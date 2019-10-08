Экономика

РБКРБКНалоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
Читать в источнике
Комментировать699
Светлана Бондарчук
Задача, поставленная перед налоговыми структурами, а также региональными и федеральными властями заключается в том, чтобы общими усилиями переломить эту негативную тенденцию.
— Светлана Бондарчук, российская модельМуксун.fm 08 октября в 13:42
с чего всё началось

Программу по легализации теневой зарплаты обсудили в Саратове

В Саратове обсудили федеральную программу по легализации теневой заработной платы. По словам заместителя руководителя ФНС России Светланы Бондарчук, данная проблема актуальна не только для субъектов Приволжского Федерального округа, но и для всех регионов страны.
Телеканал 360°08 октября в 05:10

Подробнее о событии

В России начнут бороться с серыми зарплатами по-новому

Lenta.ruвчера в 08:13

ФНС возобновляет борьбу с серыми зарплатами на новой информационной базе

Коммерсантъ08 октября в 18:12

ФНС заявила о высоком уровне серых зарплат

РИА Новости08 октября в 05:04

ФНС обнаружила высокий уровень теневых зарплат в России

Известия08 октября в 05:44

Программу по легализации теневой зарплаты обсудили в Саратове

Телеканал 360°08 октября в 05:10

ФНС обнаружила у российского бизнеса «серые» зарплаты

Газета.Ru08 октября в 15:18

Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

РБК08 октября в 05:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 06:33, Ашберн
Здоровье

Минздрав выявил серьезные нарушения в работе онкоцентра имени Блохина

Комиссия Министерства здравоохранения выявила нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Елена Байбарина.
РИА Новости 04:19
Кино

Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Экономика

Бывший партнер E&Y продал 2% акций группы ПИК

Принадлежащая бизнесмену Марку Роудсу компания Firlibia Holdings Limited продает на рынке около 13 млн акций ПАО «Группа компаний ПИК» (около 2% капитала) через процедуру ускоренного формирования книги заявок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом сделки.
Ведомости вчера в 13:51
Происшествия

В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта

Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.
RT на русском 05:11
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Армия и оружие

В ЛНР заявили о срыве Украиной разведения сил в районе Золотого

Пятый канал вчера в 06:15
Спорт

Российские гимнасты впервые в истории выиграли золото чемпионата мира

РИА Новости вчера в 12:03
Футбол

Сборная Польши может опоздать на матч в Екатеринбург из-за АН-12

Екатеринбург-ТВ 04:36
Космос

Люди не смогут «мигрировать» на другие планеты, сказал нобелевский лауреат

Люди никогда не смогут перебраться на планету, расположенную за пределами Солнечной системы, поскольку это займет слишком много времени, сказал нобелевский лауреат из Швейцарии Мишель Майор вчера, в среду 8 октября.
AstroNews.ru вчера в 22:12
Экономика

В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ 01:12
Происшествия

В Подмосковье найдены тела двоих стюардов

Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.
Российская газета 05:04
Происшествия

В немецком Галле произошла стрельба

В немецком городе Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) неизвестный открыл стрельбу у синагоги.
ANNA-News вчера в 07:39
Политика

Зеленский предложил обсудить Крым в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции предложил обсудить вопрос Крыма в "нормандском формате".
Газета.Ru 05:49
Единоборства

Тони Фергюсон жестко отреагировал на заявление менеджера Хабиба

Первый номер рейтинга легковесов UFC, Тони Фергюсон, отреагировал на недавнее интервью Али Абдельазиза, в котором менеджер Хабиба Нурмагомедова призвал американца выйти на бой в марте-апреле и завершить карьеру.
FightTime.ru 04:47
Политика

Зеленский выступил против военного решения в отношении Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против военного положения и военного решения в Крыму и Донбассе.
RT на русском 06:20
Музыка

Иван Дорн взялся за вымирающих птиц

Музыкант Иван Дорн выпустил клип на трек «Дичь», созданный для Birds Records, первого некоммерческого лейбла, который «сохраняет голоса птиц».
Lenta.ru 05:27
Армия и оружие

МИД Ирана потребовал вывода турецких войск с территории Сирии

Министерство иностранных дел (МИД) Ирана выступило с требованием к Турции о выводе вооруженных сил этой страны из Сирии.
REGNUM 06:20
Авто

Lexus показала тизер своего нового электрокара

Скорее всего, премьера первого электрокара Lexus состоится в рамках автосалона в Токио.
Тарантас Ньюс 01:10
Происшествия

Поиски пропавшей в Саратове Елизаветы Киселёвой продолжаются

В Саратове продолжаются поиски пропавшей девятилетней Елизаветы Киселёвой.
КП - Саратов 01:23
Политика

Bloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости вчера в 22:31
Армия и оружие

В ДНР заявили о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что около участка разведения сил в районе Петровского произошло боестолкновение между украинскими военными из-за нежелания некоторых из них выполнять приказ.
RT на русском 05:56
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк продолжает лечение в реабилитационной клинике

Как стало известно, после выписки из очередного медицинского учреждения известную актрису Анастасию Заворотнюк положили в клинику для восстановления серьезно больных пациентов.
Evo-rus.com 01:41
Армия и оружие

Турция отчиталась о захвате обозначенных целей в Сирии

Обозначенные цели в Сирии захвачены силами Вооружённых сил Турции, сообщает оборонное ведомство страны.
Национальная служба новостей 05:00
Политика

Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи

RT на русском вчера в 15:20
Гаджеты

Замена экрана Samsung Galaxy Fold обойдется в 599 долларов

Известно, что после покупки смартфона в течение 1 года замена экрана составит 145 долларов (9 500 рублей).
UfaTime.ru вчера в 07:52
Общество

С начала года в Москве родились 34 Добрыни и 26 Хабибов

РБК 03:40
Экономика

Глава ПФР дал прогноз об увеличении страховой пенсии в 2020 году

Дроздов уточнил, что законом предусмотрена индексация пенсий на уровне 6,6% в 2020 году, 6,3% — в 2021 году и 5,9% — в 2022 году.
REGNUM 03:21
Космос

Названа цена страхования пуска ракеты «Ангара»

В 2017 году в докладе отдела коммерческих космических перевозок Федерального управления гражданской авиации США указывалась ориентировочная цена пуска "Ангары-А5" в 100 млн долларов США.
РИА Новости 06:11
Футбол

Сборная России завтра официально может выйти на Евро-2020

Бомбардир.ру вчера в 02:06
Политика

Поездки в США депутатов Госдумы будут приостановлены

Советом Думы принято решение рекомендовать депутатам провести отмену запланированных в ближайшее время поездок в Соединенные Штаты Америки.
В городе R 01:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное