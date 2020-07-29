Общество
Газета.RuНалоговые декларации с ошибками признают недействительными
Согласно изменениям, налоговые декларации, содержащие арифметические ошибки, теперь будут считаться недействительными, а срок на исправление ошибок сократится до пяти дней.
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Налоговые декларации, содержащие арифметические ошибки, будут считаться недействительными, а срок на исправление ошибок сократится до пяти дней.Ведомостивчера в 16:34
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