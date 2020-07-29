Налоговые декларации, содержащие арифметические ошибки, будут считаться недействительными, а срок на исправление ошибок сократится до пяти дней.

с чего всё началось

Согласно изменениям, налоговые декларации, содержащие арифметические ошибки, теперь будут считаться недействительными, а срок на исправление ошибок сократится до пяти дней.

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