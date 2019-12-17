Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве. Сравнение этих данных с декларациями поможет выявить налоговые нарушения.

с чего всё началось

В ответ ФНС отправила идентичные данные об иностранцах налоговикам 58 государств.

ФНС получила данные о счетах и активах граждан России в 70 странах

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