Экономика

BFM.ruBFM.ruФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании. Проблема актуальна не только для ПФО, но и для всех регионов России, заявила замглавы ФНС Светлана Бондарчук по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
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Светлана Бондарчук
Задача, поставленная перед налоговыми структурами, а также региональными и федеральными властями заключается в том, чтобы общими усилиями переломить эту негативную тенденцию.
— Светлана Бондарчук, российская модельМуксун.fm вчера в 13:42
с чего всё началось

Программу по легализации теневой зарплаты обсудили в Саратове

«Задача, которая стоит перед налоговыми органами, а также региональными и федеральными властями — совместными усилиями переломить этот негативный тренд», — отметила Светлана Бондарчук. Согласно данным Росстата и ФНС России, наблюдается заметное превышение расходов над доходами.
Телеканал 360°вчера в 05:10

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ФНС обнаружила у российского бизнеса «серые» зарплаты

Газета.Ruвчера в 15:18

Крупные российские компании поймали на «серых» зарплатах

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ФНС заявила о высоком уровне серых зарплат

РИА Новостивчера в 05:04

ФНС обнаружила высокий уровень теневых зарплат в России

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В ФНС заявили о высоком уровне серых зарплат в России

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Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

РБКвчера в 05:01
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Руководство Всемирного антидопингового агентства подтвердило получение от российской стороны объяснений по поводу базы данных, полученной из московской лаборатории.
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Депутаты Госдумы отказались от поездок в США из-за ФБР

Депутаты Госдумы пока не будут ездить в США из-за ситуации с депутатом Ингой Юмашевой, которую задержали и допросили сотрудники ФБР, заявила советник председателя Думы по СМИ Анастасия Кашеварова.
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Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) не будет ограничивать свободу мнений для игроков, тренеров и сотрудников клубов и не собирается приносить извинений китайской стороне за слова генменеджера "Хьюстон Рокетс" Дэрила Мори, публично поддержавшего протесты в Гонконге, несмотря на все протесты и действия со стороны Китая, заявил комиссионер НБА Адам Сильвер.
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Сегодня Президент Владимир Путин проведёт совещание с членами правительства и встретится с избранными главами ряда регионов.
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Происшествия

Экс-сенатор Арашуков назвал заказчиков своего уголовного дела

Из стенограммы суда, которая оказалась в распоряжении издания, стало известно, что, по словам Арашукова, Казимир Боташев связал проверки в сфере госзакупок с попытками экс-сенатора помешать ему стать во главе республики.
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Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
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В России могут возникнуть перебои в поставках импортной воды

Риск перебоев поставок импортной бутилированной воды может возникнуть в России после внедрения маркировки этой продукции.
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Транспорт

«РЖД» подготовила финансовую модель ВСМ Москва — Санкт-Петербург

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Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США

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