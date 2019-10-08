Экономика

РБКРБКНалоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
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Светлана Бондарчук
Задача, поставленная перед налоговыми структурами, а также региональными и федеральными властями заключается в том, чтобы общими усилиями переломить эту негативную тенденцию.
— Светлана Бондарчук, российская модельМуксун.fm вчера в 13:42
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РИА Новостивчера в 05:04

Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

РБКвчера в 05:01
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 11:41, Ашберн
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