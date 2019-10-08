Экономика

РБКРБКНалоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
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Светлана Бондарчук
Задача, поставленная перед налоговыми структурами, а также региональными и федеральными властями заключается в том, чтобы общими усилиями переломить эту негативную тенденцию.
— Светлана Бондарчук, российская модельМуксун.fm 08 октября в 13:42
с чего всё началось

Программу по легализации теневой зарплаты обсудили в Саратове

«Задача, которая стоит перед налоговыми органами, а также региональными и федеральными властями — совместными усилиями переломить этот негативный тренд», — отметила Светлана Бондарчук. Согласно данным Росстата и ФНС России, наблюдается заметное превышение расходов над доходами.
Телеканал 360°08 октября в 05:10

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Программу по легализации теневой зарплаты обсудили в Саратове

Телеканал 360°08 октября в 05:10

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Коммерсантъ08 октября в 18:12

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Lenta.ruвчера в 08:13

ФНС заявила о высоком уровне серых зарплат

РИА Новости08 октября в 05:04

Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

РБК08 октября в 05:01
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 06:08, Вашингтон
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