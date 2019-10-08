«Задача, которая стоит перед налоговыми органами, а также региональными и федеральными властями — совместными усилиями переломить этот негативный тренд», — отметила Светлана Бондарчук. Согласно данным Росстата и ФНС России, наблюдается заметное превышение расходов над доходами.

с чего всё началось

Задача, поставленная перед налоговыми структурами, а также региональными и федеральными властями заключается в том, чтобы общими усилиями переломить эту негативную тенденцию.

Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании. Проблема актуальна не только для ПФО, но и для всех регионов России, заявила замглавы ФНС Светлана Бондарчук по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.

ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

Происшествия Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности Как выяснилось, у одного из детей после рассказа о пытках происходили истерики, частая смена настроений, появился страх смерти, он отказывался посещать дошкольное учреждение.

Армия и оружие Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции на фоне проведения страной военной операции в Сирии.

Политика Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.

Политика Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.

Космос Почему НАСА раздражает гигантская ракета Илона Маска Заключив контракт с НАСА в 2014 году, SpaceX первоначально заявлял, что подготовит аппарат, на котором астронавты смогут полететь к 2017 году.

Экономика Глава МВФ: корпоративный долг в мире превысил кризисный уровень Рост мировой экономики рекордно замедлился, а корпоративный долг превысил показатели времён финансового кризиса, заявила 8 октября новая управляющая Международным валютным фондом (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи.

Футбол Бербатов предлагает Бэйлу перейти в «Манчестер Юнайтед» Бывший нападающий английских "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов прокомментировал ситуацию, в которой в данный момент находится вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл, передает Goal.

Общество Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Политика В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.

Экономика Директор ФБК объяснил происхождение пришедших из Испании 140 тыс. руб По данным Минюста, фонд получил транши из Испании и США на общую сумму порядка 140 тыс. руб. Согласно публичной отчетности фонда, он финансируется за счет пожертвований.

Политика Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44% Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.

Политика В Европарламенте призвали бороться с «дезинформацией» России «Европейский парламент выражает глубокую озабоченность в связи с крайне опасным характером российской пропаганды, в частности, и призывает комиссию и совет разработать эффективную и подробную стратегию, предусматривающую стремительное и решительное противодействие российским стратегиям дезинформации», — говорится в документе.

Шоу-бизнес Анна Седокова впервые опубликовала фото с возлюбленным Янисом Тимма Анна Седокова впервые опубликовала фото с баскетболистом Янисом Тимма и таким образом подтвердила многочисленные слухи о новом романе.

Армия и оружие Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух опаснейших боевиков Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков ИГ.

Армия и оружие Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.

Здоровье Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях По словам Стилиди, замы получают 220 тыс. рублей в месяц, а зарплаты врачей — от 160 до 300 тыс. рублей.

Армия и оружие Юг России защитят сверхмощными радарами «Ниобий-СВ» Как отмечают в Министерстве обороны, радары «Ниобий-СВ» в скором времени должны пополнить вооружение подразделений ПВО Сухопутных войск в Крыму и других южных регионах страны.

Здоровье Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».

Политика В США арестован сотрудник Пентагона за передачу секретных данных СМИ Бывший сотрудник Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США 30-летний Генри Фрез был арестован прокуратурой штата Вирджиния по обвинению в передаче секретной информации СМИ.