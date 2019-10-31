Экономика
РБКНалоговое резидентство за 90 дней в России сделают добровольным
В сентябре Минфин раскрыл в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на 2020–2022 годы, что рассматривает возможность сократить минимальный срок пребывания в стране для признания граждан налоговыми резидентами с 183 до 90 дней.
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Минфин отказался от идеи сократить срок пребывания в РФ для статуса налогового резидента
Интерфаксвчера в 12:23
Минфин оставит базовым сроком пребывания в РФ для статуса налогового резидента 183 дня
Говорит Москвавчера в 11:49
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 02:25, Вашингтон
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