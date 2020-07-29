Общество

Газета.RuГазета.RuНалоговые декларации с ошибками признают недействительными

Согласно изменениям, налоговые декларации, содержащие арифметические ошибки, теперь будут считаться недействительными, а срок на исправление ошибок сократится до пяти дней.
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с чего всё началось

Ошибки в налоговой декларации обойдутся дорого

Налоговые декларации, содержащие арифметические ошибки, будут считаться недействительными, а срок на исправление ошибок сократится до пяти дней.
Ведомостивчера в 16:34

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Налоговые декларации с ошибками признают недействительными

Газета.Ru03:40

Правительство решило ужесточить налоговое законодательство в части подачи деклараций

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Ликвидация безграмотности: ФНС больше не примет декларации с ошибками

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В России решили штрафовать при уплате налогов

Lenta.ru02:26

Налоговые декларации с ошибками признают недействительными

Российская газета01:30

Правительство хочет признавать декларации с арифметическими ошибками недействительными

Коммерсантъвчера в 22:45

Ошибки в налоговой декларации обойдутся дорого

Ведомостивчера в 16:34
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В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии

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Песков призвал меньше доверять YouTube и другим западным платформам

«Выход есть – не зависеть от западных платформ», – прокомментировал Песков информацию о блокировке аккаунта телеканала «Царьград» на YouTube.
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В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену

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Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина

Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
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Коммерсантъ 06:17
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Задержание россиян в Белоруссии могло быть постановкой в преддверии выборов

Еще одним фактором, указывающим на постановочный характер спецоперации по задержанию россиян, является то, что санаторий принадлежит Фонду профсоюзов Белоруссии (ФПБ), руководителем которого является Михаил Орда — на сегодняшний день он возглавляет предвыборный штаб действующего президента РБ Александра Лукашенко.
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Артисты Большого театра открыли фестиваль оперы и балета в Севастополе

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Авто

«АвтоВАЗ» выпустил новый Lada Largus Cross Quest

Отечественный автопроизводитель официально начал поставки новой специальной версии универсала LADA Largus под названием Cross Quest.
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
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В США выявили способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

Было установлено, что при дозировке ламп в 5 миллиджоулей на кв. сантиметр распространение коронавируса снизилось на 99% всего за 6 секунд, а при воздействии ламп 22 мДж/см² COVID-19 практически полностью умер за 25 секунд.
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В сибирском озере обнаружен хорошо сохранившийся скелет мамонта

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Подозреваемым в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии предъявили обвинение

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