Экономика
КоммерсантъНалоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета
Налоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета Споры о размере налоговых льгот для арктического проекта «Роснефти» «Восток ойл» продолжаются.
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Минфин назвал возможный объём налогового вычета для проекта «Восток-Ойл»
Rambler News Serviceвчера в 17:05
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Общество
Умер писатель и диссидент Владимир Буковский
Буковский умер от остановки сердца 27 октября в одной из больниц в Кембридже. В последние годы он тяжело болел, говорится в сообщении.
Политика
Основная волна губернаторских отставок может пройти весной 2020 года
Еще один человек, близкий к Кремлю, ранее говорил «Ведомостям» о резком сокращении «медового месяца», когда жители региона позитивно воспринимают нового назначенца: «Как показала прошлогодняя кампания, становится сложнее использовать эффект новизны, особенно если губернаторы пришли осенью».
Общество
Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%
Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Общество
В Калифорнии проводится масштабная эвакуация
Происшествия
В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком
Семью с годовалым ребенком, пропавшую без вести, которую разыскивали полицейские и спасатели в Томской области, нашли – люди живы, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.
Хоккей
«Рейнджерс» уступили «Бостону» в НХЛ, несмотря на два очка Панарина
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» обыграли «Нью-Йорк Рейнджерс».
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин
Известный российский врач и теледоктор Александр Мясников рассказал, кому запрещено принимать аспирин, который может быть очень опасен для организма.
Политика
«Альтернатива для Германии» удвоила результат на выборах в Тюрингии
Происшествия
В Приморье разыскивают рыбаков на моторной лодке
В Приморье разыскивают четырех человек, которые отправились на моторной лодке на рыбалку и не вернулись, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.
Общество
Россияне отказались от развлечений и стали копить на старость
Другие утверждает, что откладывают денежные средства на свою старость. Однако не все отказались от желания не тратить сбережения на отпуск.
Общество
На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову
Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
Общество
Мисс Украина объяснила свой ответ на вопрос о принадлежности Крыма
Мисс Украина — 2019 Маргарита Паша прокомментировала скандал, возникший после интервью, где она нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
Общество
В ноябре россиян ждут длинные выходные
В ноябре россиян ждут подряд три выходных дня.
Армия и оружие
Президент ЦАР ответил на вопрос о российской военной базе
Центральноафриканская Республика продолжает рассматривать вопрос о создании в стране российской военной базы.
Армия и оружие
Reuters: обнаружить главаря ИГ помогла слежка за его помощником
Местонахождение главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, предположительно уничтоженного в результате спецоперации сил США в провинции Идлиб, было установлено благодаря содействию одного из его основных помощников.
Кино
«Оскар» по нему плачет. 5 фильмов Хоакина Феникса
"Гладиатор", 2000 Карьера Хоакина Феникса началась рано — например, в 13 лет он снялся в драме "Русские", фильме о том, как радист советского траулера попал в Америку и познакомился с местными подростками (одного из них и играл Феникс).
Политика
Сорос назвал своего фаворита на пост президента США
Финансист и миллиардер Джордж Сорос поддержал кандидатуру сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен на пост президента США в 2020 году.
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала маме последний подарок за два миллиона рублей
Актер и телеведущий Вячеслав Манучаров в эфире очередного выпуска телепрограммы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал, почему российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая сейчас находится в очень тяжелом состоянии, не просит помощи у коллег и поклонников.
Происшествия
В Хабаровском крае возбудили дело о суициде после жалоб на полицейских
Уголовное дело возбуждено в Хабаровском крае после самоубийства жителя Николаевска-на-Амуре, который в предсмертном видеообращении рассказал о применении к нему недозволенных методов воздействия со стороны полицейских, региональная прокуратура взяла под контроль расследование дела.
Политика
В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого
«По информации МВД Украины, 27 октября незаконное оружие, которое находилось в распоряжении участников акции против разведения войск, было вывезено из Золотого», - сообщается в видеоролике, опубликованном офисом лидера Украины.
Общество
Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять
Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Армия и оружие
Ситуацию в Сирии можно расценить как «Россия выиграла, США проиграли»
"Мастерски тонкая дипломатия российского МИДа дала результаты" По истечении 120-часового прекращения огня, о котором договорились с США в рамках военной операции, предпринятой Турцией на севере Сирии, в результате переговоров президента Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным было достигнуто новое соглашение.
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Политика
Член конгресса США подала в отставку после сексуального скандала
Член палаты представителей США от демократов Кэти Хилл подала в отставку после получившего огласку сексуального скандала с ее участием, передает ТАСС.
Хоккей
Во вчерашнем матче «Авангард» уступил ЦСКА
Политика
Трамп намерен выйти из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.