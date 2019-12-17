Экономика
РБКНалоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах
В ответ ФНС направила информацию о счетах и активах иностранцев в России налоговым органам 58 стран. «Обмен информацией состоялся со всеми странами, с кем был запланирован», — отметили в ФНС. Россия присоединилась к автообмену с сентября 2018 года.
Читать в источнике
Оценить40
с чего всё началось
Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве. Сравнение этих данных с декларациями поможет выявить налоговые нарушения.РБКвчера в 11:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 02:36, Ашберн
Шоу-бизнес
77-летняя ведущая Ангелина Вовк выходит замуж за молодого любовника
Политика
Джонсон запретил министрам посещать Давос для участия в форуме
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запретил министрам посещать Всемирный экономический форум в Давосе.
Экономика
Новые пошлины, акцизы и налоги. Что изменится для бизнеса с 1 января
"ДП" сделал подборку важных для бизнеса нововведений в российском законодательстве, которые вступают в силу с 1 января 2020 года.
Армия и оружие
Генштаб предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту
Североатлантический альянс целенаправленно готовится к крупномасштабному военному конфликту - об этом свидетельствуют сценарии интенсивных военных учений блока, заявил на брифинге перед военными атташе иностранных государств начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Общество
Телеканалы потребовали от операторов вещание в сети с единой платформы
«Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа» (НМГ) уведомили операторов связи о требовании с 1 февраля вести трансляцию телеканалов в интернете только через единую платформу «Витрина ТВ».
Политика
Зеленский предложил отобрать у Севастополя «специальный статус»
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева разводится с мужем
Андреев в свою очередь тоже посвятил бывшей избраннице теплые слова. Нелли Ермолаева боится лишиться мужа из-за ребенка.
Общество
Агрегаторы такси уравняют в ответственности с перевозчиками
Законопроект необходим для внесения агрегаторов такси в правовое поле, пояснил РБК Андрей Турчак.
Политика
В ЛНР заявили о готовности к обмену удерживаемыми лицами до конца года
Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева заявила о готовности провести обмен удерживаемыми лицами до конца 2019 года.
Происшествия
В Балашове арестовали бывшего судью
В Саратовской области арестована бывшая мировая судья участка №1 Балашовского района.
Политика
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Экономика
Компания Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину
Согласно письму Evraz, РЖД рекомендовали российским грузоотправителям при поставках в Европу через территорию Украины выбирать экспедитора из предлагаемого списка.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк показали журналистов, преследующих актрису
Близкие Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны журналистов.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр
Ранее в декабре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра.
Происшествия
Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Технологии
«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика
«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.
Политика
Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Происшествия
Полицейских на Сахалине осудили за пытки женщины
Трое полицейских на Сахалине получили сроки за пытки задержанной женщины.
Происшествия
Жители Киргизии и Таджикистана устроили очередной конфликт на границе
Происшествия
На границе задержаны трое участников перестрелки под Ростовом
Ранее правоохранители задержали троих участников перестрелки, еще четверо были объявлены в международный розыск по обвинению в совершении убийства.
Армия и оружие
В Сирии повторно испытали российские Су-57
Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли повторные испытания в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.
Происшествия
В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома»
Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).
Происшествия
В Красноярском крае при расследовании кражи бензопилы спасли младенца
Полицейские в Канске в Красноярском крае спасли младенца при расследовании кражи бензопилы, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Здоровье
Мэр Хабаровска попросил предпринимателей отказаться от продажи снюса
Хабаровск не обошла опасная мода на снюс: некурительные никотиносодержащие смеси, способные вызвать отравление, употребляют в местных школах.
Происшествия
Мужчина погиб под поездом на станции метро «Коломенская» в Москве
Наука
Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа на 40%
Происшествия
Журналистку сахалинского телеканала оштрафовали за мат в эфире
Журналистка ГТРК «Сахалин» Мария Кондиус, которая выругалась в прямом эфире новостного выпуска, получила выговор и была оштрафована.
Происшествия