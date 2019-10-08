Экономика
РБКНалоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
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Задача, поставленная перед налоговыми структурами, а также региональными и федеральными властями заключается в том, чтобы общими усилиями переломить эту негативную тенденцию.
— Светлана Бондарчук, российская модельМуксун.fm вчера в 13:42
с чего всё началось
В Саратове обсудили федеральную программу по легализации теневой заработной платы. По словам заместителя руководителя ФНС России Светланы Бондарчук, данная проблема актуальна не только для субъектов Приволжского Федерального округа, но и для всех регионов страны.Телеканал 360°вчера в 05:10
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В США намерены объявить о планах выхода из Договора по открытому небу
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Участник несогласованной акции 27 июля в Москве Иван Подкопаев, распыливший баллончик в полицейских, проведет в колонии два года вместо ранее назначенных трех лет, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
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Экономика
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По словам Титова, хабы будут экономически заинтересованы найти наиболее оптимальный вариант переработки отходов, а также оптимальный путь утилизации «хвостов» — сжигание или захоронение отсортированных и спрессованных брикетов на специальных полигонах.
Авто
Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения
Пару недель назад Mitsubishi вывел на тесты новое поколение кроссовера Outlander.
Экономика
Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии
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Происшествия
Мэрия Южно-Сахалинска возбудится по факту вырубки рощи маньчжурского ореха
Политика
Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.
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Более 30 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина могут попасть под сокращение из-за финансовых проблем учреждения, заявил директор онкоцентра Иван Стилиди в беседе с газетой "Известия".
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В Сети опубликовали фотографии нового кроссовера от Alfa Romeo, который на рынке будет конкурировать с Range Rover Evoque, Audi Q3 и BMW X2.
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США и Китай не достигли прогресса при подготовке торговых переговоров
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Посольство России в Иране в своем Twitter сообщило об освобождении задержанной властями страны российской журналистки Юлии Юзик.
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Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи
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Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу
Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.