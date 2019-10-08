Экономика
РБКНалоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
Читать в источнике
Оценить275
Задача, поставленная перед налоговыми структурами, а также региональными и федеральными властями заключается в том, чтобы общими усилиями переломить эту негативную тенденцию.
— Светлана Бондарчук, российская модельМуксун.fm вчера в 13:42
с чего всё началось
В Саратове обсудили федеральную программу по легализации теневой заработной платы. По словам заместителя руководителя ФНС России Светланы Бондарчук, данная проблема актуальна не только для субъектов Приволжского Федерального округа, но и для всех регионов страны.Телеканал 360°вчера в 05:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 11:41, Ашберн
Наука
Британцы разработают гибридный самолет для региональных перевозок
Политика
Путин уволил Глазьева с поста своего советника
Президент России Владимир Путин подписал указ о лишения Сергея Глазьева статуса советника главы государства.
Происшествия
В Германии произошел второй за день инцидент со стрельбой
В Ландсберге к востоку от города Галле, где в результате атаки вооруженного злоумышленника погибли два человека, прозвучали выстрелы.
Политика
Медведев утвердил принципы модернизации первичного звена медицины
Глава правительства Дмитрий Медведев утвердил принципы модернизации первичного звена здравоохранения.
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Общество
СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой
Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
Политика
Украина отказалась от продления газового контракта на год
Украина не согласна на продление контракта с Россией на транзит газа на один год, поскольку нацелена подписать долгосрочный договор.
Кино
Таганрожец Николай Добрынин заявил, что уходит из сериала «Сваты»
Таганрожец Николай Добрынин заявил, что больше не будет сниматься в сериале «Сваты».
Экономика
«Уралкалий» назвал санкции в отношении Чемезова риском для компании
«Уралкалий» указал западные санкции в отношении председателя своего совета директоров — главы «Ростеха» Сергея Чемезова — среди рисков для компании, перечисленных в проспекте к пятилетним евробондам (копия есть у РБК).
Авто
Mercedes-Maybach GLS заметили во время тестов
Как и Mercedes-Maybach S-Class, ультра-люкс GLS отличается уникальной решеткой с вертикальными планками.
Политика
Министр обороны Украины исключил амнистию ополченцев Донбасса
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в случае прекращения конфликта и установления мира в регионе ополченцы Донбасса не смогут избираться в Верховную Раду Украины.
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Гаджеты
Apple может представить очки дополненной реальности уже в 2020 году
Слухи о потенциальных очках дополненной реальности от Apple ходят по всему миру уже давно.
Политика
В ОБСЕ напомнили, что Крым уже принадлежал России
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик рассказал, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
Авто
Nissan отзывает почти 162 тысячи автомобилей в России
Дилер Nissan — ООО «Ниссан Мэнуфакчуринг РУС» из-за проблем с подушкой безопасности отзывает в России 161 957 автомобилей Nissan Note и Nissan Tiida.
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил вызывающие онкологию продукты
Популярный доктор и ведущий телепередач Александр Мясников перечислил те продукты, которые становятся катализаторами рака.
Происшествия
В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии
Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Политика
Шойгу отчитал командиров на закрытом совещании
Происшествия
В Луганской области националисты подрались с полицией
Политика
Минюст объяснил внесение ФБК в список иноагентов
Минюст внес основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в список организаций, выполняющих функцию иностранных агентов, так как фонд выполнял политические функции.
Политика
Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Спутник» с Бондарчуком в главной роли
Помимо Федора Бондарчука, главные роли исполнили Петр Федоров и Оксана Акиньшина. В российский кинопрокат фильм выйдет 16 апреля 2020 года.
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде
Вертолет Ми-35 российского производства разрушил трибуны во время военного парада в Индонезии.
Кино
Данила Козловский появился в трейлере шестого сезона «Викингов»
Происшествия
Саратовских полицейских заподозрили в пытках задержанного утюгом
В Саратове троих полицейских заподозрили в пытках задержанного мужчины утюгом, передает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру региона.