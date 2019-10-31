Экономика

РБКРБКНалоговое резидентство за 90 дней в России сделают добровольным

В сентябре Минфин раскрыл в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на 2020–2022 годы, что рассматривает возможность сократить минимальный срок пребывания в стране для признания граждан налоговыми резидентами с 183 до 90 дней.
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Антон Силуанов
Такие практики есть в целом ряде стран, чтобы дать возможность получить статус резидента в более упрощенном варианте, исходя из количества дней пребывания в стране.
— Антон Силуанов, российский экономистРоссийская газета 12:15

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