Общество

RT на русскомRT на русскомНалоговые льготы для российских дачников вступили в силу

В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль. Об этом сообщает «Парламентская газета».
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с чего всё началось

В России введены налоговые льготы для дачников

Взносы собственников садовых или огородных земельных участков, не являющихся членами товарищества, освободили от налога на прибыль. Соответствующие изменения в Налоговый Кодекс вступают в силу 29 октября.
Парламентская газетавчера в 18:07

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Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу

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Парламентская газета04:25

В России вступили в силу налоговые льготы для дачников

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