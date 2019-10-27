Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНалоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета

Налоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета Споры о размере налоговых льгот для арктического проекта «Роснефти» «Восток ойл» продолжаются.
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Главные новости к утру 28 октября

Коммерсантъ00:02

Решение по компенсации льгот по Приобскому месторождению пока не принято

ТАССвчера в 18:13

Крупный проект «Роснефти» не получит льготы на добычу нефти

Ведомостивчера в 17:15

Минфин назвал условия предоставления льгот «Роснефти» и Худайнатову

РБКвчера в 17:00

Минфин назвал возможный объём налогового вычета для проекта «Восток-Ойл»

Rambler News Serviceвчера в 17:05

Минфин: ФНБ недополучит 50-60 млрд рублей в год при выдаче Ванкору вычета из НДПИ

ПРАЙМвчера в 17:15

Минфин и Минэнерго не договорились о льготах на Приобское месторождение в ХМАО

Правда УрФО00:11
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:57, Вашингтон
Общество

Умер писатель и диссидент Владимир Буковский

Буковский умер от остановки сердца 27 октября в одной из больниц в Кембридже. В последние годы он тяжело болел, говорится в сообщении.
РБК вчера в 20:49
Политика

Основная волна губернаторских отставок может пройти весной 2020 года

Еще один человек, близкий к Кремлю, ранее говорил «Ведомостям» о резком сокращении «медового месяца», когда жители региона позитивно воспринимают нового назначенца: «Как показала прошлогодняя кампания, становится сложнее использовать эффект новизны, особенно если губернаторы пришли осенью».
Ведомости вчера в 16:52
Общество

Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%

Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Известия вчера в 14:00
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии

REGNUM вчера в 14:36
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Шоу-бизнес

Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической

Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru вчера в 05:37
Общество

В Калифорнии проводится масштабная эвакуация

Вести.Ru вчера в 18:44
Происшествия

В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком

Семью с годовалым ребенком, пропавшую без вести, которую разыскивали полицейские и спасатели в Томской области, нашли – люди живы, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.
РИА Новости 00:59
Хоккей

«Рейнджерс» уступили «Бостону» в НХЛ, несмотря на два очка Панарина

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» обыграли «Нью-Йорк Рейнджерс».
RT на русском 01:17
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин

Известный российский врач и теледоктор Александр Мясников рассказал, кому запрещено принимать аспирин, который может быть очень опасен для организма.
Ugpressa.ru вчера в 23:39
Политика

«Альтернатива для Германии» удвоила результат на выборах в Тюрингии

Российская газета вчера в 20:54
Происшествия

В Приморье разыскивают рыбаков на моторной лодке

В Приморье разыскивают четырех человек, которые отправились на моторной лодке на рыбалку и не вернулись, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.
Владивосток-Новости вчера в 21:36
Общество

Россияне отказались от развлечений и стали копить на старость

Другие утверждает, что откладывают денежные средства на свою старость. Однако не все отказались от желания не тратить сбережения на отпуск.
Газета.Ru 01:42
Общество

На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову

Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
ТАСС вчера в 09:34
Общество

Мисс Украина объяснила свой ответ на вопрос о принадлежности Крыма

Мисс Украина — 2019 Маргарита Паша прокомментировала скандал, возникший после интервью, где она нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
News.ru вчера в 09:48
Общество

В ноябре россиян ждут длинные выходные

В ноябре россиян ждут подряд три выходных дня.
Известия Мордовии 25 октября в 01:54
Армия и оружие

Президент ЦАР ответил на вопрос о российской военной базе

Центральноафриканская Республика продолжает рассматривать вопрос о создании в стране российской военной базы.
РБК 25 октября в 04:28
Армия и оружие

Reuters: обнаружить главаря ИГ помогла слежка за его помощником

Местонахождение главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, предположительно уничтоженного в результате спецоперации сил США в провинции Идлиб, было установлено благодаря содействию одного из его основных помощников.
ТАСС 01:02
Кино

«Оскар» по нему плачет. 5 фильмов Хоакина Феникса

"Гладиатор", 2000 Карьера Хоакина Феникса началась рано — например, в 13 лет он снялся в драме "Русские", фильме о том, как радист советского траулера попал в Америку и познакомился с местными подростками (одного из них и играл Феникс).
Аргументы и Факты вчера в 17:03
Политика

Сорос назвал своего фаворита на пост президента США

Финансист и миллиардер Джордж Сорос поддержал кандидатуру сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен на пост президента США в 2020 году.
Известия 25 октября в 21:26
Шоу-бизнес

Заворотнюк сделала маме последний подарок за два миллиона рублей

Актер и телеведущий Вячеслав Манучаров в эфире очередного выпуска телепрограммы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал, почему российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая сейчас находится в очень тяжелом состоянии, не просит помощи у коллег и поклонников.
Ugpressa.ru вчера в 15:49
Происшествия

В Хабаровском крае возбудили дело о суициде после жалоб на полицейских

Уголовное дело возбуждено в Хабаровском крае после самоубийства жителя Николаевска-на-Амуре, который в предсмертном видеообращении рассказал о применении к нему недозволенных методов воздействия со стороны полицейских, региональная прокуратура взяла под контроль расследование дела.
РИА Новости вчера в 22:19
Политика

В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого

«По информации МВД Украины, 27 октября незаконное оружие, которое находилось в распоряжении участников акции против разведения войск, было вывезено из Золотого», - сообщается в видеоролике, опубликованном офисом лидера Украины.
ТК Звезда вчера в 16:38
Общество

Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять

Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 17:01
Армия и оружие

Ситуацию в Сирии можно расценить как «Россия выиграла, США проиграли»

"Мастерски тонкая дипломатия российского МИДа дала результаты" По истечении 120-часового прекращения огня, о котором договорились с США в рамках военной операции, предпринятой Турцией на севере Сирии, в результате переговоров президента Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным было достигнуто новое соглашение.
Реальное время 00:00
Политика

МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

RT на русском вчера в 23:15
Политика

Член конгресса США подала в отставку после сексуального скандала

Член палаты представителей США от демократов Кэти Хилл подала в отставку после получившего огласку сексуального скандала с ее участием, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 22:29
Происшествия

Во Франции обнаружили восемь обмороженных мигрантов в холодильной фуре

РБК вчера в 15:46
Хоккей

Во вчерашнем матче «Авангард» уступил ЦСКА

БК55 вчера в 22:13
Политика

Трамп намерен выйти из договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Газета.Ru вчера в 09:24
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