Экономика

РБКРБКНалоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
Читать в источнике
Комментировать684
Светлана Бондарчук
Задача, поставленная перед налоговыми структурами, а также региональными и федеральными властями заключается в том, чтобы общими усилиями переломить эту негативную тенденцию.
— Светлана Бондарчук, российская модельМуксун.fm вчера в 13:42
с чего всё началось

Программу по легализации теневой зарплаты обсудили в Саратове

«Задача, которая стоит перед налоговыми органами, а также региональными и федеральными властями — совместными усилиями переломить этот негативный тренд», — отметила Светлана Бондарчук. Согласно данным Росстата и ФНС России, наблюдается заметное превышение расходов над доходами.
Телеканал 360°вчера в 05:10

Подробнее о событии

В России начнут бороться с серыми зарплатами по-новому

Lenta.ru08:13

ФНС возобновляет борьбу с серыми зарплатами на новой информационной базе

Коммерсантъвчера в 18:12

ФНС обнаружила высокий уровень теневых зарплат в России

Известиявчера в 05:44

ФНС обнаружила у российского бизнеса «серые» зарплаты

Газета.Ruвчера в 15:18

Программу по легализации теневой зарплаты обсудили в Саратове

Телеканал 360°вчера в 05:10

ФНС заявила о высоком уровне серых зарплат

РИА Новостивчера в 05:04

Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

РБКвчера в 05:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 14:47, Ашберн
Политика

«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа

«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском 05:43
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова, посвященное якобы дню рождения Владимира Путина.
Вести.Ru 11:53
Происшествия

Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам

Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Космос

Ученые назвали несколько фактов об инопланетной жизни

Все же эксперты назвали несколько фактов об инопланетной жизни, которые смогут изменить мнение многих людей.
Территория новостей вчера в 16:04
Армия и оружие

Трамп назвал военную операцию Турции в Сирии «плохой идеей»

Ранее СМИ узнали, что президент США Дональд Трамп отдал американским военным приказ не вмешиваться в военную операцию Турции на территории Сирии.
Московский Комсомолец 13:20
Авто

Skoda показала новый Skoda Rapid для России

Компания Skoda опубликовала рендерное изображение нового лифтбека Rapid для российского рынка.
Тарантас Ньюс 03:40
Экономика

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Политика

Зеленский поговорил с главой МИД Нидерландов о расследовании дела MH17

Украинский президент Владимир Зеленский поговорил с министром иностранных дел Стефом Блоком о сотрудничестве страны в расследовании крушения малазийского Boeing 777 в Донбассе в 2014 году.
Газета.Ru 14:37
Общество

Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде

Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru 10:55
Гаджеты

Создатель Android показал смартфон в виде пульта для телевизора

Телеканал 360° 04:22
Гаджеты

Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена

В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera 05:07
Шоу-бизнес

Располневшая Заворотнюк покинула клинику на каталке, сообщил очевидец

Очевидец выписки звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк из московской клиники рассказал, как она сейчас выглядит.
Газета.Ru 03:31
Гаджеты

Apple разозлила Китай из-за приложения для гонконгцев

Газета «Жэньминь жибао», официальное издание Коммунистической партии КНР, раскритиковала производителя iPhone из-за того, что он одобрил приложение HKmap.live, показывающее в реальном времени проблемы с движением, а также расположение полиции и протестующих на карте Гонконга.
Ведомости 12:24
Игры

Названы системные требования ПК-версии Red Dead Redemption 2. Они удивляют

В официальной информации системные требования, необходимые для запуска игры, указаны не были, а для ПК-аудитории этот вопрос часто становится краеугольным.
Российская газета 06:55
Футбол

Жена Варди ответила на обвинения супруги Руни

«В течение нескольких лет доступ к моему аккаунту был у многих людей, и на этой неделе я узнала, что подписана на тех, которых никогда не знала», - говорится в сообщении Ребеки в Twitter.
ProstoProSport 13:15
Шоу-бизнес

Кирилл Сафонов выложил свадебное фото дочери и дал ей наставления

8 октября Кирилл Сафонов выложил фотографию со свадьбы Анастасии Сафоновой и Стивена Мерфи, которая состоялась 6 октября.
Woman.ru 07:29
Происшествия

Стрельбу возле синагоги в Германии открыли неизвестные

REGNUM 08:08
Армия и оружие

Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru вчера в 01:59
Происшествия

На Украине произошли столкновения националистов с полицией

«На блокпосту в городе Кременная Луганской произошли столкновения между полицией и добровольцами и ветеранами, которые хотят проехать в Золотое, чтобы не допустить разведения сил», — говорится в заметке.
Rambler News Service 10:08
Наука

Стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по химии

Нобелевская премия по химии за 2019 год присуждена учёным Джону Гуденафу, Стенли Уиттингему и Акире Ёсино.
REGNUM 06:07
Спорт

Российские гимнасты впервые в истории выиграли золото чемпионата мира

Мужская сборная России по спортивной гимнастике стала победителем командного многоборья на чемпионате мира, который проходит в немецком Штутгарте.
Вести.Ru 10:50
Происшествия

Автобус в Москве врезался в дом и повредил газопровод

По данным экстренных служб, в районе дома 35 по Перовскому проезду рейсовый автобус въехал в жилой дом, повредив газовую магистраль.
Вести.Ru 13:55
Происшествия

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM 07:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии

Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
РБК 11:14
Игры

В Sony PlayStation 5 будет реализовано идеальное управление игрой

Srnsk 03:37
Армия и оружие

Во Франции заявили о поражении США на Ближнем Востоке

США, отказавшись поддерживать курдов в Сирии, предали их и одновременно потерпели поражение на Ближнем Востоке, пишет французское издание Le Figaro.
Взгляд.ру 08:42
Кино

«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате

UfacityNews.ru 07:49
Экономика

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Армия и оружие

Десятки самолетов ВКС РФ «экстренно» покинули аэродромы базирования

В задачи военнослужащих входят снаряжение воздушных судов боеприпасами, защита аэродромов от условного врага, а также использование индивидуальных средств защиты в случае применения «неприятелем» оружия массового поражения.
ТК Звезда 06:11
Общество

Мутко: запрет точечной застройки в России не имеет смысла

Запрещать точечную застройку не имеет смысла при существующих стандартах развития территории, сообщил журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко.
РИА Новости 09:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное