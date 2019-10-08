Экономика

РБКРБКНалоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
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Светлана Бондарчук
Задача, поставленная перед налоговыми структурами, а также региональными и федеральными властями заключается в том, чтобы общими усилиями переломить эту негативную тенденцию.
— Светлана Бондарчук, российская модельМуксун.fm вчера в 13:42
с чего всё началось

Программу по легализации теневой зарплаты обсудили в Саратове

«Задача, которая стоит перед налоговыми органами, а также региональными и федеральными властями — совместными усилиями переломить этот негативный тренд», — отметила Светлана Бондарчук. Согласно данным Росстата и ФНС России, наблюдается заметное превышение расходов над доходами.
Телеканал 360°вчера в 05:10

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Газета.Ruвчера в 15:18

Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

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Программу по легализации теневой зарплаты обсудили в Саратове

Телеканал 360°вчера в 05:10

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РИА Новостивчера в 05:04

Крупные российские компании поймали на «серых» зарплатах

Lenta.ruвчера в 09:00
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