Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°Налоговой дали доступ к данным об электронных кошельках россиян

Банки начнут передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс вступили в силу с 1 апреля 2020 года.
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Налоговая получила доступ к данным об электронных кошельках россиян

РБКвчера в 17:00

Электронные кошельки попадут под надзор

Российская газетавчера в 10:45

Налоговой дали доступ к данным об электронных кошельках россиян

Телеканал 360°вчера в 21:33

Жителей Самары в апреле ждёт шесть новых законов

Pro Город Самаравчера в 10:11

Российская налоговая получит доступ к электронным кошелькам

Online47.ruвчера в 22:48

Банки РФ начнут уведомлять налоговую об открытии физлицами электронных кошельков

ПРАЙМвчера в 17:20

ФНС начнет контроль доходов и расходов россиян

Приазовские степи29 марта в 04:41
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Происшествия

В Омске соберут консилиум для спасения больного коронавирусом

В Омске сегодня пройдет консилиум, на котором врачи попробуют сформировать оптимальный план лечения жителя региона, который из-за коронавирусной инфекции находится в тяжелом состоянии.
РИА ОмскИнформ 00:06
Экономика

Что изменится в российских законах в апреле 2020 года

1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
РБК вчера в 17:00
Экономика

«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету

Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
ТАСС 30 марта в 19:25
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Общество

В Челябинской области введен режим обязательной самоизоляции

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 31 марта подписал распоряжение о введении режима обязательной самоизоляции на территории Челябинской области.
Урал-пресс-информ вчера в 05:17
Шоу-бизнес

Нарусова отчитала Собчак и Богомолова за пьянство на карантине

7Дней.ру 30 марта в 14:30
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Коммерсантъ вчера в 14:18
Общество

Госдума разрешила уголовное наказание за нарушение карантина

Если же, вследствие нарушения карантина, умерли двое и более людей, свободы могут лишать на срок до 7 лет.
СургутИнформТВ вчера в 04:48
Общество

«Коммерсантъ» узнал о квотах на вывоз 35 тысяч россиян на родину

Правительство России перешло на ручное управление квотами для возвращения около 35 тысяч россиян из-за границы.
Ведомости вчера в 22:10
Энергетика

Bloomberg: саудиты нашли способ надавить на Россию в нефтяной войне

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии и второй по величине производитель нефти в мире Saudi Aramco могут продать долю в своем подразделении за 10 миллиардов долларов.
Телеканал 360° вчера в 16:21
Общество

Пресс-секретарь Сергея Собянина рассказала о состоянии его здоровья

Мэр Москвы Сергей Собянин чувствует себя хорошо. Об этом 31 марта сообщила его пресс-секретарь Гульнара Пенькова.
Вечерняя Москва вчера в 10:25
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Общество

За сутки в России обнаружили 500 новых случаев заражения коронавирусом

Троих больных врачи обнаружили в Ленинградской и Ростовской областях, по два случая пришлось на Воронежскую, Астраханскую, Тюменскую области, Приморье и Башкортостан.
Город55.ру вчера в 05:51
Энергетика

Сделка ОПЕК+ по сокращению поставок нефти прекратила действие

В среду, 1 апреля, истек срок сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, которую страны ОПЕК, Россия и еще несколько добывающих нефть государств заключили в конце 2016 года.
РБК вчера в 17:00
Политика

Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США

Российский военный самолет вылетел с подмосковного аэродрома "Чкаловский" в США, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Газета.Ru вчера в 21:38
Экономика

Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Газета.Ru вчера в 12:17
Здоровье

В Бурятии подтвердили 19 случаев заражения коронавирусом

В Бурятии число инфицированных новым коронавирусом выросло до 19 человек.
Аргументы и Факты - Бурятия 30 марта в 22:18
Общество

Министр здравоохранения Михаил Ратманов уходит в отставку

Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов покидает свой пост, сообщает "СО Онлайн".
Территория.Самара вчера в 04:51
Экономика

В России предсказали рост должников по микрозаймам

В России на фоне кризиса и коронавируса микрофинансовые организации (МФО) могут столкнуться с ростом числа должников по микрозаймам.
Lenta.ru вчера в 23:51
Здоровье

Главный эпидемиолог призвал соблюдать спокойствие

Более 80 процентов случаев коронавирусной инфекции COVID-19 протекает легко, отметил Николай Брико, завершая краткий исторический экскурс, хотя всегда есть группа людей, которая переносит болезнь тяжелее, чем остальные.
Военно-промышленный курьер вчера в 00:43
Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС 29 марта в 12:44
Общество

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
RT на русском вчера в 11:25
Экономика

Коронавирус вынудит Норвегию распечатать «кубышку»

Как поясняет агентство, замедление мировой экономики в 2020 году совпало с сильнейшим падением цен на нефть, что стало двойным ударом для экономики Норвегии.
Lenta.ru 00:05
Общество

Режим самоизоляции ввели 26 регионов

Режим самоизоляции, при котором жители могут выходить из дома только для обращения в медучреждение за получением экстренной помощи, для поездки на обязательную работу, похода в ближайшие продуктовый магазин и аптеку, для выноса мусора и выгула домашних животных, ввели в 26 субъектах РФ.
Капитал страны вчера в 02:07
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

В Москве ужесточили меры по борьбе с коронавирусом, передвижение жителей будет ограничено.
Росбалт 29 марта в 13:14
Общество

Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды

Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Известия 30 марта в 22:48
Футбол

«МЮ» предложил Санчо зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю

МЮ предложил 20-летнему полузащитнику дортмундской Боруссии Джейдону Санчо контракт с зарплатой в 400 тыс. фунтов в неделю.
Советский спорт вчера в 08:58
Общество

Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.
Коммерсантъ вчера в 02:48
Политика

Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону

Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Газета.Ru вчера в 14:58
Космос

В России испытали летный образец лунного зонда

Летный образец детектора нейтронов и гамма-лучей АДРОН прошел испытания и был передан НПО им. С. А. Лавочкина, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение представителя Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова.
Хакасия-Информ вчера в 22:39
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