Экономика
РБКНалоговое резидентство за 90 дней в России сделают добровольным
В сентябре Минфин раскрыл в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на 2020–2022 годы, что рассматривает возможность сократить минимальный срок пребывания в стране для признания граждан налоговыми резидентами с 183 до 90 дней.
Читать в источнике
Оценить
Такие практики есть в целом ряде стран, чтобы дать возможность получить статус резидента в более упрощенном варианте, исходя из количества дней пребывания в стране.
— Антон Силуанов, российский экономистРоссийская газета 12:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Вокруг света из-за 90 дней: кому выгодны новые правила налогового резидентства
Forbes29 октября в 09:33
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 15:08, Ашберн
Футбол
Определились все четвертьфинальные пары Кубка России
"Торпедо" - "Химки" "Шинник" - "Урал" ЦСКА - "Спартак" "Зенит" - "Ахмат" Матчи четвертьфинала Кубка России пройдут 4 марта 2020 года.
ODDS.ru 14:42
Происшествия
Жители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки к детсаду, где убили ребенка
Регион online 13:52
Футбол
Андрей Талалаев: «Футболисты дотерпели во втором тайме»
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев остался доволен игрой команды в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России против «Оренбурга» (2:1). — Хорошая кубковая игра, — приводит слова тренера официальный сайт «Оренбурга».
Спорт-Экспресс 12:30
Транспорт
Опубликовано расписание движения поездов по Крымскому мосту
ФГУП «Крымская железная дорога» опубликовала в соцсети официальное расписание движения поездов по Крымскому мосту.
Известия 06:15
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла
Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Wday.ru вчера в 10:00
Футбол
Жена украинского футболиста стала президентом футбольного клуба
Ирина Морозюк, супруга украинского футболиста Николая Морозюка, защищающего турецкий "Ризеспор" рассказала, как стала президентом любительской команды.
Газета.Ru 09:55
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон совершает попытки наладить отношения с Меган Маркл
Как передает Express, Миддлтон позвонила Маркл и провела беседу, а также она старается собрать всех членов семьи вместе, чтобы помочь герцогине Сассекской в трудной ситуации.
Дни24 вчера в 03:37
Происшествия
Отставного генерала полиции подозревают в подготовке убийства снохи
Господин Туривненко якобы предложил приятелю за 1 млн руб. убить сноху.
Коммерсантъ 14:39
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол
Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Metaratings вчера в 03:31
Футбол
Тедеско: были удивлены, что «Ростов» поставил «автобус»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско дал комментарий после победы со счётом 2:1 в домашнем матче 1/8 финала Кубка России с «Ростовом».
Чемпионат 14:59
Политика
Die Welt: Украина получила выгоду от остановки «Северного потока — 2»
Украина и США выиграли от ситуации с выдачей Данией разрешения на строительство «Северного потока — 2». Об этом пишет журналист немецкой газеты Die Welt Даниэль Ветцель.
RT на русском 13:28
Шоу-бизнес
Косметолог раскрыл секрет молодости Пугачевой
Певица избавилась от лишней кожи Под свежими фотографиями Аллы Пугачевой все чаще можно встретить комментарии относительно перемен в ее внешности.
WomanHit.ru 04:26
Экономика
Reuters узнал детали переговоров Гуцериева и «Траста» на 135 млрд руб
Reuters со ссылкой на презентацию Траста пишет, что общий ущерб от сделок, «причиненный банку бывшими контролирующими лицами», Траст и KPMG оценили в примерно 372 млрд руб.
РБК 12:52
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
RT на русском 09:47
Кино
Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате
Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU вчера в 23:18
Происшествия
В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата
Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Lenta.ru 05:56
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Политика
Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, продвигающую процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.
Коммерсантъ 12:27
Происшествия
В Томске прекратили дело против подростка, защищавшего щенка
Российская газета 11:08
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК вчера в 11:34
Политика
Владимир Зеленский огласил дату разведения сил в Петровском в Донбассе
Аргументы недели 07:39
Кино
Мединский раскритиковал фильм «Джокер»
Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
Ведомости 03:01
Происшествия
Суд приговорил к трём годам колонии бизнесмена из «лондонского списка»
Кировский районный суд в Ростове-на-Дону приговорил к трём годам лишения свободы бизнесмена Андрея Каковкина из так называемого лондонского списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
RT на русском 14:13
Кино
Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов»
Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
Piter.tv 14:46