБК Андрей Турчак.
РБК 00:34
Политика

В ЛНР заявили о готовности к обмену удерживаемыми лицами до конца года

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева заявила о готовности провести обмен удерживаемыми лицами до конца 2019 года.
РИА Новости 01:30
Происшествия

В Балашове арестовали бывшего судью

В Саратовской области арестована бывшая мировая судья участка №1 Балашовского района.
КП - Саратов 01:40
Политика

Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Lenta.ru вчера в 10:14
Экономика

Компания Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину

Согласно письму Evraz, РЖД рекомендовали российским грузоотправителям при поставках в Европу через территорию Украины выбирать экспедитора из предлагаемого списка.
РБК 01:40
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк показали журналистов, преследующих актрису

Близкие Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны журналистов.
РИА Новости 01:37
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Ранее в декабре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра.
Lenta.ru вчера в 23:42
Происшествия

Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
RT на русском вчера в 21:59
Технологии

«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика

«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.
Lenta.ru вчера в 07:36
Политика

Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия

Полицейских на Сахалине осудили за пытки женщины

Трое полицейских на Сахалине получили сроки за пытки задержанной женщины.
Известия 01:45
Происшествия

Жители Киргизии и Таджикистана устроили очередной конфликт на границе

REGNUM 16 декабря в 07:21
Происшествия

На границе задержаны трое участников перестрелки под Ростовом

Ранее правоохранители задержали троих участников перестрелки, еще четверо были объявлены в международный розыск по обвинению в совершении убийства.
Российская газета 01:32
Армия и оружие

В Сирии повторно испытали российские Су-57

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли повторные испытания в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.
REGNUM вчера в 19:58
Происшествия

В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома»

Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).
РБК вчера в 07:16
Происшествия

В Красноярском крае при расследовании кражи бензопилы спасли младенца

Полицейские в Канске в Красноярском крае спасли младенца при расследовании кражи бензопилы, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
РИА Новости вчера в 23:04
Здоровье

Мэр Хабаровска попросил предпринимателей отказаться от продажи снюса

Хабаровск не обошла опасная мода на снюс: некурительные никотиносодержащие смеси, способные вызвать отравление, употребляют в местных школах.
Губерния 01:09
Происшествия

Мужчина погиб под поездом на станции метро «Коломенская» в Москве

Российская газета 01:19
Наука

Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа на 40%

ToDay News Ufa вчера в 08:26
Происшествия

Журналистку сахалинского телеканала оштрафовали за мат в эфире

Журналистка ГТРК «Сахалин» Мария Кондиус, которая выругалась в прямом эфире новостного выпуска, получила выговор и была оштрафована.
РБК 02:24
Происшествия

ООН подтвердила, что задержанный во «Внуково» метадон принадлежит ей

РИА Новости вчера в 20:12
Как работают Яндекс.Новости?
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