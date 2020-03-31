Банки начнут передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс вступили в силу с 1 апреля 2020 года.

Налоговой дали доступ к данным об электронных кошельках россиян

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