Экономика
РБКНалоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
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Задача, поставленная перед налоговыми структурами, а также региональными и федеральными властями заключается в том, чтобы общими усилиями переломить эту негативную тенденцию.
— Светлана Бондарчук, российская модельМуксун.fm вчера в 13:42
с чего всё началось
«Задача, которая стоит перед налоговыми органами, а также региональными и федеральными властями — совместными усилиями переломить этот негативный тренд», — отметила Светлана Бондарчук. Согласно данным Росстата и ФНС России, наблюдается заметное превышение расходов над доходами.Телеканал 360°вчера в 05:10
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Космос
Ракета «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур
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Эрдоган объявил о начале операции Турции в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции вооруженных сил Турции в Сирии.
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Писатель Литтелл заявил о публикации в России урезанной версии романа
Писатель Джонатан Литтелл заявил, что при переводе на русский язык его романа «Благоволительницы» издательство Ad Marginem изъяло множество фрагментов текста.
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Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
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«Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» включена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», — говорится в сообщении.
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Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
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Армия и оружие
«Калибры» с подлодки «Колпино» поразили цели в Черном море
Дизель-электрическая подводная лодка Б-271 «Колпино» провела стрельбу крылатыми ракетами «Калибр» в акватории Черного моря.
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В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе
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Кирилл Сафонов выложил свадебное фото дочери и дал ей наставления
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Woman.ru 07:29
Экономика
Экс-депутата Рады объявили в розыск на Украине
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины объявило в розыск экс-депутата Верховной рады Константина Жеваго, сообщило 9 октября информационное агентство «Украинские новости».
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В борьбе с лишним весом девушка уже сбросила 43 килограмма, но утверждает, что хочет похудеть еще.
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Ранее News.ru писал, что Россия хочет пересмотреть ряд параметров договора с Украиной по транзиту газа в случае его продления.
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Nissan отзывает 162 тысячи автомобилей в России
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Происшествия
ФБР назвало наиболее активного серийного убийцу в истории США
Федеральное бюро расследований (ФБР) США обозначило серийного убийцу с самым большим числом жертв.
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Трамп назвал худшим решение ввести войска США на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп назвал решение ввести войска на Ближний Восток худшим за всю историю страны.
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В Москве начала работу агропромышленная выставка «Золотая осень-2019»
Сегодня в Москве на ВДНХ начала свою работу Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2019», ее открыл глава Правительства РФ Дмитрий Медведев.
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Официально объявлен бой Федора Емельяненко с Квинтоном Джексоном
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко 29 декабря проведет поединок с Квинтоном Джексоном в Японии в рамках совместного турнира Bellator и Rizin.
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Футбол
ЦСКА сыграет контрольный матч с «Коломной» во время паузы на игры сборных
Футболисты ЦСКА проведут контрольный матч с подмосковной "Коломной" во время паузы на игры сборных, сообщается на официальном сайте армейского клуба.
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