Такие практики есть в целом ряде стран, чтобы дать возможность получить статус резидента в более упрощенном варианте, исходя из количества дней пребывания в стране.

В сентябре Минфин раскрыл в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на 2020–2022 годы, что рассматривает возможность сократить минимальный срок пребывания в стране для признания граждан налоговыми резидентами с 183 до 90 дней.

Налоговое резидентство за 90 дней в России сделают добровольным

Футбол Определились все четвертьфинальные пары Кубка России "Торпедо" - "Химки" "Шинник" - "Урал" ЦСКА - "Спартак" "Зенит" - "Ахмат" Матчи четвертьфинала Кубка России пройдут 4 марта 2020 года.

Футбол Андрей Талалаев: «Футболисты дотерпели во втором тайме» Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев остался доволен игрой команды в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России против «Оренбурга» (2:1). — Хорошая кубковая игра, — приводит слова тренера официальный сайт «Оренбурга».

Транспорт Опубликовано расписание движения поездов по Крымскому мосту ФГУП «Крымская железная дорога» опубликовала в соцсети официальное расписание движения поездов по Крымскому мосту.

Шоу-бизнес Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.

Футбол Жена украинского футболиста стала президентом футбольного клуба Ирина Морозюк, супруга украинского футболиста Николая Морозюка, защищающего турецкий "Ризеспор" рассказала, как стала президентом любительской команды.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон совершает попытки наладить отношения с Меган Маркл Как передает Express, Миддлтон позвонила Маркл и провела беседу, а также она старается собрать всех членов семьи вместе, чтобы помочь герцогине Сассекской в трудной ситуации.

Происшествия Отставного генерала полиции подозревают в подготовке убийства снохи Господин Туривненко якобы предложил приятелю за 1 млн руб. убить сноху.

Хоккей Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.

Футбол Тедеско: были удивлены, что «Ростов» поставил «автобус» Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско дал комментарий после победы со счётом 2:1 в домашнем матче 1/8 финала Кубка России с «Ростовом».

Политика Die Welt: Украина получила выгоду от остановки «Северного потока — 2» Украина и США выиграли от ситуации с выдачей Данией разрешения на строительство «Северного потока — 2». Об этом пишет журналист немецкой газеты Die Welt Даниэль Ветцель.

Шоу-бизнес Косметолог раскрыл секрет молодости Пугачевой Певица избавилась от лишней кожи Под свежими фотографиями Аллы Пугачевой все чаще можно встретить комментарии относительно перемен в ее внешности.

Экономика Reuters узнал детали переговоров Гуцериева и «Траста» на 135 млрд руб Reuters со ссылкой на презентацию Траста пишет, что общий ущерб от сделок, «причиненный банку бывшими контролирующими лицами», Траст и KPMG оценили в примерно 372 млрд руб.

Политика В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.

Кино Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».

Происшествия В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.

Происшествия СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.

Политика Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, продвигающую процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.

Происшествия Директора Физического института РАН задержали в Москве В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.

Кино Мединский раскритиковал фильм «Джокер» Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.

Происшествия Суд приговорил к трём годам колонии бизнесмена из «лондонского списка» Кировский районный суд в Ростове-на-Дону приговорил к трём годам лишения свободы бизнесмена Андрея Каковкина из так называемого лондонского списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова.