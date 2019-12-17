Экономика
Бизнес-новости в КировеФНС получила данные о счетах и активах граждан России в 70 странах
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с чего всё началось
Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве. Сравнение этих данных с декларациями поможет выявить налоговые нарушения.РБКвчера в 11:01
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