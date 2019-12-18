Экономика

РБКРБКНалоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве. Сравнение этих данных с декларациями поможет выявить налоговые нарушения.
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Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

РБК11:01

Налоги в диалоге

Аргументы недели03:14

Налоговая получила данные об активах россиян в 76 странах

Телеканал 360°16:13

Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

Forbes14:14

ФНС получила данные о счетах и активах граждан России в 70 странах

Бизнес-новости в Кирове14:18

Главные офшоры мира передали ФНС данные о счетах и активах граждан РФ

Недвижимость.RU16:15
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Россия не планирует наращивать группировку в Сирийской Арабской республике.
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Глава правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев не исключает, что договор о транзите российского газа не будет подписан в этом году, однако переговоры могут возобновиться весной 2020 года.
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Неуважение к суверенитету. МИД Турции обещает ответ на санкции США

Санкционные меры США против Турции, введённые за покупку российских систем ПВО С-400 и создание газопровода «Турецкий поток» Анкара не оставит без ответа, говорится в заявлении турецкого МИД, опубликованном 17 декабря.
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Опрос ВЦИОМ показал мнение россиян о состоянии отношений РФ и Украины

Более половины россиян назвали нынешние отношения России и Украины скорее плохими, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
РИА Новости 16:30
Политика

Захарова прокомментировала разгон протестующих в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ждёт реакции правозащитников и дипломатов из стран Евросоюза на разгон протестных акций в Киеве.
RT на русском 13:41
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с его коллегой из Франции Эммануэлем Макроном.
Газета.Ru 15:28
Происшествия

В полиции Украины заявили о достоверности данных экспертиз по делу об убийстве Шеремета

Полиция Украины заявила о достоверности экспертиз по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, которые указали на причастность к нему двух участниц силовой операции в Донбассе Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.
ТАСС 15:01
Армия и оружие

Сирийская армия отразила несколько атак боевиков в Идлибе и Алеппо

Сирийская армия в первой половине дня во вторник отразила несколько атак боевиков различных группировок в провинциях Идлиб и Алеппо.
ТАСС 14:00
Происшествия

Российские пограничники задержали пять японских судов

Пять японских рыболовецких судов задержаны российскими пограничниками, передаёт 17 декабря NHK.
REGNUM 14:16
Политика

Трамп назвал процесс своего импичмента «попыткой госпереворота»

Процесс импичмента президента США Дональда Трампа является «незаконной, партийной попыткой государственного переворота».
Известия 15:34
Кино

В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»

Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Российская газета 06:14
Экономика

Власти ЛНР повысят зарплаты госслужащих и работников госорганов

"С целью повышения социальных стандартов принято решение о увеличении зарплат госслужащих и работников государственных органов республики до 26% к должностному окладу", - написал Пасечник в своем аккаунте в Twitter.
РИА Новости 15:43
Политика

Зеленский прокомментировал протестные акции в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский осудил протестные акции у здания Верховной рады в Киеве, а также напомнил о недопустимости нарушения закона при проведении манифестаций.
RT на русском 14:05
Футбол

«Боруссия Д» и «РБ Лейпциг» разошлись результативной ничьей

Soccer.ru 16:23
Экономика

Baring Vostok отказался от новых инвестиций в банк «Восточный»

Еще летом этого года у фонда в «Восточном» был контрольный пакет, но после решения суда, предписавшего Evison исполнить опцион на 9,9% акций банка в пользу «Финвижн» Артема Аветисяна, контроль перешел к другой группе акционеров, пришедших в «Восточный» после объединения с Юниаструм Банком.
РБК вчера в 15:47
Общество

«ВКонтакте» заблокировал Захара Прилепина за сбор помощи Донбассу

Администрация социальной сети «ВКонтакте» заблокировала страницу писателя Захара Прилепина.
Ридус 15:18
Культура

Пушкинский музей в Москве покажет работы Дюрера и Матисса в 2020 году

News.ru вчера в 07:53
Общество

Активиста Greenpeace задержали в Петербурге

Антиядерного эксперта движения Greenpeace Рашида Алимова 17 декабря задержали в Северной столице.
Наша версия 16:11
Происшествия

Школьница записывала экстремальное видео в TikTok и разбилась насмерть

Вести.Ru 07:54
Футбол

«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» в матче Кубка английской лиги

"Астон Вилла" на своем поле одержала крупную победу над "Ливерпулем" со счетом 5:0 в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги по футболу.
ТАСС Спорт 16:50
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru 16:22
Общество

Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
РБК 11:18
Кино

Два российских фильма вошли в шорт-лист претендентов на премию «Оскар»

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Экономика

Матвиенко попросила Орешкина снизить НДС на цветы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила главу Минэкономразвития Максима Орешкина поддержать российских цветоводов в их просьбе к правительству снизить НДС для отрасли.
РИА Новости 15:08
Космос

В NASA назвали стоимость ракеты, разрабатываемой для лунной программы

Стоимость каждого запуска с использованием разрабатываемой ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Space Launch System (SLS) будет составлять от $800 млн до $1,6 млрд, заявил глава американского аэрокосмического агентства NASA Джим Брайденстайн в интервью CNN Business.
REGNUM 14 декабря в 03:55
Кино

«Холодное сердце 2» собрало миллиард долларов в прокате

Газета.Ru вчера в 02:49
Общество

В Париже начались протесты против пенсионной реформы

Начиная с 5 декабря, во Франции проходит общенациональная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.
РИА Новости 08:06
Экономика

Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
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Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора

Московские власти определились, в какие регионы и в каких объёмах в период с 2020 по 2029 год будет вывозиться мусор.
RT на русском вчера в 02:50
Политика

Белый дом отклонил резолюцию о признании геноцида армян

Резолюция Сената США о признании геноцида армян в 1915 году в Османской империи была отклонена администрацией президента Соединенных Штатов, 17 декабря сообщает издание The Hill.
Красная весна 14:34
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