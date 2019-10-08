Экономика
РБКНалоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
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Задача, поставленная перед налоговыми структурами, а также региональными и федеральными властями заключается в том, чтобы общими усилиями переломить эту негативную тенденцию.
— Светлана Бондарчук, российская модельМуксун.fm 08 октября в 13:42
с чего всё началось
В Саратове обсудили федеральную программу по легализации теневой заработной платы. По словам заместителя руководителя ФНС России Светланы Бондарчук, данная проблема актуальна не только для субъектов Приволжского Федерального округа, но и для всех регионов страны.Телеканал 360°08 октября в 05:10
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ФНС возобновляет борьбу с серыми зарплатами на новой информационной базе
Коммерсантъ08 октября в 18:12
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Здоровье
Минздрав выявил серьезные нарушения в работе онкоцентра имени Блохина
Комиссия Министерства здравоохранения выявила нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Елена Байбарина.
Кино
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Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
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Принадлежащая бизнесмену Марку Роудсу компания Firlibia Holdings Limited продает на рынке около 13 млн акций ПАО «Группа компаний ПИК» (около 2% капитала) через процедуру ускоренного формирования книги заявок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом сделки.
Происшествия
В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта
Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.
Политика
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Космос
Люди не смогут «мигрировать» на другие планеты, сказал нобелевский лауреат
Люди никогда не смогут перебраться на планету, расположенную за пределами Солнечной системы, поскольку это займет слишком много времени, сказал нобелевский лауреат из Швейцарии Мишель Майор вчера, в среду 8 октября.
Экономика
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Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Происшествия
В Подмосковье найдены тела двоих стюардов
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В немецком Галле произошла стрельба
В немецком городе Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) неизвестный открыл стрельбу у синагоги.
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции предложил обсудить вопрос Крыма в "нормандском формате".
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Первый номер рейтинга легковесов UFC, Тони Фергюсон, отреагировал на недавнее интервью Али Абдельазиза, в котором менеджер Хабиба Нурмагомедова призвал американца выйти на бой в марте-апреле и завершить карьеру.
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Зеленский выступил против военного решения в отношении Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против военного положения и военного решения в Крыму и Донбассе.
Музыка
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Музыкант Иван Дорн выпустил клип на трек «Дичь», созданный для Birds Records, первого некоммерческого лейбла, который «сохраняет голоса птиц».
Армия и оружие
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Министерство иностранных дел (МИД) Ирана выступило с требованием к Турции о выводе вооруженных сил этой страны из Сирии.
Авто
Lexus показала тизер своего нового электрокара
Скорее всего, премьера первого электрокара Lexus состоится в рамках автосалона в Токио.
Происшествия
Поиски пропавшей в Саратове Елизаветы Киселёвой продолжаются
В Саратове продолжаются поиски пропавшей девятилетней Елизаветы Киселёвой.
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Bloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
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Как стало известно, после выписки из очередного медицинского учреждения известную актрису Анастасию Заворотнюк положили в клинику для восстановления серьезно больных пациентов.
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Обозначенные цели в Сирии захвачены силами Вооружённых сил Турции, сообщает оборонное ведомство страны.
Политика
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Замена экрана Samsung Galaxy Fold обойдется в 599 долларов
Известно, что после покупки смартфона в течение 1 года замена экрана составит 145 долларов (9 500 рублей).
Экономика
Глава ПФР дал прогноз об увеличении страховой пенсии в 2020 году
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Названа цена страхования пуска ракеты «Ангара»
В 2017 году в докладе отдела коммерческих космических перевозок Федерального управления гражданской авиации США указывалась ориентировочная цена пуска "Ангары-А5" в 100 млн долларов США.
Футбол
Сборная России завтра официально может выйти на Евро-2020
Политика
Поездки в США депутатов Госдумы будут приостановлены
Советом Думы принято решение рекомендовать депутатам провести отмену запланированных в ближайшее время поездок в Соединенные Штаты Америки.