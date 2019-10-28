Экономика
Южный ФедеральныйНалоговые льготы для пенсионеров обойдутся бюджету в 10 млрд рублей
На налоговые льготы для граждан и работодателей, предоставляемых в рамках новой пенсионной реформы, государство затратит не менее 10 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить19
с чего всё началось
В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы, оценило Министерство финансов.Известия27 октября в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Льготы по новому пенсионному плану обойдутся бюджету в 10 миллиардов рублей
Комсомольская правдавчера в 02:25
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 05:46, Вашингтон
Происшествия
На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок
На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.
Спорт
Ласицкене отдала подаренный Федерацией бокса автомобиль своему тренеру
Трёхкратная чемпионка мира по лёгкой атлетике Мария Ласицкене подарила автомобиль KIA Sportage своему тренеру Геннадию Габриляну, передаёт корреспондент News.ru.
Шоу-бизнес
Стас Пьеха признался, что несколько лет назад перенес инфаркт
Общество
Эксперты предсказали рост социальных протестов в России
Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться.
Экономика
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
Общество
Торговые сети столкнулись с отказами в выдаче лицензий на алкоголь
Российские торговые сети столкнулись с массовыми отказами в продлении и выдаче лицензий на реализацию алкоголя, пишет «Коммерсантъ».
Общество
Дедовщину в российской армии объяснили
Проблема дедовщины в российской армии до сих пор существует, на казарменное насилие жалобы поступают постоянно.
Экономика
Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru
Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group.
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Происшествия
Президент наградил экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24
Указ о награждении медалью Нестерова бортпроводницы Ан-24 Елены Лапуцкой, спасшей пассажиров самолета, совершившего аварийную посадку в аэропорту бурятского поселка Нижнеангарск в июне 2019 года, подписал 28 октября президент Владимир Путин.
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Политика
В Минэнерго России отметили готовность Украины решить газовый вопрос
Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.
Общество
Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу
В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Космос
В центре Млечного Пути может находиться тоннель в другую Вселенную
Ученые предположили, что червоточиной может быть сверхмассивная черная дыра в центре нашего Млечного Пути - Sgr A*. Если это действительно так, то на соседние звезды будет распространяться гравитационное влияние объектов, которые располагаются на другом конце «кротовой норы».
Авто
Топ-5 привычек, которые могут продлить жизнь двигателю
Шоу-бизнес
Актриса Амалия Мордвинова изменила внешность и переехала в США
Амалия Мордвинова изменила свою внешность, после чего стала неузнаваемой. Кроме этого, актриса переехала в США, где сейчас живет ее дочь.
Происшествия
После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды
Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
Энергетика
Минск ищет замещение российской нефти
Белоруссия ищет пути замещения российской нефти, заявила заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.
Гаджеты
Расходимся, нас обманули. Умные часы Xiaomi Mi Watch получили спорную SoC Snapdragon Wear 3100
Совсем скоро ожидается анонс действительно революционной однокристальной системы Snapdragon Wear 3300, однако умные часы Xiaomi Mi Watch точно оснащены Snapdragon Wear 3100.
Происшествия
Два человека погибли при взрыве колеса на причале в Петербурге
Политика
Глава МИД Украины заявил о начале разведения сил в Золотом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что во вторник процесс разведения сил между украинскими силовиками и ополченцами начался в Золотом в Донбассе, на очереди Петровское.
Общество
Социологи назвали главные страхи россиян
Страх произвола и войны Больше всего россияне боятся болезни близких, войны и произвола властей.
Политика
Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы
В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.
Футбол
Владимир Быстров: «В ситуации со „Спартаком“ и Кононовым, кроме критики, говорить было нечего»
Бывший футболист, ныне выступающий в качестве эксперта, Владимир Быстров заявил, что кроме критики в адрес экс-тренера московского «Спартака» Олега Кононова ему было нечего говорить.
Шоу-бизнес
В Татарстане певец извинился за видео с шуткой над трупом животного
Татарский певец Фирдус Тямаев в своем Instagram извинился за видеозапись, появившуюся в сети в выходные.
Происшествия
Тверской министр получил четыре года колонии за поджог джипа в Москве
Суд приговорил министра по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктора Шафороста к 4 годам колонии общего режима за поджог автомобиля в Москве с целью уничтожить доказательства по уголовному делу, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Армия и оружие
США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии
Экономика
Подсчитаны потери россиян из-за контрсанкций
Введенные Россией в 2014 году контрсанкции в отношении продовольственных товаров из ряда зарубежных стран приводят к дополнительным тратам граждан: каждый год россияне переплачивают 445 миллиардов рублей в ценах 2013 года.
Политика