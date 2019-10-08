Экономика
РБКНалоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
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Задача, поставленная перед налоговыми структурами, а также региональными и федеральными властями заключается в том, чтобы общими усилиями переломить эту негативную тенденцию.
— Светлана Бондарчук, российская модельМуксун.fm 08 октября в 13:42
с чего всё началось
В Саратове обсудили федеральную программу по легализации теневой заработной платы. По словам заместителя руководителя ФНС России Светланы Бондарчук, данная проблема актуальна не только для субъектов Приволжского Федерального округа, но и для всех регионов страны.Телеканал 360°08 октября в 05:10
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 03:32, Вашингтон
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В Иркутске произошло землетрясение
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Общаясь в студии, звездная рок-исполнительница призналась, что смогла победить рак при помощи Библии.
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Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК 08 октября в 09:36
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В Германии произошел второй за день инцидент со стрельбой
В Ландсберге к востоку от города Галле, где в результате атаки вооруженного злоумышленника погибли два человека, прозвучали выстрелы.
Российская газета вчера в 08:19
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Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
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Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
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Здоровье
Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов
Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Коммерсантъ 01:53
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
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Экономика
Подсчитана доля мигрантов в России
Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов.
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Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Авто
В Минске представлен кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE
Компания Geely представила в Минске новые кроссовер SX11 и седан GE.
Автоновости дня вчера в 05:04
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В Башкирии организовали проверку после розлива сточных вод на заводе
Прокурорские работники Башкирии выехали на предприятие "Полиэф", где из-за обрушения резервуара со сточными водами разлилась загрязненная жидкость, сообщили в надзорном ведомстве.
РИА Новости 01:59
Политика
Комитет Госдумы внесёт поправки в бюджет об индексации зарплат военным
Комитет Госдумы по обороне внесёт ко второму чтению проекта бюджета на 2020 год поправки об индексации зарплат действующим военным и военным пенсионерам с 1 января.
RT на русском 02:26
Политика
Миллер обсудил с представителем кабмина ФРГ транзит газа через Украину
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер провёл в Москве встречу с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.
RT на русском вчера в 06:50
Здоровье
В Саратове освобожден от должности главврач клиники РЖД
Впоследствии оказалось, что он поменялся местами с коллегой, руководителем клиники кожных и венерических болезней Дмитрием Ивановым.В Саратовской области проходит кампания по обновлению руководящего состава в здравоохранении.
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Общество
В Москве с начала года родились 34 Добрыни и 26 Хабибов
В 2019 году в Москве 34 новорожденных мальчика получили имя Добрыня, а 26 - Хабиб, сообщила начальник столичного управления ЗАГС Елена Ефремова.
Интерфакс 01:38
Происшествия
В Кольцово аварийно сел самолет. Работа аэропорта остановлена
По словам очевидцев работа Кольцово остановлена на два часа, до 13:30.
Моменты 02:56
Шоу-бизнес
Появились фото и видео со свадьбы дочери Кирилла Сафонова
В ноябре 2017 года Кирилл Сафонов поделился с подписчиками своего микроблога в Instagram радостной новостью: его старшая дочь, 24-летняя Анастасия, выходит замуж.
Вокруг ТВ 07 октября в 06:38
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В ЛНР заявили о срыве разведения сил в Донбассе
Газета.Ru вчера в 09:49
Технологии
Создана операционная система для постапокалипсиса. Она запустится даже на калькуляторе
Постапокалиптическая ОС Разработчик программного обеспечения Вирджил Дупрас (Virgil Dupras) создал операционную систему Collapse OS, способную, по его мнению, пережить апокалипсис (сам Дупрас называет возможное будущее человечества «коллапсом», collapse).
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Названы продукты, которые вымывают кальций из организма
Нутрициолог Анна Ивашкевич назвала продукты, которые способны замедлить усвоение кальция или даже начать вымывать его из организма.
Волга-Медиа 08 октября в 22:28
Общество
Минюст планирует ужесточить ответственность за неуплату алиментов
Как отмечается на сайте ведомства, сейчас должники, которые неоднократно и без уважительной причины не перечисляли деньги в положенное время, могут избежать уголовного наказания, если время от времени будут вносить несущественные суммы.
Эхо Москвы вчера в 19:03
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США планируют заключить валютное соглашение с Китаем
Валютное соглашение, полагают в Белом доме, будет способствовать развитию торговых переговоров между странами, которые в настоящее время продвигаются не без труда, передает агентство Reuters.
Российская газета 02:52
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк продолжает лечение в новой клинике
Актриса Анастасия Заворотнюк продолжает лечение, но теперь в реабилитационной клинике.
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Политика
Трамп высмеял Байдена, призвавшего объявить президенту импичмент
Президент США Дональд Трамп высмеял своего возможного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена, который призвал объявить президенту импичмент.
РИА Новости вчера в 14:47
Общество
Точечную застройку в России предложили запретить
Вячеслав Володин предложил разработать законопроект о запрете точечной застройки и комплексном строительстве.
Экономика сегодня вчера в 11:42
Технологии
Пять двигателей ПД-14 передадут для летных испытаний на МС-21
Два двигателя ПД-14 уже переданы корпорации "Иркут", но пока находятся на ответственном хранении в Перми.
Накануне.Ru вчера в 02:08
Культура
Выставка «Импрессионизм и испанское искусство» открывается в Москве
Выставка "Импрессионизм и испанское искусство", объединившая работы 18 испанских художников, открывается в Музее русского импрессионизма в четверг.
ТАСС вчера в 17:21
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Банковские карты в России начнут выдавать через мессенджеры
Процедура будет выглядеть следующим образом — в чат мессенджера (среди поддерживаемых заявлены Telegram, Viber, Line, Messenger от Facebook и другие) отправляется номер телефона, а затем ввод полученного через SMS кода подтверждения.
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