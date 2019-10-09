Экономика
BFM.ruФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании. Проблема актуальна не только для ПФО, но и для всех регионов России, заявила замглавы ФНС Светлана Бондарчук по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
Читать в источнике
Оценить284
Задача, поставленная перед налоговыми структурами, а также региональными и федеральными властями заключается в том, чтобы общими усилиями переломить эту негативную тенденцию.
— Светлана Бондарчук, российская модельМуксун.fm 08 октября в 13:42
с чего всё началось
В Саратове обсудили федеральную программу по легализации теневой заработной платы. По словам заместителя руководителя ФНС России Светланы Бондарчук, данная проблема актуальна не только для субъектов Приволжского Федерального округа, но и для всех регионов страны.Телеканал 360°08 октября в 05:10
Подробнее о событии
Показать все источники
ФНС возобновляет борьбу с серыми зарплатами на новой информационной базе
Коммерсантъ08 октября в 18:12
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 02:21, Ашберн
Происшествия
Пропавшую в Саратове девятилетнюю девочку нашли мертвой
Девятилетняя девочка, пропавшая в Саратове в среду по пути из дома в школу, найдена мертвой, сообщил РИА Новости в пятницу зампред правительства области Роман Бусаргин.
РИА Новости вчера в 19:42
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09 октября в 09:54
Экономика
«Роснефть» может получить 49,9% нефтеперерабатывающей компании Citgo
В собственность «Роснефти» могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, принадлежащие венесуэльской госкомпании PDVSA, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 20:47
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей
По предварительным данным, общая сумма денег, выведенных за пределы России с 2015 по 2018 год, превысила миллиард рублей.
РИА Новости вчера в 23:05
Здоровье
Водителей проверят на хронический алкоголизм
Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены номеров исходящих телефонных звонков на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
REGNUM вчера в 13:27
Здоровье
Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 01:27
Политика
Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.
РБК вчера в 22:07
Технологии
РЛС для обнаружения миниатюрных беспилотников разработали в России
Российская газета вчера в 10:47
Армия и оружие
Госдеп назвал условия для санкций против Турции из-за операции в Сирии
Анкара на этой неделе начала наземную операцию на севере Сирии — в регионе, который контролируется сирийскими курдами, в том числе «Отрядами народной самообороны» (YPG), которые Турция считает террористическими группировками.
РБК вчера в 19:51
Общество
Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке
REGNUM вчера в 07:35
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM 09 октября в 07:00
Здоровье
Глава Коми предъявил министрам риски невыполнения нацпроектов
Фото Виктора Бобыря На заседании правительства 10 октября министр экономики Константин Плехов напомнил, что в республике разработано 53 региональных проекта, которые являются составной частью национальных проектов.
ИА БНК вчера в 11:25
Политика
Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США
В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru вчера в 13:59
Футбол
Как сборная России по футболу разгромила Шотландию
RT на русском вчера в 18:28
Автоспорт
Вторая тренировка может определить стартовую решетку
Вторая сессия свободных заездов Гран При Японии очень важна для гонщиков и команд, поскольку из-за надвигающегося на Сузуку тайфуна, отменена субботняя тренировка, а квалификация перенесена на утро воскресенья.
F1news.ru 00:47
Политика
Минюст России: ФБК Навального включен в список иноагентов
НКО признали иностранным агентом. Минюст внес Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в список иностранных агентов.
Piter.tv 09 октября в 05:43
Армия и оружие
Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии
Lenta.ru вчера в 12:31
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости вчера в 08:44
Происшествия
Подозреваемый в расчленении женщины в Чите собирается раскрыть мотивы
По подозрению в убийстве на 72 часа задержан мужчина 1981 года рождения. Ранее он отказался от признательных показаний.
REGNUM вчера в 23:36
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова больше не участвует в шоу «Уральских пельменей»
Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова покинула проект. Об этом сообщил источник, близкий к коллективу.
Пятый канал вчера в 01:23
Наука
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru вчера в 19:35
Культура
Масляков прокомментировал слова известного комика о поборах в КВН
Discover24 09 октября в 05:57
Кино
Джаред Лето расстроен новым фильмом про Джокера
Актёр Джаред Лето, сыгравший роль Джокера в фильме "Отряд самоубийц", расстроен тем, что компания Warner Bros. не стала продолжать с ним съёмки фильмов, рассказал портал LAD BIBLE.
Life.ru 09 октября в 22:20
Экономика
Резиденты российских офшоров скроют данные о собственниках
Обществам с ограниченной ответственностью (ООО), зарегистрированным в специальных административных районах (САР) и на территориях опережающего развития (ТОР), разрешат передавать регистраторам учет прав на доли в компании.
Ведомости вчера в 18:59
Гаджеты
Холодильники Xiaomi Miija представлены официально: от $140 за базовую модель до $425 за топовую с голосовым управлением
iXBT.com вчера в 23:57
Гаджеты
Стабильная версия MIUI 11 появилась для смартфонов Xiaomi
Китайский производитель электронной техники Xiaomi рассказал о массовом внедрении оболочки MIUI 11 стабильного плана в свои смартфоны.
Политическая Экспертиза вчера в 17:58
Авто
В России подешевели авто на вторичном рынке впервые за год
В России впервые за 2019 год подешевели автомобили с пробегом.
Автоновости дня 09 октября в 02:24