Экономика

Бизнес-новости в КировеБизнес-новости в КировеФНС получила данные о счетах и активах граждан России в 70 странах

В ответ ФНС отправила идентичные данные об иностранцах налоговикам 58 государств.
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с чего всё началось

Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве. Сравнение этих данных с декларациями поможет выявить налоговые нарушения.
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Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

РБКвчера в 11:01

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За пытки женщины на Сахалине осудили трех полицейских

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Глава города Верхний Уфалей Челябинской области Вера Ускова подала в суд на депутата горсобрания Евгения Савельева, который раскритиковал ее работу и выступил против повышения зарплаты чиновнице.
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