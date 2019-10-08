Экономика
РБКНалоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
Читать в источнике
Оценить277
Задача, поставленная перед налоговыми структурами, а также региональными и федеральными властями заключается в том, чтобы общими усилиями переломить эту негативную тенденцию.
— Светлана Бондарчук, российская модельМуксун.fm 08 октября в 13:42
с чего всё началось
В Саратове обсудили федеральную программу по легализации теневой заработной платы. По словам заместителя руководителя ФНС России Светланы Бондарчук, данная проблема актуальна не только для субъектов Приволжского Федерального округа, но и для всех регионов страны.Телеканал 360°08 октября в 05:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 05:00, Ашберн
Здоровье
Минздрав выявил серьезные нарушения в работе онкоцентра имени Блохина
Комиссия Министерства здравоохранения выявила нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Елена Байбарина.
РИА Новости 04:19
Происшествия
Омбудсмен не получала жалоб на ростовского воспитателя
Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова не получала обращений по ситуации в детском саду в Таганроге, где педагога, объяснявшего детям значение фразы о казни из сказки "Конек-Горбунок", уволили после жалобы родителей, сообщил РИА Новости представитель аппарата уполномоченного.
РИА Новости 04:26
Культура
Выставка «Импрессионизм и испанское искусство» открывается в Москве
Выставка "Импрессионизм и испанское искусство", объединившая работы 18 испанских художников, открывается в Музее русского импрессионизма в четверг.
ТАСС вчера в 17:21
Происшествия
В Иркутске произошло землетрясение
РИА Новости 01:13
Культура
Умер художник Владимир Румянцев, создавший «Петербургских котов»
9 октября ушел из жизни петербургский художник Владимир Румянцев, известный своими картинами, посвященными котам Северной столицы.
Российская газета 04:04
Политика
Зеленский заявил о готовности сотрудничать с США по «делу Байдена»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что совместного с США следственного комитета по делу сына бывшего вице-президента США Джо Байдена пока нет, но Киев открыт к сотрудничеству.
РИА Новости 04:47
Происшествия
В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12
Российская газета 03:22
Политика
Саммит «нормандской четверки» не состоится без разведения сил в Донбассе, заявил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без разведения сил в Донбассе не будет саммита «нормандской четверки».
iReactor 04:05
Здоровье
Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов
Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Коммерсантъ 01:53
Шоу-бизнес
На лечение паралича Заворотнюк было всего 48 часов
WomanHit.ru 03:07
Политика
Зеленский заявил об отсутствии формулы для «возвращения» Крыма
Украинский президент Владимир Зеленский констатировал отсутствие формулы для «возвращения» Крыма в состав Украины.
ФАН вчера в 14:21
Происшествия
На Украине родившая в 12 лет девочка отказалась от ребенка
Девочка из украинского города Ровно родила ребенка в 12 лет и отказалась от него.
Известия 04:06
Общество
В Госдуме прокомментировали идею наказывать родителей курящих детей
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал RT сообщение МВД России о том, что родителей курящих детей могут начать привлекать к административной ответственности.
RT на русском 04:47
Политика
Дания ввела пограничный контроль со Швецией
Дания вводит временный контроль на границе со Швецией после взрыва в Копенгагене, в причастности к которому подозревают двух шведских граждан, сообщает в четверг датское министерство юстиции.
РИА Новости 03:52
Футбол
Сборная России сыграет с Шотландией в матче отбора к Евро-2020
Невские Новости вчера в 23:21
Общество
Почти половина россиян экономит на отдыхе из-за нехватки денег
По словам руководителя направления социально-экономических исследований центра Елены Никишовой, доля россиян, которые экономят, отказываясь от поездок на отдых или к родственникам, продолжает расти.
Интерфакс 04:42
Здоровье
Доктор Мясников перечислил вызывающие развитие рака продукты
Известный столичный врач и один из ведущих популярной телепрограммы «О самом главном» доктор Александр Мясников огласил самые опасные продукты, вызывающие различные опасные заболевания, в том числе и онкологические.
Ugpressa.ru вчера в 15:03
Футбол
Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона
Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.
РИА Новости 03:39
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Армия и оружие
Трамп упрекнул курдов, что они не помогли США при высадке в Нормандии
Президент США Дональд Трамп припомнил курдам то, что они не помогли США во время высадки в Нормандии в 1944 году.
Вести.Ru 04:48
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным по обмену
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов продолжить прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу передачи украинцев из России.
RT на русском 04:49
Космос
Curiosity нашел на Марсе древнее соленое озеро
Ученые NASA описали виды солей, найденные на участке осадочных пород под названием Остров Саттон, который Curiosity посетил в 2017 году.
Naked Science 08 октября в 02:55
Экономика
СМИ узнали долю акций Saudi Aramco для продажи на IPO
Компания Saudi Aramco может реализовать в ходе первичного публичного размещения (IPO) 2% акций, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Rambler News Service 04:24
Футбол
Гвардиола пообещал уйти из «Манчестер Сити» в случае неудач
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал испанским журналистам, что в случае провала и неудач с «горожанами», он не будет ждать подходящего момента, а сразу же покинет английскую команду — Председатель совета директоров «Манчестер Сити» в курсе, что я уйду, если что-то пойдет не по плану или мы перестанем добиваться желаемого результата.
Sportbox.RU вчера в 04:12
Экономика
В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ 01:12
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31