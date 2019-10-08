Экономика

РБКРБКНалоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
Читать в источнике
Комментировать698
Светлана Бондарчук
Задача, поставленная перед налоговыми структурами, а также региональными и федеральными властями заключается в том, чтобы общими усилиями переломить эту негативную тенденцию.
— Светлана Бондарчук, российская модельМуксун.fm 08 октября в 13:42
с чего всё началось

Программу по легализации теневой зарплаты обсудили в Саратове

«Задача, которая стоит перед налоговыми органами, а также региональными и федеральными властями — совместными усилиями переломить этот негативный тренд», — отметила Светлана Бондарчук. Согласно данным Росстата и ФНС России, наблюдается заметное превышение расходов над доходами.
Телеканал 360°08 октября в 05:10

Подробнее о событии

В России начнут бороться с серыми зарплатами по-новому

Lenta.ruвчера в 08:13

ФНС возобновляет борьбу с серыми зарплатами на новой информационной базе

Коммерсантъ08 октября в 18:12

Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

РБК08 октября в 05:01

ФНС обнаружила высокий уровень теневых зарплат в России

Известия08 октября в 05:44

Программу по легализации теневой зарплаты обсудили в Саратове

Телеканал 360°08 октября в 05:10

ФНС заявила о высоком уровне серых зарплат

РИА Новости08 октября в 05:04

ФНС обнаружила у российского бизнеса «серые» зарплаты

Газета.Ru08 октября в 15:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 04:36, Вашингтон
Политика

Зеленский оценил возможность встречи с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным не планируется, поскольку «все против».
RT на русском 04:03
Политика

Зеленский назвал свою главную миссию

Зеленский пообещал, что те, кто считают себя его соотечественниками, должны знать, что Киев их не бросит.
Московский Комсомолец 03:34
Происшествия

Омбудсмен не получала жалоб на ростовского воспитателя

Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова не получала обращений по ситуации в детском саду в Таганроге, где педагога, объяснявшего детям значение фразы о казни из сказки "Конек-Горбунок", уволили после жалобы родителей, сообщил РИА Новости представитель аппарата уполномоченного.
РИА Новости 04:26
Происшествия

Ан-12 совершил аварийную посадку в Екатеринбурге

ТАСС 03:34
Здоровье

Глава онкоцентра имени Блохина рассказал о сокращениях

По словам Стилиди, под сокращение попадут в первую очередь сотрудники старшего возраста, которые были наставниками своих коллег в онкоцентре.
Газета.Ru 04:26
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Политика

Польша вопреки запрету роет канал на Балтике в обход России

В польском Эльблонге подписан контракт на сооружение канала, который свяжет город с Балтийским морем.
Русская Планета вчера в 11:08
Армия и оружие

В Турции заявили о захвате обозначенных целей в ходе операции в Сирии

Вооруженные силы Турции захватили обозначенные цели в ходе новой трансграничной операции "Источник мира" в соседней Сирии.
ТАСС 03:53
Происшествия

В Энгельсе пропала 13-летняя Алена Бобкова

Вчера, 9 октября, в Энгельсе Саратовской области без вести пропала 13-летняя Алена Бобкова.
Саратов 24 02:21
Здоровье

Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов

Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Коммерсантъ 01:53
Гаджеты

Создатель Android представил необычный смартфон с вытянутым корпусом

iReactor вчера в 16:48
Политика

Путин пожелал избранным губернаторам работать весь срок «напряженно»

РИА Новости вчера в 11:56
Происшествия

Украинская девочка родила в 12 лет и отказалась от ребенка

В украинском городе Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.
Lenta.ru 03:55
Кино

Появился трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским

На YouTube появился трейлер шестого сезона канадско-ирландского исторического сериала "Викинги".
Piter.tv 08 октября в 01:19
Авто

Внедорожник GAC GS8 появится в России в декабре

Реализация GAC GS8 в РФ стартует уже в декабре текущего года.
Daily-Motor.Ru вчера в 02:39
Футбол

Буффон рассказал, когда «Ювентус» выйдет на пиковую форму

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон считает, что туринскому клубу необходимо еще несколько месяцев, чтобы выйти на пиковую форму.
Soccer.ru 02:55
Единоборства

В Нижнем Новгороде открывается форум «Россия – спортивная держава»

REGNUM 02:24
Политика

Зеленский назвал «уставшими» отношения Украины и США

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отношения между США и Украиной в настоящее время «уставшие», а телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом, который оказался причиной скандала, никак не мог повлиять на них.
RT на русском 03:37
Космос

Магнитное поле кометы 67P рассказывает нам как образовалась внешняя СС

AstroNews.ru вчера в 12:25
Политика

Bloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости вчера в 22:31
Экономика

AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia

AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Коммерсантъ вчера в 10:16
Общество

Минюст может ужесточить ответственность за неуплату алиментов

Неоднократная неуплата алиментов подразумевает ситуацию, когда человек снова не перечислил деньги без уважительной причины.
RuNews24.ru 01:17
Экономика

Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
RT на русском 02:27
Культура

Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Спорт

Российские гимнасты впервые завоевали золото ЧМ в командном многоборье

Телеканал 360° вчера в 13:32
Хоккей

«Лос-Анджелес» с Ковальчуком крупно проиграл «Ванкуверу» в НХЛ

RT на русском 01:33
Происшествия

Две россиянки предстанут перед судом за убийство насильника

РИА Новости вчера в 17:57
Армия и оружие

Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru вчера в 11:59
Кино

Новая лента с участием Уилла Смита получила очень низкий рейтинг

SM News вчера в 20:32
Экономика

В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович рассказал, какие потери понесёт белорусская сторона от налогового манёвра России в нефтяной сфере.
RT на русском 03:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное