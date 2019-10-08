«Задача, которая стоит перед налоговыми органами, а также региональными и федеральными властями — совместными усилиями переломить этот негативный тренд», — отметила Светлана Бондарчук. Согласно данным Росстата и ФНС России, наблюдается заметное превышение расходов над доходами.

с чего всё началось

Задача, поставленная перед налоговыми структурами, а также региональными и федеральными властями заключается в том, чтобы общими усилиями переломить эту негативную тенденцию.

Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.

Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

Армия и оружие Эрдоган объявил о начале операции Турции в Сирии Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции вооруженных сил Турции в Сирии.

Культура Писатель Литтелл заявил о публикации в России урезанной версии романа Писатель Джонатан Литтелл заявил, что при переводе на русский язык его романа «Благоволительницы» издательство Ad Marginem изъяло множество фрагментов текста.

Армия и оружие Киев назвал населенные пункты, откуда могут уйти ВСУ После разведения сил в Донбассе в "серую зону" войдут населенные пункты, которые сейчас контролируются и ВСУ, и вооруженными силами ДНР и ЛНР.

Происшествия Появилось видео с места стрельбы в немецком Галле Появилось первое видео с места стрельбы в немецком городе Галле, сообщает РЕН ТВ в среду, 9 октября.

Политика Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иноагентов «Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» включена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», — говорится в сообщении.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Шоу-бизнес Кирилл Сафонов выложил свадебное фото дочери и дал ей наставления 8 октября Кирилл Сафонов выложил фотографию со свадьбы Анастасии Сафоновой и Стивена Мерфи, которая состоялась 6 октября.

Экономика Экс-депутата Рады объявили в розыск на Украине Государственное бюро расследований (ГБР) Украины объявило в розыск экс-депутата Верховной рады Константина Жеваго, сообщило 9 октября информационное агентство «Украинские новости».

Авто Daihatsu показал конкурента Suzuki Jimny В этом году Токийский автосалон распахнет свои двери перед посетителями 24 октября, но уже сегодня входящая в Toyota Motor Corporation марка Daihatsu показала свою оригинальную новинку, которую покажет на подмостках автошоу.

Шоу-бизнес Гоар Аветисян похудела на 43 килограмма В борьбе с лишним весом девушка уже сбросила 43 килограмма, но утверждает, что хочет похудеть еще.

Политика Киев выступил против продления контракта на транзит газа с РФ Ранее News.ru писал, что Россия хочет пересмотреть ряд параметров договора с Украиной по транзиту газа в случае его продления.

Авто Nissan отзывает 162 тысячи автомобилей в России Дилер Nissan — ООО «Ниссан Мэнуфакчуринг РУС» из-за проблем с подушкой безопасности отзывает в России 161 957 автомобилей Nissan Note и Nissan Tiida.

Происшествия ФБР назвало наиболее активного серийного убийцу в истории США Федеральное бюро расследований (ФБР) США обозначило серийного убийцу с самым большим числом жертв.

Киберспорт В октябре пройдут три бесплатных уикенда Battlefield V на РС С 10 октября игроки на РС смогут поучаствовать в трёх бесплатных уикендах Battlefield V: акция приурочена к скорому старту пятой главы шутера, с которой появятся американские и японские стороны конфликта.

Происшествия Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.

Армия и оружие Трамп назвал худшим решение ввести войска США на Ближний Восток Президент США Дональд Трамп назвал решение ввести войска на Ближний Восток худшим за всю историю страны.

Общество В Москве начала работу агропромышленная выставка «Золотая осень-2019» Сегодня в Москве на ВДНХ начала свою работу Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2019», ее открыл глава Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Единоборства Официально объявлен бой Федора Емельяненко с Квинтоном Джексоном Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко 29 декабря проведет поединок с Квинтоном Джексоном в Японии в рамках совместного турнира Bellator и Rizin.