Экономика

РБКРБКНалоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

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Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве. Сравнение этих данных с декларациями поможет выявить налоговые нарушения.
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Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

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Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

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