В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы, оценило Министерство финансов.

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На налоговые льготы для граждан и работодателей, предоставляемых в рамках новой пенсионной реформы, государство затратит не менее 10 млрд рублей.

Налоговые льготы для пенсионеров обойдутся бюджету в 10 млрд рублей

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