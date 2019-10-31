Экономика
РБКНалоговое резидентство за 90 дней в России сделают добровольным
В сентябре Минфин раскрыл в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на 2020–2022 годы, что рассматривает возможность сократить минимальный срок пребывания в стране для признания граждан налоговыми резидентами с 183 до 90 дней.
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НАТО призвал Россию вернуть Крым Украине. Пока этого не произойдет, Альянс не сможет вести дела с Москвой как обычно.
Телеканал 360° 10:31
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Apple купила бренд у российской компании из Зеленограда
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Газета.Ru 01:22
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Асад назвал Трампа лучшим президентом
Президент Сирии Башар Асад назвал лидера США Дональда Трампа лучшим президентом в истории страны, сообщает РИА "Новости".
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Московский Комсомолец вчера в 16:10
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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поддержала предложение Романа Пономарева.
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