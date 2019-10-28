Экономика
Южный ФедеральныйНалоговые льготы для пенсионеров обойдутся бюджету в 10 млрд рублей
На налоговые льготы для граждан и работодателей, предоставляемых в рамках новой пенсионной реформы, государство затратит не менее 10 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы, оценило Министерство финансов.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Льготы по новому пенсионному плану обойдутся бюджету в 10 миллиардов рублей
Комсомольская правда02:25
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 15:37, Ашберн
Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
ТАСС 13:18
Политика
Горбачев поведал об унаследовавшем хаос Путине
Нынешний президент России Владимир Путин, заняв пост главы государства в 2000 году, стал наследником хаоса.
Lenta.ru 11:57
Общество
ВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов
Заместитель председателя Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов пересмотрел постановление суда, которое признавало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала.
РБК 12:45
Армия и оружие
ЗРПК «Панцирь-С» поразил цели в Сербии
Комплекс «Панцирь-С» уничтожил четыре воздушных и наземных цели, имитировавших боевую технику противника.
News.ru 26 октября в 11:06
Кино
Хоакину Фениксу исполняется 45 лет
В этом году американский актер Хоакин Феникс стал едва ли не самой обсуждаемой персоной в мире кинематографа.
Российская газета 08:31
Путешествия
Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях
С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Российская газета 10:39
Армия и оружие
Эспер: военные США сохранят контроль над нефтяными полями в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские военнослужащие продолжат защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят на любые попытки других сторон взять над ними контроль.
RT на русском 15:21
Космос
Загадка силурийского невымирания: как астероид помог жизни на Земле
Астероиды регулярно влияют на земную жизнь, причем удивительно однообразно.
Naked Science 24 октября в 20:02
Политика
Новак рассказал о трехсторонних консультациях с Украиной по газу
Министр энергетики России Александр Новак рассказал о прошедших трехсторонних консультациях при участии России, Украины и ЕС о поставках газа.
Газета.Ru 12:33
Политика
Трамп назвал Зеленского президентом России
Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с прессой назвал Владимира Зеленского новым российским президентом.
Вести.Ru 13:58
Общество
ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о зоне свободной торговли
Страна Советов on-line 26 октября в 05:33
Общество
Треть российских семей не пользуется доступными им льготами
Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
Газета.Ru 05:46
Хоккей
Малкин подтвердил наличие гражданства США
Lenta.ru 13:48
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Взгляд.ру 12:31
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения самолета в Пермском крае
Следственный комитет опубликовал видео с места падения легкомоторного самолета Cessna-172 в Пермском крае.
Российская газета 09:23
Футбол
Палкин: никто не верил, что «Зенит» заплатил за Тимощука 25 млн. А так и есть
Согласно информации на портале Transfermarkt, «Зенит» заплатил «Шахтёру» за Тимощука € 14,5 млн.
Чемпионат 03:41
Гаджеты
Стабильная версия MIUI 11 вышла на Xiaomi Mi CC9
После установки MIUI 11 вы получаете обновленный пользовательский интерфейс, другие иконки, общесистемный темный режим, новый системный шрифт Mi Lan Pro и улучшенную функцию всегда включенного дисплея.
iXBT.com 26 октября в 02:40
Политика
В Совфеде предложили сажать на 15 лет за пропаганду наркотиков в Сети
Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас одобрил введение уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в Интернете и предложил наказывать преступников лишением свободы на срок до 15 лет.
Life.ru 12:19
Экономика
Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил
Россия может отложить до 2024 года принятие новых правил Международной морской организации (International Maritime Organization, IMO), которые касаются состава судового топлива.
РБК вчера в 13:08
Гаджеты
Apple представила наушники AirPods Pro с шумоподавлением
Коммерсантъ 13:50
Космос
Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии
Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.
RuNews24.ru 01:11
Экономика
Bloomberg: Газпромбанк хочет продать долю в Mail.ru Group Сбербанку
Сбербанк хочет выкупить долю, эквивалентную 20% голосующих акций Mail.ru Group, сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
ТАСС 13:13
Политика
Путин увеличил штат прокуратуры
Согласно указу, штатная численность органов военной прокуратуры с 1 декабря будет увеличена на восемь человек — до 3,110 тыс. Путин также поручил правительству выделить средства Генпрокуратуре на реализацию указа.
Rambler News Service 09:21
Происшествия
Полиция задерживает людей в штабе партии «Другая Россия»
Ранее сообщалось, что силовики пришли сегодня в московский штаб, когда там началось еженедельное собрание.
Эхо Москвы 15:30
Футбол
Сулейманов сравнил Месси и Нурмагомедова
Нападающий «Краснодара» Магомед Шапи-Сулейманов сравнил нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси и чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском 15:16
Происшествия
Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен
Сообщение о пожаре по адресу Волоколамское шоссе 69 ("Открытие Арена" / стадион "Спартака") поступило спасателям в 17.07, происходило загорание сухой травы на площади 150 погонных метров.
РИА Новости 11:33
Транспорт
Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург
В сообщении говорится, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 "Москва - Санкт-Петербург", поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.
Интерфакс 05:45
Происшествия
Задержан зампредседателя жилищного комитета Санкт-Петербурга
Заместитель председателя жилищного комитета Санкт-Петербурга Аким Гашенко задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями.
Известия 26 октября в 06:19